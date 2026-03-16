Ngày 16/3: Giá dầu thế giới tiếp đà tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (16/3) tiếp tục tăng mạnh khi dầu Brent vượt mốc 103 USD/thùng và dầu WTI tiến sát ngưỡng 99 USD/thùng.

Giá dầu hôm nay trên thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 16/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 103,14 USD/thùng, tăng 2,67% (tương đương tăng 2,68 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 98,71 USD/thùng, tăng 3,11% (tương đương tăng 2,98 USD/thùng).

Giá dầu thế giới ghi nhận đà tăng khá mạnh so với phiên trước đó. Đà tăng của giá dầu được thúc đẩy bởi nhiều yếu tố. Trước hết là chính sách sản lượng của liên minh các nước xuất khẩu dầu mỏ và đối tác (OPEC+), khi nhóm này tiếp tục duy trì chiến lược kiểm soát nguồn cung nhằm ổn định thị trường và hỗ trợ giá dầu.

Bên cạnh đó, dữ liệu tồn kho dầu thô của Mỹ gần đây cho thấy lượng dự trữ có xu hướng giảm, phản ánh nhu cầu tiêu thụ năng lượng đang gia tăng khi hoạt động sản xuất và vận tải phục hồi.

Các yếu tố địa chính trị cũng tiếp tục tác động mạnh đến thị trường năng lượng. Xung đột Trung Đông cùng với xung đột Nga - Ukraine làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ toàn cầu. Ngoài ra, nhu cầu năng lượng từ các nền kinh tế lớn như Mỹ, Trung Quốc và khu vực châu Âu vẫn duy trì ở mức cao, đặc biệt khi nhiều nền kinh tế đang đẩy mạnh hoạt động công nghiệp và thương mại quốc tế.

Diễn biến của đồng USD và áp lực lạm phát toàn cầu cũng là yếu tố đáng chú ý. Khi đồng USD suy yếu, giá dầu thường có xu hướng tăng do dầu mỏ được định giá bằng USD, qua đó khiến chi phí giao dịch trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư quốc tế./.