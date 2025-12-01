Ngày 1/12: Giá cà phê không biến động, hồ tiêu đi ngang

Giá cà phê trong nước hôm nay (1/12) không biến động tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 111.300 - 112.300 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu cũng ổn định ở mức cao.

Giá cà phê trong nước hôm nay giao dịch từ 111.300 - 112.300 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá cà phê ổn định

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk ổn định giá so với ngày hôm qua, đạt mức 112.300 đồng/kg. Đắk Lắk là địa phương có mức giá cà phê thu mua cao nhất trên cả nước hôm nay.

Tương tự, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng cũng đi ngang, giao dịch ở mức 111.300 đồng/kg; tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 111.900 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London tăng nhẹ đồng loạt qua các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng nhẹ 26 USD/tấn, đạt mức 4565 USD/tấn. Trong khi hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 tăng 34 USD/tấn, đạt mức 4228 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận tăng giá đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Kỳ giao tháng 12/2025 tăng 1,5 cent/lb, đạt mức 413,0 cent/lb. Hợp đồng giao tháng 9/2026 tăng nhẹ 1,75 cent/lb, đạt mức 338,1 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil tiếp tục biến động trái chiều so với phiên giao dịch trước. Cụ thể: kỳ giao hàng tháng 12/2025 đạt mức 470,55 cent/lb, tăng 2,8 cent/lb so với phiên giao dịch trước. Trái lại, kỳ giao hàng tháng 9/2026 giảm nhẹ 0,9 cent/lb, đạt mức 408,0 cent/lb.

Giá tiêu đi ngang

Giá tiêu trong nước hôm nay ổn định ở mức cao, đi ngang so với ngày hôm qua. Hiện giá tiêu trong nước giao dịch trong khoảng 150.000 - 151.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai hôm nay giao dịch hạt tiêu với giá 150.500 đồng/kg. Đắk Lắk và Lâm Đồng giao dịch hồ tiêu với giá 151.000 đồng/kg. Đây cũng là 2 địa phương có mức giá hạt tiêu cao nhất trên cả nước trong ngày hôm nay.

Giá tiêu Đồng Nai đi ngang, hiện đang giao dịch ở mốc 150.500 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh ở mức 150.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu không ghi nhận biến động. Tiêu xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục neo ở mức cao. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen của Việt Nam loại 500 gr/l ở mức 6.500 USD/tấn. Tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn; tiêu trắng neo cao ở mức 9.250 USD/tấn.

Giá tiêu đen Lampung của Indonesia được giao dịch ở mức 7.136 USD/tấn, đi ngang so với phiên trước. Tương tự giá tiêu trắng Muntok cũng không biến động, hiện đang giao dịch ở mức 9.717 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện đang ổn định ở mức 9.200 USD/tấn. Giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Ở Brazil, giá tiêu duy trì quanh 6.100 USD/tấn, không có thay đổi so với ngày hôm qua./.