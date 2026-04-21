Thuế TP. Hải Phòng quản lý hiệu quả kinh doanh thương mại điện tử, trên nền tảng số

Số thu từ khu vực này tăng qua các năm

Đánh giá hoạt động kinh tế số, kinh doanh thương mại điện tử thời gian gần đây, ông Phạm Tuấn Anh - Phó trưởng Thuế TP. Hải Phòng cho biết, sự phát triển mạnh của kinh tế số đang tạo ra một lớp người nộp thuế mới trên địa bàn TP. Hải Phòng bao gồm các cá nhân có thu nhập từ Google, Facebook, TikTok, YouTube, tiếp thị liên kết, freelancer, livestream bán hàng, cung cấp nội dung và dịch vụ số. Qua thực tiễn quản lý, Thuế thành phố ghi nhận ý thức chấp hành pháp luật thuế của nhóm đối tượng này đã có chuyển biến tích cực, các cá nhân đã chủ động đăng ký, kê khai, nộp thuế ngày càng tăng.

Đối với số cá nhân phát sinh thu nhập và số thu ngân sách từ nhóm này trong giai đoạn 2025 - 2026, cơ quan thuế hiện đang tiếp tục chuẩn hóa, đối soát dữ liệu từ nhiều nguồn để bảo đảm tính chính xác và xác định dòng tiền đúng bản chất. Tuy nhiên, có thể khẳng định xu hướng chung là cả số lượng người nộp thuế và số thu từ khu vực này đều tăng qua các năm, cho thấy tiềm năng nguồn thu của nhóm này.

Công chức Thuế TP. Hải Phòng ứng dụng công nghệ, quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

Theo lãnh đạo Thuế TP. Hải Phòng, về thu ngân sách nhà nước đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử năm 2025, có 3.051 lượt kê khai, số thuế đã nộp là 105 tỷ đồng. Trong 3 tháng đầu năm 2026 có 1.231 lượt kê khai, số thuế đã nộp là 22 tỷ đồng.

Theo Phó trưởng Thuế TP. Hải Phòng, đối với nhóm cá nhân hoạt động trên nền tảng số như YouTuber khi doanh thu đạt ngưỡng thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định thì phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 70/2025/NĐ-CP ngày 20/3/2025 của Chính phủ và Thông tư số 32/2025/TT-BTC ngày 31/5/2025 của Bộ Tài chính.

Về tiềm năng nguồn thu, với hoạt động kinh tế số, đặc biệt là thu nhập xuyên biên giới của cá nhân được đánh giá là một nguồn thu có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất hiện nay. Với đặc điểm linh hoạt, không phụ thuộc vị trí địa lý và khả năng mở rộng quy mô nhanh, đây sẽ tiếp tục là nguồn thu quan trọng trong những năm tới nếu được quản lý hiệu quả.

Khó khăn lớn nhất hiện nay trong việc quản lý thuế đối với nhóm đối tượng này là do đặc thù của kinh tế số với đối tượng phân tán, thu nhập đa dạng, dòng tiền xuyên biên giới, thanh toán qua các kênh trung gian quốc tế, biến động nhanh và khó nhận diện đầy đủ, trong khi việc quản lý đòi hỏi dữ liệu liên thông, phân tích chuyên sâu và phối hợp chặt chẽ giữa nhiều cơ quan, tổ chức.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao sự tuân thủ tự nguyện

Ông Phạm Tuấn Anh cho hay, đối với hoạt động kinh tế số xuyên biên giới, hiện nay đang xảy ra vấn đề kiểm soát nguồn thu nhập của cá nhân. Với sàn thương mại điện tử nội địa (TikTok Shop, Shopee) đã có cơ chế khấu trừ, nộp thay nên cơ quan thuế kiểm soát theo dòng tiền tập trung, còn với nền tảng xuyên biên giới (Google, Facebook) thì cá nhân tự kê khai. Theo đó, Thuế TP. Hải Phòng đã phối hợp với các ngân hàng thương mại trên địa bàn rà soát đối với các nội dung chuyển tiền từ tài khoản nước ngoài cho người thụ hưởng cư trú tại Việt Nam với các nội dung thanh toán có các từ khóa: BOOKING.COM, AGODA, GOOGLE, YOUTUBE… qua đó phát hiện tần suất nhận tiền để kiểm soát nghĩa vụ thuế của cá nhân.

Để quản lý chặt hoạt động kinh tế số, kinh doanh thương mại điện tử thời gian tới, ông Phạm Tuấn Anh cho rằng, trong quản lý thuế đối với thu nhập từ Google, Facebook, YouTube, TikTok và các nền tảng số xuyên biên giới, việc kiểm soát dòng tiền là một căn cứ quan trọng để nhận diện đúng doanh thu, chống thất thu và bảo đảm công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thuế.

Vì vậy, cơ quan thuế tiếp tục phối hợp với ngân hàng chuẩn hóa dữ liệu tài khoản ngân hàng gắn với mã số định danh, từ đó nâng cao hiệu quả đối chiếu giữa doanh thu kê khai với thực tế dòng tiền phát sinh. Việc phối hợp với các ngân hàng thương mại đã được Thuế TP. Hải Phòng phối hợp trong nhiều năm nay và được thực hiện theo hướng quản lý rủi ro, có trọng tâm, trọng điểm.

Đồng thời, Thuế TP. Hải Phòng xác định việc tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn để nâng cao sự tuân thủ tự nguyện từ phía người nộp thuế là yếu tố quyết định trong triển khai công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số trên địa bàn thành phố.

Cơ quan thuế sẽ tập trung hỗ trợ, hướng dẫn kê khai, nộp thuế qua các phương thức, nội dung tuyên truyền đa dạng, sáng tạo để người nộp thuế chủ động nắm bắt và thực hiện đúng quy định…