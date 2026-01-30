Hải quan đưa Luật Quản lý thuế vào cuộc sống, hoàn thiện khung pháp lý với hàng hóa xuất nhập khẩu

(TBTCO) - Ngày 30/1/2026, Cục Hải quan tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và lấy ý kiến dự thảo Nghị định, Thông tư hướng dẫn quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm triển khai đồng bộ, thống nhất từ ngày 1/7/2026.

Cụ thể, hội nghị giới thiệu một số nội dung mới của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15 và lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định, Thông tư quy định chi tiết một số điều của Luật về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được tổ chức với sự tham dự của các đơn vị nghiệp vụ thuộc cơ quan Cục Hải quan, các Chi cục Hải quan khu vực và đại diện Bộ Tài chính.

Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng chủ trì sự kiện. Ảnh: CHQ

Tại hội nghị, đại diện Ban Nghiệp vụ Thuế Hải quan đã giới thiệu những nội dung cốt lõi của Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, được Quốc hội thông qua năm 2025 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, trong đó một số quy định về hộ, cá nhân kinh doanh có hiệu lực sớm từ 1/1/2026. Luật được ban hành nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của nền kinh tế, đặc biệt trong bối cảnh chuyển đổi số, thương mại điện tử, kinh tế số phát triển nhanh.

Theo đó, Luật Quản lý thuế 2025 nhấn mạnh ba trụ cột hiện đại hóa quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người nộp thuế, nâng cao hiệu lực quản lý và số hóa toàn diện quy trình nghiệp vụ. Nhiều nội dung được sửa đổi theo hướng chuyển từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”, lấy người nộp thuế làm trung tâm, đẩy mạnh thủ tục thuế điện tử toàn trình, không phụ thuộc địa giới hành chính.

Đối với lĩnh vực hải quan, Luật có nhiều điểm mới đáng chú ý như bổ sung quy định về cơ quan quản lý thuế bao gồm cả cơ quan hải quan, hoàn thiện cơ chế xử lý tiền thuế nộp thừa, tiền chậm nộp, ấn định thuế, kiểm tra lại, xử phạt vi phạm hành chính và quy định chuyển tiếp nhằm bảo đảm thống nhất trong thực hiện.

Để triển khai Luật, Cục Hải quan được giao phối hợp xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 126/2020/NĐ-CP và chủ trì xây dựng Thông tư thay thế Thông tư số 06/2021/TT-BTC về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Các dự thảo này tập trung vào chuẩn hóa quy trình, đơn giản thủ tục, phân cấp, phân quyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số./.