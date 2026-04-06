Tâm lý thị trường cải thiện, giá bạc COMEX tăng 4,83%

Bạc dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường kim loại

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường kim loại thế giới trong tuần qua ghi nhận sắc xanh áp đảo khi có tới 9/10 mặt hàng kim loại khép tuần tăng giá. Dẫn dắt xu hướng của toàn nhóm là bạc COMEX, trong bối cảnh tâm lý thị trường cải thiện, triển vọng nhu cầu công nghiệp tích cực và tồn kho bạc duy trì ở mức thấp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/4, giá hợp đồng bạc COMEX tăng hơn 4,8% trong tuần, lên 73,17 USD/ounce, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Ngay đầu tuần, giá bạc đã bật tăng hơn 6% khi kỳ vọng căng thẳng Trung Đông sớm hạ nhiệt giúp tâm lý thị trường ổn định hơn, đồng thời làm dịu bớt lo ngại về lạm phát và lãi suất cao. Tuy nhiên, các thông tin sau đó về lộ trình chấm dứt xung đột chưa rõ ràng khiến giá bạc biến động mạnh trở lại, cho thấy rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn còn.

Bảng giá kim loại.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá kim loại là chỉ số USD (DXY) suy yếu nhẹ về quanh mốc 100 điểm trong tuần qua, qua đó hỗ trợ nhóm kim loại định giá bằng USD. Bên cạnh đó, triển vọng nhu cầu bạc cũng tích cực hơn khi hoạt động sản xuất tại hai nền kinh tế tiêu thụ bạc công nghiệp lớn là Mỹ và Trung Quốc đều nằm trong vùng mở rộng. Trong tháng 3, PMI sản xuất của Mỹ đạt 52,7 điểm, đánh dấu tháng mở rộng thứ ba liên tiếp, trong khi PMI sản xuất của Trung Quốc tăng lên 50,4 điểm, quay trở lại vùng tăng trưởng sau hai tháng suy giảm.

Đồng pha với diễn biến thế giới, giá bạc trong nước tuần qua cũng tăng rõ rệt, bạc nguyên liệu 999 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tăng khoảng 4,5% ở chiều bán so với cuối tuần trước, niêm yết quanh 2,359 - 2,395 triệu đồng/lượng. Giá bạc miếng đầu tư 999 dao động trong vùng 2,724 - 2,827 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 4,6%.

Về nguồn cung, tồn kho bạc tại các trung tâm giao dịch lớn tiếp tục ở mức thấp. Tồn kho bạc giao ngay tại COMEX dao động quanh 2.377 tấn, gần mức thấp nhất trong hơn một năm, trong khi tồn kho tại SHFE giảm còn gần 339 tấn, tiệm cận mức thấp nhất trong vòng 10 năm.

Dữ liệu từ CFTC cho thấy các quỹ vẫn duy trì vị thế mua ròng đối với bạc COMEX, tăng nhẹ lên 11.266 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 31/3. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu đến từ việc đóng vị thế bán, trong khi vị thế mua giảm nhẹ, cho thấy dòng tiền đầu cơ đang thận trọng hơn.

Ở chiều ngược lại, dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ tại Mỹ tiếp tục bị thu hẹp khi thị trường lao động phát tín hiệu tích cực. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 giảm xuống 4,3%, trong khi nền kinh tế tạo thêm 178.000 việc làm phi nông nghiệp - mức cao nhất kể từ tháng 12/2024. Điều này có thể khiến Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn, qua đó hỗ trợ đồng USD và phần nào hạn chế đà tăng của bạc trong trung hạn.

Trong khi đó, lượng bạc do các quỹ ETF nắm giữ đã giảm 173 tấn so với tuần trước, xuống còn 27.994 tấn, cho thấy xu hướng chốt lời khi giá bạc phục hồi.

Lo ngại nguồn cung Trung Đông đẩy giá dầu tăng

Trên thị trường năng lượng, những lo ngại về nguồn cung toàn cầu quay trở lại và chiếm ưu thế trong tuần giao dịch vừa qua. Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/4, giá dầu Brent đạt 109 USD/thùng, tăng hơn 3,5% so với một tuần trước lên mức 109 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng gần 12,5%, lên 112 USD/thùng.

Động lực chính cho đà tăng giá trong tuần đến từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran và eo biển Hormuz. Trong suốt tuần, ông Trump liên tục tái khẳng định quan điểm cứng rắn với Iran nếu nước này không mở cửa trở lại eo biển Hormuz, thậm chí đề cập đến việc tăng cường hoạt động quân sự tại Trung Đông. Những phát biểu này đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông.

Bảng giá năng lượng.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, do đó bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tạo ra cú sốc nguồn cung trên thị trường năng lượng. Mặc dù phía Iran trong tuần qua đã phát đi một số tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng và đề cập đến khả năng giảm đối đầu với Mỹ nếu có những đảm bảo phù hợp, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn và đưa ra các cảnh báo nhằm vào các công ty Mỹ tại Trung Đông, khiến rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường cũng chịu tác động từ những quyết định về sản lượng của liên minh giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và một số quốc gia sản xuất dầu lớn ngoài OPEC (OPEC+). Tổ chức này đã quyết định tăng hạn ngạch sản lượng từ tháng 5 nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng mức tăng sản lượng này khó có thể bù đắp hoàn toàn rủi ro nguồn cung từ Trung Đông trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực bị hư hại và hoạt động vận chuyển dầu qua Hormuz đối mặt với nhiều rủi ro.

Đáng chú ý, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường dầu toàn cầu trong năm 2026 về cơ bản vẫn trong trạng thái dư cung khi sản lượng toàn cầu dự kiến tiếp tục tăng. Tuy nhiên, các xung đột địa chính trị đã khiến thị trường chuyển từ trạng thái dư cung sang lo ngại thiếu cung trong ngắn hạn, qua đó đẩy giá dầu tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Trong vòng một tháng gần đây, giá dầu thô đã tăng mạnh, phản ánh mức độ nhạy cảm của thị trường năng lượng trước các rủi ro địa chính trị và gián đoạn nguồn cung. Biến động giá trong tuần qua cũng cho thấy thị trường dầu hiện vẫn chủ yếu bị chi phối bởi yếu tố địa chính trị hơn là cung - cầu truyền thống.