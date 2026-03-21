Ngày 21/3: Giá dầu thế giới tăng - giảm trái chiều

Giá dầu thế giới hôm nay (21/3) biến động trái chiều khi Mỹ bàn giải pháp tăng nguồn cung, các nước đồng loạt hỗ trợ bảo đảm an toàn vận tải qua eo biển Hormuz.

Giá xăng dầu hôm nay trên thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 21/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 108,58 USD/thùng, giảm 0,06% (tương đương giảm 0,07 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 96,69 USD/thùng, tăng 0,57% (tương đương tăng 0,55 USD/thùng).

Giá dầu thế giới biến động trái chiều sau khi Mỹ đưa ra các biện pháp nhằm xử lý khủng hoảng nguồn cung, trong bối cảnh các quốc gia châu Âu chủ chốt, cùng Nhật Bản và Canada, bày tỏ sẵn sàng tham gia nỗ lực bảo đảm an toàn hàng hải qua eo biển Hormuz.

Xung đột Trung Đông tiếp tục gia tăng khi Israel và Iran tiến hành các cuộc tấn công mới trong ngày 20/3, sau vụ không kích nhằm vào một nhà máy lọc dầu tại Kuwait. Cùng ngày, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright cho biết việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với các lô dầu Iran đang mắc kẹt trên biển có thể giúp bổ sung nguồn cung cho thị trường châu Á trong vòng 3 - 4 ngày.

Phát biểu của ông Wright được đưa ra sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent, ngày 19/3, cho biết Washington có thể sớm dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với lượng dầu Iran đang lưu trữ trên các tàu chở dầu, đồng thời để ngỏ khả năng tiếp tục xuất kho từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược.

Các nước, Anh, Pháp, Đức, Italy, Hà Lan và Nhật Bản đã ra tuyên bố chung, khẳng định “sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực phù hợp nhằm bảo đảm an toàn hàng hải” qua eo biển Hormuz.

Các chuyên gia nhận định triển vọng giá dầu vẫn duy trì ở mức cao chừng nào hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược trung chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu còn gián đoạn./.