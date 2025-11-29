Ngày 29/11: Giá cà phê phục hồi, hồ tiêu xuất khẩu bật tăng mạnh

Giá cà phê trong nước hôm nay (29/11) đồng loạt tăng nhẹ 500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 111.000 - 112.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu xuất khẩu biến động mạnh tại thị trường Việt Nam.

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch từ 111.000 - 112.000 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê tăng nhẹ 500 đồng/kg

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt tăng nhẹ 500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 111.000 - 112.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Đắk Lắk, giá cà phê tăng nhẹ 500 đồng so với ngày hôm qua, lên mức 112.000 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai cũng tăng nhẹ 500 đồng, giao dịch ở mức 111.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng tăng 500 đồng/kg, giao dịch ở mức 111.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng nhẹ 7 USD/tấn, đạt mức 4546 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 42 USD/tấn, đạt mức 4236 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận sự tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 3/2025 tăng nhẹ 2,25 cent/lb, đạt mức 381,95 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng 2 cent/lb, đạt mức 338,35 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil cũng tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 470,0 cent/lb, tăng 2,25 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng 2,7 cent/lb, đạt mức 411,6 cent/lb.

Giá tiêu tăng mạnh

Giá tiêu trong nước hôm nay tăng mạnh từ 500 - 1.000 đồng/kg, giao dịch trong khoảng 150.000 - 151.000 đồng/kg. Cụ thể, tại Gia Lai giao dịch hạt tiêu với giá 150.500 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg so với hôm qua.

Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 151.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Giá tiêu tại Đồng Nai tăng 500 đồng/kg, hiện đang giao dịch ở mốc 150.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá hồ tiêu tại TP. Hồ Chí Minh đi ngang, ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu xuất khẩu hôm nay ghi nhận biến động mạnh tại thị trường Việt Nam. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu các loại của Việt Nam bất ngờ bật tăng mạnh mẽ trong sáng nay. Trong đó, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l tăng 100 USD/tấn (1,54%) so với hôm qua, lên mức 6.500 USD/tấn.

Tương tự, loại tiêu đen Việt Nam loại 550 gr/l cũng tăng mạnh 100 USD/tấn (tăng 1,49%), đạt 6.700 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam bật tăng mạnh nhất, tăng đến 200 USD/tấn (2,16%), lên mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.136 USD/tấn, đi ngang so với phiên trước. Tương tự giá tiêu trắng Muntok của nước này cũng không biến động so với ngày hôm qua, hiện đang giao dịch ở mức 9.717 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua./.