Thuế TP. Hải Phòng tăng thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra

Theo Thuế TP. Hải Phòng, kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuê tháng 4/2026 đã hoàn thành 112 cuộc kiểm tra. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua thanh kiểm tra là 127,013 tỷ đồng, giảm lỗ 180,116 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1,456 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, hoàn thành kiểm tra 516 doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua kiểm tra 429,330 tỷ đồng, giảm lỗ 496,803 tỷ đồng, giảm khấu trừ 40,549 tỷ đồng.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác kiểm tra thuế.

Về công tác kiểm tra tại cơ quan thuế, lũy kế 4 tháng 2026, tổng số hồ sơ khai thuế đã kiểm tra 461; tổng số người nộp thuế đã chuyển kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 3. Trong đó, tổng số hồ sơ điều chỉnh 107, số thuế phải nộp tăng thêm 33,188 tỷ đồng, giảm lỗ 49,311 tỷ đồng.

Về công tác kiểm tra theo chuyên đề tăng cường quản lý thuế với hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý, đơn vị đã ban hành quyết định kiểm tra 115/121 doanh nghiệp, đề xuất không kiểm tra 6 doanh nghiệp. Trong đó hoàn thành kiểm tra 110/115 doanh nghiệp (đạt 95,6%). Tổng số thuế truy thu, truy hoàn 33,868 tỷ đồng.

Đối với chuyên đề thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, các Thuế cơ sở phải rà soát là 24.301 người nộp thuế. Doanh thu phải rà soát của các Thuế cơ sở là 6.521 tỷ đồng, số thuế phải nộp ngân sách nhà nước là 43,466 tỷ đồng, số thuế đã nộp ngân sacchs 43,199 tỷ đồng.