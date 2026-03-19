Ngày 19/3: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (19/3) tiếp tục tăng mạnh khi gián đoạn nguồn cung Trung Đông kéo dài, giữ giá dầu Brent trên mốc 100 USD/thùng. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 108,50 USD/thùng, tăng 4,91%; giá dầu WTI ở mốc 98,91 USD/thùng, tăng 2,81%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục tăng mạnh khi gián đoạn nguồn cung Trung Đông kéo dài. Ảnh minh họa

Giá dầu hôm nay trên thế giới ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 19/3/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 108,50 USD/thùng, tăng 4,91% (tương đương tăng 5,08 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 98,91 USD/thùng, tăng 2,81% (tương đương tăng 2,70 USD/thùng).

Giá dầu thế giới quay đầu tăng khi những gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông từ việc ngừng hoạt động tại các nhà sản xuất vùng Vịnh đến các cuộc tấn công mới nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng đã lấn át tác động từ việc Iraq nối lại xuất khẩu dầu qua đường ống.

Trong bối cảnh xung đột liên quan đến Iran chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giá dầu Brent chuẩn toàn cầu đã duy trì trên mốc 100 USD/thùng trong bốn phiên liên tiếp, phản ánh rõ tâm lý lo ngại nguồn cung trên thị trường quốc tế.

Theo ông Ole Hansen, chuyên gia phân tích tại Saxo Bank, sự phân hóa này ngày càng rõ nét khi WTI chủ yếu phản ánh thị trường nội địa Mỹ, còn Brent với đặc tính giao dịch đường biển.

Tại Iraq, xuất khẩu dầu qua đường ống đã được nối lại sau khi Chính phủ Baghdad và Chính quyền Khu vực người Kurd đạt được thỏa thuận. Giới chức ngành dầu mỏ cho biết nước này đang hướng tới mục tiêu bơm ít nhất 100.000 thùng/ngày qua cảng Ceyhan của Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, theo đánh giá của chuyên gia Soojin Kim (MUFG), mức độ cải thiện nguồn cung vẫn còn hạn chế khi sản lượng của Iraq hiện chỉ đạt khoảng một phần ba so với trước khủng hoảng. Đồng thời, hoạt động vận chuyển dầu qua eo biển Hormuz, tuyến đường chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu, vẫn bị gián đoạn đáng kể.

Trước đó, sản lượng tại các mỏ dầu chủ lực phía Nam Iraq đã giảm tới 70%, xuống còn khoảng 1,3 triệu thùng/ngày, cho thấy tác động sâu rộng của xung đột Trung Đông đối với chuỗi cung ứng năng lượng.

Diễn biến căng thẳng tại Iran tiếp tục làm gia tăng bất ổn trên thị trường năng lượng. Một số cơ sở dầu khí tại South Pars và Asaluyeh được cho là đã bị tấn công, song mức độ thiệt hại chưa được xác định rõ.

Dữ liệu từ Viện Dầu mỏ Mỹ cho thấy, tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh 6,56 triệu thùng trong tuần kết thúc ngày 13/3, cao hơn nhiều so với mức dự báo chỉ khoảng 380.000 thùng. Đây là yếu tố phần nào gây áp lực giảm giá đối với dầu WTI./.