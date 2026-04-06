Tâm lý thị trường cải thiện, giá bạc COMEX tăng 4,83%

Văn Nam

13:53 | 06/04/2026
Thị trường kim loại thế giới trong tuần qua ghi nhận sắc xanh áp đảo khi có tới 9/10 mặt hàng kim loại khép tuần tăng giá. Dẫn dắt xu hướng của toàn nhóm là bạc COMEX tăng 4,83%.
Bạc dẫn dắt đà tăng của toàn thị trường kim loại

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), thị trường kim loại thế giới trong tuần qua ghi nhận sắc xanh áp đảo khi có tới 9/10 mặt hàng kim loại khép tuần tăng giá. Dẫn dắt xu hướng của toàn nhóm là bạc COMEX, trong bối cảnh tâm lý thị trường cải thiện, triển vọng nhu cầu công nghiệp tích cực và tồn kho bạc duy trì ở mức thấp.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/4, giá hợp đồng bạc COMEX tăng hơn 4,8% trong tuần, lên 73,17 USD/ounce, đánh dấu tuần tăng thứ hai liên tiếp.

Ngay đầu tuần, giá bạc đã bật tăng hơn 6% khi kỳ vọng căng thẳng Trung Đông sớm hạ nhiệt giúp tâm lý thị trường ổn định hơn, đồng thời làm dịu bớt lo ngại về lạm phát và lãi suất cao. Tuy nhiên, các thông tin sau đó về lộ trình chấm dứt xung đột chưa rõ ràng khiến giá bạc biến động mạnh trở lại, cho thấy rủi ro điều chỉnh trong ngắn hạn vẫn còn.

Bảng giá kim loại.

Một yếu tố khác hỗ trợ giá kim loại là chỉ số USD (DXY) suy yếu nhẹ về quanh mốc 100 điểm trong tuần qua, qua đó hỗ trợ nhóm kim loại định giá bằng USD. Bên cạnh đó, triển vọng nhu cầu bạc cũng tích cực hơn khi hoạt động sản xuất tại hai nền kinh tế tiêu thụ bạc công nghiệp lớn là Mỹ và Trung Quốc đều nằm trong vùng mở rộng. Trong tháng 3, PMI sản xuất của Mỹ đạt 52,7 điểm, đánh dấu tháng mở rộng thứ ba liên tiếp, trong khi PMI sản xuất của Trung Quốc tăng lên 50,4 điểm, quay trở lại vùng tăng trưởng sau hai tháng suy giảm.

Đồng pha với diễn biến thế giới, giá bạc trong nước tuần qua cũng tăng rõ rệt, bạc nguyên liệu 999 tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh tăng khoảng 4,5% ở chiều bán so với cuối tuần trước, niêm yết quanh 2,359 - 2,395 triệu đồng/lượng. Giá bạc miếng đầu tư 999 dao động trong vùng 2,724 - 2,827 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 4,6%.

Về nguồn cung, tồn kho bạc tại các trung tâm giao dịch lớn tiếp tục ở mức thấp. Tồn kho bạc giao ngay tại COMEX dao động quanh 2.377 tấn, gần mức thấp nhất trong hơn một năm, trong khi tồn kho tại SHFE giảm còn gần 339 tấn, tiệm cận mức thấp nhất trong vòng 10 năm.

Dữ liệu từ CFTC cho thấy các quỹ vẫn duy trì vị thế mua ròng đối với bạc COMEX, tăng nhẹ lên 11.266 hợp đồng trong tuần kết thúc ngày 31/3. Tuy nhiên, mức tăng này chủ yếu đến từ việc đóng vị thế bán, trong khi vị thế mua giảm nhẹ, cho thấy dòng tiền đầu cơ đang thận trọng hơn.

Ở chiều ngược lại, dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ tại Mỹ tiếp tục bị thu hẹp khi thị trường lao động phát tín hiệu tích cực. Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 3 giảm xuống 4,3%, trong khi nền kinh tế tạo thêm 178.000 việc làm phi nông nghiệp - mức cao nhất kể từ tháng 12/2024. Điều này có thể khiến Fed duy trì lãi suất cao lâu hơn, qua đó hỗ trợ đồng USD và phần nào hạn chế đà tăng của bạc trong trung hạn.

Trong khi đó, lượng bạc do các quỹ ETF nắm giữ đã giảm 173 tấn so với tuần trước, xuống còn 27.994 tấn, cho thấy xu hướng chốt lời khi giá bạc phục hồi.

Lo ngại nguồn cung Trung Đông đẩy giá dầu tăng

Trên thị trường năng lượng, những lo ngại về nguồn cung toàn cầu quay trở lại và chiếm ưu thế trong tuần giao dịch vừa qua. Kết thúc phiên giao dịch ngày 3/4, giá dầu Brent đạt 109 USD/thùng, tăng hơn 3,5% so với một tuần trước lên mức 109 USD/thùng, trong khi giá dầu WTI tăng gần 12,5%, lên 112 USD/thùng.

Động lực chính cho đà tăng giá trong tuần đến từ căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông, đặc biệt là các tuyên bố cứng rắn của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến Iran và eo biển Hormuz. Trong suốt tuần, ông Trump liên tục tái khẳng định quan điểm cứng rắn với Iran nếu nước này không mở cửa trở lại eo biển Hormuz, thậm chí đề cập đến việc tăng cường hoạt động quân sự tại Trung Đông. Những phát biểu này đã làm gia tăng lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu từ khu vực Trung Đông.

Bảng giá năng lượng.

