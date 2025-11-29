Hộ kinh doanh vào giai đoạn “nước rút” trước khi bỏ thuế khoán

(TBTCO) - Khi chính sách bỏ thuế khoán tiến sát mốc triển khai, cơ quan Thuế TP. Hồ Chí Minh liên tục tổ chức các hội nghị tuyên truyền để giúp người nộp thuế gỡ bỏ băn khoăn, lo lắng. Lãnh đạo Thuế thành phố khẳng định sẽ đồng hành cùng các hộ kinh doanh trong toàn bộ quá trình chuyển sang kê khai.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Tuyên truyền chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán, do Thuế TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Thuế cơ sở 12 tổ chức chiều ngày 28/11, ông Giang Văn Hiển - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc chuyển đổi sang phương pháp kê khai không chỉ là yêu cầu của chính sách mới, mà còn là bước tiến tất yếu để xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng và bền vững hơn.

Ông Hiển cho rằng, mô hình kê khai giúp xác định nghĩa vụ thuế dựa trên doanh thu thực tế, hạn chế tình trạng ấn định theo ước lượng trước đây và tạo điều kiện thuận lợi để các hộ kinh doanh phát triển theo hướng chuyên nghiệp.

Ông Giang Văn Hiển - Phó Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng.

Lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh cũng chỉ ra rằng, việc sử dụng hóa đơn, chứng từ đúng quy định mang lại nhiều lợi ích thiết thực, như mở rộng giao dịch với doanh nghiệp, tham gia đấu thầu, tiếp cận nguồn vốn ngân hàng cho đến hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước... Đây cũng là bước đệm quan trọng để hộ kinh doanh chuẩn bị chuyển đổi lên doanh nghiệp khi đủ điều kiện về quy mô và năng lực.

Cùng với đó, ngành Thuế cam kết đồng hành trong toàn bộ quá trình chuyển đổi của hộ kinh doanh, từ hướng dẫn kê khai, hỗ trợ phần mềm, tiếp nhận phản ánh cho đến giải đáp vướng mắc phát sinh. Ông Hiển khẳng định, cơ quan Thuế luôn lắng nghe để tiếp tục hoàn thiện chính sách, đảm bảo quyền lợi chính đáng của người nộp thuế và góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, minh bạch trên địa bàn thành phố.

Hội nghị thu hút sự quan tâm của nhiều hộ kinh doanh trên địa bàn. Ảnh: Việt Dũng

Trên cơ sở đó, lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh kêu gọi sự hợp tác của cộng đồng hộ kinh doanh, chủ động tiếp cận thông tin nhằm đáp ứng đúng quy định pháp luật; nắm bắt cơ hội phát triển trong bối cảnh kinh tế số và quản lý thuế hiện đại.

Thông tin về công tác tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế trên địa bàn trong thời gian qua, ông Trần Minh Nhã - Trưởng Thuế cơ sở 12 cho biết, từ ngày 10/11 đến ngày 27/11, đơn vị đã tổ chức 20 hội nghị tuyên truyền đối với hộ kinh doanh khi xoá bỏ thuế khoán.

Ông Trần Minh Nhã - Trưởng Thuế cơ sở 12 chia sẻ tại hội nghị.

Theo ông Nhã, tính đến ngày 26/11, đơn vị đã khảo sát 18.024/30.746 hộ kinh doanh quản lý trên địa bàn, đạt 58,6%. Về kết quả thực hiện chuyển đổi, đã có 7.277/14.169 hộ kinh doanh thực hiện, đạt tỷ lệ 51,4%. Thuế cơ sở 12 đặt mục tiêu phấn đấu đến ngày 20/12 hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi 100% hộ khoán sang kê khai, đúng theo chỉ đạo của Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Cán bộ Thuế cơ sở 12, Thuế TP. Hồ Chí Minh hướng dẫn hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng phần mềm eTax Mobile ngay tại hội nghị. Ảnh: Việt Dũng

Tại hội nghị, lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh, Thuế cơ sở 12 cùng các chuyên gia tư vấn và đại lý thuế, nhà cung cấp giải pháp đã trả lời nhiều câu hỏi của các hộ kinh doanh xoay quanh việc chuyển đổi thuế.

Lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh trực tiếp hướng dẫn, giải đáp thắc mắc cho hộ kinh doanh khi xoá bỏ thuế khoán.

Cụ thể, một hộ kinh doanh vật liệu xây dựng lo lắng khi có nhiều hàng tồn kho không có hóa đơn đầu vào, khi chuyển sang kê khai cần chuẩn bị những gì. Chuyên gia tư vấn giải đáp, khi còn thuế khoán, hàng hóa mua vào có thể không đầy đủ hóa đơn, chứng từ. Các hộ cần rà soát, thống kê lại tất cả hàng hóa mình có, đưa vào số tồn đầu kỳ làm cơ sở xuất hóa đơn bán ra.

Một hộ kinh doanh mặt hàng thủy hải sản cho biết, họ mua hàng của ngư dân đánh bắt trực tiếp và bán cho các nhà hàng, làm thế nào để có hóa đơn đầu vào? Cán bộ Thuế cơ sở 12 giải đáp, trường hợp này có thể sử dụng bảng kê theo mẫu 01, Thông tư số 88/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính để kê khai chi phí đầu vào, với các thông tin như tên hàng, số lượng, có số căn cước công dân của người bán. Đây cũng được coi là chứng từ hợp lệ.

Cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh cam kết tiếp tục đồng hành, hỗ trợ hộ kinh doanh trong thời gian tới.

Có hộ mới chuyển từ khoán sang kê khai, lo lắng khi kê khai có sai sót, liệu có bị phạt hay không. Cán bộ Thuế cơ sở 12 cho biết, khi hộ phát hiện sai sót, có thể khai bổ sung bất kỳ thời điểm nào. Khi hồ sơ khai sót có ảnh hưởng đến số thuế phải nộp, thì các hộ phải tính thêm tiền chậm nộp./.