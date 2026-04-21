Thuế TP. Hải Phòng quản lý hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử, trên nền tảng số

Đức Việt

19:55 | 21/04/2026
(TBTCO) - Trước sự phát triển bùng nổ của kinh tế số, thời gian qua, Thuế TP. Hải Phòng đã nỗ lực quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số và đây sẽ tiếp tục là nguồn thu quan trọng trong những năm tới.
Thuế TP. Hải Phòng phối hợp với các đơn vị đồng hành cùng hộ, cá nhân kinh doanh

Số thu từ khu vực này tăng qua các năm

Đánh giá hoạt động kinh tế số, kinh doanh thương mại điện tử thời gian gần đây, ông Phạm Tuấn Anh - Phó trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, sự phát triển mạnh của kinh tế số đang tạo ra một lớp người nộp thuế mới trên địa bàn TP. Hải Phòng bao gồm các cá nhân có thu nhập từ Google, Facebook, TikTok, YouTube, tiếp thị liên kết, freelancer, livestream bán hàng, cung cấp nội dung và dịch vụ số. Qua thực tiễn quản lý, Thuế thành phố ghi nhận ý thức chấp hành pháp luật thuế của nhóm đối tượng này đã có chuyển biến tích cực, các cá nhân đã chủ động đăng ký, kê khai, nộp thuế ngày càng tăng.

Đối với số cá nhân phát sinh thu nhập và số thu ngân sách từ nhóm này trong giai đoạn 2025 - 2026, cơ quan thuế hiện đang tiếp tục chuẩn hóa, đối soát dữ liệu từ nhiều nguồn để bảo đảm tính chính xác và xác định dòng tiền đúng bản chất. Tuy nhiên, có thể khẳng định xu hướng chung là cả số lượng người nộp thuế và số thu từ khu vực này đều tăng qua các năm, cho thấy tiềm năng nguồn thu của nhóm này.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ, quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, về thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử năm 2025, có 3.051 lượt kê khai, số thuế đã nộp là 105 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2026 có 1.231 lượt kê khai, số thuế đã nộp là 22 tỷ đồng.

Theo Phó trưởng Thuế TP. Hải Phòng, đối với nhóm cá nhân hoạt động trên nền tảng số như YouTuber khi doanh thu đạt ngưỡng thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định thì phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ và Thông tư số 32/2025/TT-BTC ngày 31/5/2025 của Bộ Tài chính.

Về tiềm năng nguồn thu, với hoạt động kinh tế số, đặc biệt là thu nhập xuyên biên giới của cá nhân được đánh giá là một nguồn thu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hiện nay. Với đặc điểm linh hoạt, không phụ thuộc vị trí địa lý và khả năng mở rộng quy mô nhanh, đây sẽ tiếp tục là nguồn thu quan trọng trong những năm tới nếu được quản lý hiệu quả.

Khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc quản lý thuế đối với nhóm đối tượng này là do đặc thù của kinh tế số với đối tượng phân tán, thu nhập đa dạng, dòng tiền xuyên biên giới, thanh toán qua các kênh trung gian quốc tế, biến động nhanh và khó nhận diện đầy đủ, trong khi việc quản lý đòi hỏi dữ liệu liên thông, phân tích chuyên sâu và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan, tổ chức.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao sự tuân thủ tự nguyện

Ông Phạm Tuấn Anh cho hay, đối với hoạt động kinh tế số xuyên biên giới, hiện nay đang xảy ra vấn đề kiểm soát nguồn thu nhập của cá nhân. Với sàn thương mại điện tử nội địa (TikTok Shop, Shopee) đã có cơ chế khấu trừ, nộp thay nên cơ quan thuế kiểm soát theo dòng tiền tập trung, còn với nền tảng xuyên biên giới (Google, Facebook) thì cá nhân tự kê khai. Theo đó, Thuế TP. Hải Phòng đã phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn rà soát đối với các nội dung chuyển tiền từ tài khoản nước ngoài cho người thụ hưởng cư trú tại Việt Nam với các nội dung thanh toán có các từ khóa: BOOKING.COM, AGODA, GOOGLE, YOUTUBE… qua đó phát hiện tần suất nhận tiền để kiểm soát nghĩa vụ thuế của cá nhân.

