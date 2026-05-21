Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hải Phòng tăng thu ngân sách qua hoạt động kiểm tra

Đức Việt

[email protected]
18:27 | 21/05/2026
(TBTCO) - Theo Thuế TP. Hải Phòng, 4 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã triển khai quyết liệt công tác kiểm tra thuế, chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố. Qua đó, đã giúp tăng thu vào ngân sách hàng trăm tỷ đồng.
Thuế TP. Hải Phòng quản lý hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử, trên nền tảng số

Theo Thuế TP. Hải Phòng, kết quả kiểm tra tại trụ sở người nộp thuê tháng 4/2026 đã hoàn thành 112 cuộc kiểm tra. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua thanh kiểm tra là 127,013 tỷ đồng, giảm lỗ 180,116 tỷ đồng, giảm khấu trừ 1,456 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, hoàn thành kiểm tra 516 doanh nghiệp. Tổng số tiền thuế truy thu, truy hoàn, phạt tăng qua kiểm tra 429,330 tỷ đồng, giảm lỗ 496,803 tỷ đồng, giảm khấu trừ 40,549 tỷ đồng.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số vào công tác kiểm tra thuế.

Về công tác kiểm tra tại cơ quan thuế, lũy kế 4 tháng 2026, tổng số hồ sơ khai thuế đã kiểm tra 461; tổng số người nộp thuế đã chuyển kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế 3. Trong đó, tổng số hồ sơ điều chỉnh 107, số thuế phải nộp tăng thêm 33,188 tỷ đồng, giảm lỗ 49,311 tỷ đồng.

Về công tác kiểm tra theo chuyên đề tăng cường quản lý thuế với hoạt động kinh doanh vàng bạc, đá quý, đơn vị đã ban hành quyết định kiểm tra 115/121 doanh nghiệp, đề xuất không kiểm tra 6 doanh nghiệp. Trong đó hoàn thành kiểm tra 110/115 doanh nghiệp (đạt 95,6%). Tổng số thuế truy thu, truy hoàn 33,868 tỷ đồng.

Đối với chuyên đề thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, các Thuế cơ sở phải rà soát là 24.301 người nộp thuế. Doanh thu phải rà soát của các Thuế cơ sở là 6.521 tỷ đồng, số thuế phải nộp ngân sách nhà nước là 43,466 tỷ đồng, số thuế đã nộp ngân sacchs 43,199 tỷ đồng.

Thuế TP. Hải Phòng cho hay, chuyên đề giao dịch liên kết, chống chuyển giá kết quả triển khai tháng 4/2026 đã tăng thu nhập chịu thuế và giảm lỗ là 340,01 tỷ đồng, tăng thu ngân sách 45,39 tỷ đồng, truy hoàn 3,5 tỷ đồng.

Lũy kế 4 tháng đầu năm 2026, giảm lỗ và tăng thu nhập chịu thuế là 1.783,74 tỷ đồng, tăng thu ngân sách nhà nước 199,6 tỷ đồng, truy hoàn 18,5 tỷ đồng, giảm khấu trừ 2,2 tỷ đồng.
Đức Việt
(TBTCO) - Từ kết quả bắt giữ của lực lượng Kiểm soát Hải quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng đã khởi tố vụ án hình sự liên quan vụ vận chuyển trái phép 59,2 kg vảy tê tê Java, loài động vật nguy cấp, quý hiếm thuộc diện ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, buôn bán.
(TBTCO) - Với nhiều nội dung sửa đổi, bổ sung đáng chú ý, Nghị định số 169/2026/NĐ-CP không chỉ tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn xử lý vi phạm mà còn lần đầu bổ sung quy định xử phạt vi phạm hành chính trên môi trường điện tử trong lĩnh vực hải quan.
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực. Trong đó, thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính, nhiều thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hải quan, kế toán tiếp tục được cắt giảm, đơn giản hóa.
(TBTCO) - Chỉ trong ít ngày cao điểm chống buôn lậu, lực lượng Hải quan đã phát hiện hơn 25.000 sản phẩm mang nhãn hiệu Harley-Davidson nghi vi phạm quyền sở hữu trí tuệ cùng nhiều lô hàng nghi giả mạo Nike, Adidas tại các cửa khẩu trọng điểm.
(TBTCO) - Cục Thuế vừa phát động triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh” trong toàn ngành Thuế. Việc làm sạch mã số thuế không chỉ nhằm loại bỏ “doanh nghiệp ma”, doanh nghiệp “chết chưa được chôn”, mà còn là bước đi chiến lược để chuẩn hóa dữ liệu quốc gia, hướng tới một môi trường kinh doanh minh bạch, hiện đại và công bằng.
(TBTCO) - Việc triển khai đồng bộ về thể chế, công nghệ, dữ liệu và tổ chức thực hiện, quản lý thuế theo dòng tiền sẽ góp phần nâng cao tính minh bạch, công bằng của hệ thống thuế; tăng cường kỷ luật tài chính; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia; tạo lập môi trường kinh doanh lành mạnh và bền vững trong nền kinh tế số.
(TBTCO) - Tham dự Hội nghị Tổng cục trưởng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Tổ chức Hải quan Thế giới lần thứ 27 tại Hồng Kông, Hải quan Việt Nam khẳng định vai trò chủ động khi trực tiếp đồng điều phối nội dung “khả năng thích ứng và chuyển đổi”, định hình chiến lược hải quan khu vực giai đoạn mới.
(TBTCO) - Trong quá trình triển khai chiến dịch “Làm sạch mã số thuế - Tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh”, Cục Thuế đã đặt ra ba giai đoạn, mốc thời gian cụ thể để người nộp thuế biết, triển khai thực hiện tránh các rủi ro tiềm ẩn pháp lý về sau trong pháp luật đăng ký kinh doanh, pháp luật hình sự và pháp luật có liên quan.