Eo biển Hormuz hiện là tuyến vận chuyển khoảng 1/5 lượng dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu, do đó bất kỳ gián đoạn nào tại khu vực này đều có thể tạo ra cú sốc nguồn cung trên thị trường năng lượng. Mặc dù phía Iran trong tuần qua đã phát đi một số tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng và đề cập đến khả năng giảm đối đầu với Mỹ nếu có những đảm bảo phù hợp, Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn và đưa ra các cảnh báo nhằm vào các công ty Mỹ tại Trung Đông, khiến rủi ro địa chính trị vẫn ở mức cao.

Bên cạnh yếu tố địa chính trị, thị trường cũng chịu tác động từ những quyết định về sản lượng của liên minh giữa Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và một số quốc gia sản xuất dầu lớn ngoài OPEC (OPEC+). Tổ chức này đã quyết định tăng hạn ngạch sản lượng từ tháng 5 nhằm ổn định thị trường năng lượng toàn cầu. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng mức tăng sản lượng này khó có thể bù đắp hoàn toàn rủi ro nguồn cung từ Trung Đông trong bối cảnh cơ sở hạ tầng năng lượng trong khu vực bị hư hại và hoạt động vận chuyển dầu qua Hormuz đối mặt với nhiều rủi ro.

Đáng chú ý, theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), thị trường dầu toàn cầu trong năm 2026 về cơ bản vẫn trong trạng thái dư cung khi sản lượng toàn cầu dự kiến tiếp tục tăng. Tuy nhiên, các xung đột địa chính trị đã khiến thị trường chuyển từ trạng thái dư cung sang lo ngại thiếu cung trong ngắn hạn, qua đó đẩy giá dầu tăng mạnh trong thời gian gần đây.

Trong vòng một tháng gần đây, giá dầu thô đã tăng mạnh, phản ánh mức độ nhạy cảm của thị trường năng lượng trước các rủi ro địa chính trị và gián đoạn nguồn cung. Biến động giá trong tuần qua cũng cho thấy thị trường dầu hiện vẫn chủ yếu bị chi phối bởi yếu tố địa chính trị hơn là cung - cầu truyền thống.

Các quan chức Fed ra tín hiệu việc cắt giảm lãi suất có thể đã kết thúc

Ngày 21/3: Giá dầu thế giới tăng - giảm trái chiều

Ngày 20/3: Giá dầu thế giới tiếp tục tăng khi Iran tấn công cơ sở năng lượng khắp Trung Đông

Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, thế giới biến động mạnh

Giảm áp lực về thủ tục hóa đơn, chứng từ cho hộ kinh doanh

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Giá cà phê hôm nay (6/4) tiếp tục giảm mạnh, rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg do nhu cầu suy yếu và áp lực cạnh tranh từ nguồn cung Indonesia. Trong khi đó, giá tiêu diễn biến trái chiều khi thị trường thế giới tăng nhưng trong nước và xuất khẩu Việt Nam lại giảm sâu do áp lực cạnh tranh và chi phí logistics.
Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Giá cao su thế giới hôm nay (6/4) biến động trái chiều khi đi ngang trên sàn TOCOM và sàn SGX, sàn SHFE biến động nhẹ, sàn OSE leo lên mức cao nhất trong 14 tháng qua. Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục “án binh” bất động.
Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Giá bạc hôm nay (6/4) ổn định, chờ tín hiệu mới từ lãi suất. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 72,96 USD/ounce.
Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

Giá lúa gạo hôm nay (5/4) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng mạnh. Cụ thể, gạo thơm 5% tấm tăng 30 USD/tấn; gạo 100% tấm tăng 13 USD/tấn; gạo Jasmine tăng 5 USD/tấn.
Ngày 5/4: Giá bạc giằng co quanh mốc quan trọng

Giá bạc hôm nay (5/4) giằng co quanh mốc quan trọng khi nhà đầu tư chờ tín hiệu kinh tế và lãi suất rõ ràng hơn. Theo đó, giá bạc trong nước hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc đi ngang ở mức 72,96 USD/ounce.
Ngày 5/4: Giá cao su tại các thị trường chủ chốt đồng loạt tăng tốc

Giá cao su tại hầu hết các thị trường chủ chốt hôm nay (5/4) đồng loạt tăng tốc, trong đó nổi bật là thị trường Nhật Bản khi giá cao su kỳ hạn vươn lên mức cao nhất trong vòng 14 tháng. Trong khi đó, thị trường trong nước vẫn đi ngang, giá thu mua tại doanh nghiệp lớn chưa có điều chỉnh mới.
Việt Nam giữ vững phòng tuyến xăng dầu giữa cơn bão giá khu vực và thế giới

(TBTCO) - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa cho biết, hơn 1 tháng xung đột Trung Đông diễn ra, trong khi nhiều nước thế giới và khu vực lâm vào khủng hoảng, dưới sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, sự nỗ lực của các bộ, ngành, doanh nghiệp, Việt Nam vẫn giữ vững an ninh năng lượng.
Ngày 4/4: Giá bạc thế giới liên tục biến động

Giá bạc thế giới hôm nay (4/4) giảm xuống 73 USD/ounce sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công vào Iran. Trong nước, giá bạc hiện được niêm yết ở mức 2.359.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.389.000 đồng/lượng (bán ra).
Ngày 7/4: Giá heo hơi tại miền Trung và miền Nam tiếp đà tăng

Ngày 7/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, thế giới biến động mạnh

Giảm áp lực về thủ tục hóa đơn, chứng từ cho hộ kinh doanh

Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm

Hải quan xử lý gần 8.900 vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kích hoạt 3 động lực tăng trưởng trong quý II

Techcombank vạch hai kịch bản kinh doanh, dự kiến tăng trưởng tín dụng 12%

Hải quan thu nộp ngân sách hơn 117.000 tỷ đồng, tăng gần 15%

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Tỷ giá USD hôm nay (6/4): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, USD tự do giảm mạnh hơn 100 đồng

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