Để quản lý chặt hoạt động kinh tế số, kinh doanh thương mại điện tử thời gian tới, ông Phạm Tuấn Anh cho rằng, trong quản lý thuế đối với thu nhập từ Google, Facebook, YouTube, TikTok và các nền tảng số xuyên biên giới, việc kiểm soát dòng tiền là một căn cứ quan trọng để nhận diện đúng doanh thu, chống thất thu và bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Vì vậy, cơ quan thuế tiếp tục phối hợp với ngân hàng chuẩn hóa dữ liệu tài khoản ngân hàng gắn với mã số định danh, từ đó nâng cao hiệu quả đối chiếu giữa doanh thu kê khai với thực tế dòng tiền phát sinh. Việc phối hợp với các ngân hàng thương mại đã được Thuế TP. Hải Phòng phối hợp trong nhiều năm nay và được thực hiện theo hướng quản lý rủi ro, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, Thuế TP. Hải Phòng xác định việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao sự tuân thủ tự nguyện từ phía người nộp thuế là yếu tố quyết định trong triển khai công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số trên địa bàn thành phố.

Cơ quan thuế sẽ tập trung hỗ trợ, hướng dẫn kê khai, nộp thuế qua các phương thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, sáng tạo để người nộp thuế chủ động nắm bắt và thực hiện đúng quy định…

Xuất khẩu qua thương mại điện tử: Mở "cánh cửa toàn cầu" cho doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Trước thông tin sản phẩm dinh dưỡng nhãn hiệu HiPP có dấu hiệu không đảm bảo chất lượng, ngày 20/4, Cục Hải quan ban hành công văn hỏa tốc yêu cầu toàn ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát rủi ro đối với mặt hàng này, nhằm bảo vệ người tiêu dùng và bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật.
(TBTCO) - Hội nghị gặp mặt và đối thoại doanh nghiệp xuất nhập khẩu năm 2026 tại Ninh Bình do UBND tỉnh Ninh Bình tổ chức sáng 21/4 là diễn đàn lắng nghe, thể hiện rõ quyết tâm hành động của chính quyền và cơ quan hải quan, tạo lực đẩy mới cho doanh nghiệp phát triển.
(TBTCO) - Những bất cập kéo dài trong công tác phân loại, phân tích hàng hóa xuất nhập khẩu như quy định phân tán, thủ tục phức tạp, phụ thuộc hồ sơ giấy đang được Bộ Tài chính đặt mục tiêu xử lý thông qua dự thảo thông tư mới. Thông tư mới sẽ tạo bước chuyển rõ nét về minh bạch, số hóa và thuận lợi hóa hoạt động xuất nhập khẩu.
(TBTCO) - Theo Cục Thuế, tổng thu ngân sách do cơ quan Thuế quản lý ước đạt 748.154 tỷ đồng; thực hiện 7.188 cuộc kiểm tra; ban hành 4.547 quyết định hoàn thuế... là những con số nổi bật trong quý I năm 2026.
(TBTCO) - Sáng ngày 20/4, Cục Hải quan cho biết, bắt đầu từ ngày 1/6/2026, Chi cục Hải quan khu vực III sẽ thí điểm Mô hình thông quan tập trung, nhằm tạo đột phá cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và nâng cao năng lực xử lý hàng hóa cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Bộ Tài chính.
(TBTCO) - Hộ kinh doanh đang hoạt động, có doanh thu trên 500 triệu đồng, kể cả hộ kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng, hộ kinh doanh mới đăng ký hoạt động phải gửi thông báo số tài khoản, ví điện tử về cơ quan thuế chậm nhất ngày 20/4/2026.
(TBTCO) - Thay vì mức 1 triệu đồng, Bộ Tài chính vừa có đề xuất nâng ngưỡng thu nhập của người phụ thuộc lên 3 triệu đồng/tháng để tính giảm trừ gia cảnh. So với quy định hiện hành, mức đề xuất này đã tăng gấp 3 lần. Đề xuất này thu hút sự quan tâm của nhiều người nộp thuế.
(TBTCO) - Bức tranh xuất nhập khẩu quý I/2026 mở ra với những gam màu tích cực khi tổng kim ngạch đạt 249,50 tỷ USD, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, trị giá xuất khẩu đạt 122,93 tỷ USD, tăng 19% và trị giá nhập khẩu đạt 126,57 tỷ USD, tăng 27%, tương ứng tăng 26,93 tỷ USD so với cùng kỳ năm trước, tạo nền tảng cho xuất khẩu bứt phá và gia tăng nguồn thu trong các quý tiếp theo.
