Thuế - Hải quan

Xóa “điểm nghẽn”, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện đại, đồng bộ

Văn Tuấn

Văn Tuấn

[email protected]
15:24 | 10/06/2026
(TBTCO) - Chính sách thuế và công tác quản lý vẫn còn những điểm thiếu tính đồng bộ. Các điểm nghẽn không chỉ dừng lại ở văn bản, mà còn nằm ở khâu thực thi và tổ chức bộ máy. Theo đó, việc rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật cần hướng tới một sự đột phá, phù hợp với xu hướng quản trị thuế mới và chuẩn mực quốc tế.
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Cục Thuế vừa tổ chức Hội nghị Lấy ý kiến về các vướng mắc, điểm nghẽn trong quy định chính sách, pháp luật về quản lý thuế, góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật, phục vụ tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về thuế.

Xóa “điểm nghẽn”, hoàn thiện hệ thống pháp luật thuế hiện đại, đồng bộ
Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TN

Tại hội nghị, Phó Cục trưởng Cục Thuế Đặng Ngọc Minh cho biết, thực hiện Nghị quyết số 2092/NQ-UBTVQH15, Nghị quyết số 2093/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định số 05/QĐ-BCĐ của Ban Chỉ đạo tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL), ngành Thuế đã tổng rà soát nhằm đánh giá chính xác, đầy đủ, toàn diện về thực trạng hệ thống VBQPPL liên quan tới lĩnh vực thuế.

Trên cơ sở đó, ngành Thuế đề xuất giải pháp xử lý tổng thể nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn do quy định pháp luật; góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật; phục vụ xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật hiện đại, hợp lý, khoa học, dân chủ, công bằng, đồng bộ, thống nhất, công khai, minh bạch, ổn định, dễ tiếp cận, khả thi, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Mục tiêu nhằm khơi thông mọi nguồn lực, đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, mở đường cho kiến tạo phát triển, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Để triển khai kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ và đảm bảo công tác tổng rà soát VBQPPL về quản lý thuế đạt kết quả chất lượng, Cục Thuế mong nhận được sự chia sẻ, đóng góp ý kiến từ đại diện các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, liên đoàn, doanh nghiệp... về các nội dung vướng mắc, điểm nghẽn trong quy định chính sách, pháp luật về quản lý thuế cũng như đề xuất các giải pháp nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc. Từ đó, góp phần hoàn thiện cấu trúc hệ thống pháp luật trong hoạt động quản lý thuế như sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ.

Phát biểu góp ý tại hội thảo, đại diện Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho rằng, chính sách thuế và công tác quản lý vẫn còn một số điểm thiếu tính đồng bộ. Đơn cử, dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế quy định các nền tảng số phải khấu trừ thuế thay cho hộ kinh doanh, nhưng Luật Thuế giá trị gia tăng lại chưa quy định cụ thể tỷ lệ khấu trừ. Điều này gây khó khăn cho doanh nghiệp, vì họ không có căn cứ chính xác để thực hiện.

Theo bà Lê Thị Duyên Hải - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, một trong những điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là sự thiếu đồng bộ giữa thủ tục đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. Mặc dù đã có cơ chế liên thông, nhưng trên thực tế, người nộp thuế vẫn phải thực hiện các thủ tục riêng biệt với từng cơ quan. Các khâu như thay đổi thông tin, tạm ngừng kinh doanh, chuyển địa điểm hay khôi phục hoạt động gặp nhiều khó khăn.

Bà Hải đề xuất cần chuyển từ trạng thái “liên thông” sang cơ chế một cơ quan xử lý, một hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, một bộ thủ tục duy nhất cho toàn bộ vòng đời của doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

Theo các đại biểu dự hội nghị, các điểm nghẽn không chỉ dừng lại ở văn bản, mà còn nằm ở khâu thực thi và tổ chức bộ máy. Trong khi thủ tục gia nhập thị trường ngày càng thông thoáng, thì thủ tục chấm dứt hoạt động vẫn còn vướng mắc.

Phát biểu tại hội nghị, Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh, nhiệm vụ tổng rà soát hệ thống VBQPPL trong hoạt động quản lý thuế là hết sức quan trọng để giải quyết những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại trong thực tế. Đây là phiên họp đầu tiên với các đơn vị bên ngoài để lắng nghe những khó khăn trực tiếp từ thực tế. Mục tiêu là huy động trí tuệ từ các công ty tư vấn, kế toán, kiểm toán để tổng hợp ý kiến từ cấp nhân viên và người nộp thuế, từ đó phân nhóm định hướng để dễ dàng xử lý và chuyển tải tinh thần cải cách xuống các địa phương.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, việc sửa đổi pháp luật thuế lần này được xem là một cơ hội lớn cho cả cơ quan quản lý và doanh nghiệp. Tinh thần sửa đổi là chú trọng vào các yếu tố cốt lõi, sử dụng từ ngữ dễ hiểu để người dân có thể đọc, hiểu và thực hiện một cách thống nhất, duy nhất.

“Việc sửa đổi pháp luật thuế không chỉ dừng lại ở việc sửa chữa hay “cơi nới” các quy định cũ mà hướng tới một sự đột phá, phù hợp với xu hướng quản trị thuế mới và chuẩn mực quốc tế” - Cục trưởng Cục Thuế Mai Xuân Thành nhấn mạnh./.

6 tiêu chí đánh giá toàn diện về thực trạng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật

Tiêu chí 1: Rà soát, đánh giá sự phù hợp của VBQPPL với chủ trương, đường lối của Đảng;

Tiêu chí 2: Rà soát, đánh giá tính hợp hiến, hợp pháp, tính thống nhất của hệ thống pháp luật;

Tiêu chí 3: Rà soát, đánh giá tính tương thích của VBQPPL với các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

Tiêu chí 4: Rà soát, đề xuất cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện hành nghề, đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính bất hợp lý, tạo gánh nặng chi phí tuân thủ;

Tiêu chí 5: Rà soát, phát hiện quy định pháp luật không rõ ràng, có nhiều cách hiểu khác nhau, không hợp lý, không phù hợp thực tiễn, không khả thi, gây khó khăn, vướng mắc, tạo điểm nghẽn trong áp dụng, thực hiện pháp luật, cản trở quá trình phát triển;

Tiêu chí 6: Rà soát, phát hiện các nội dung, lĩnh vực, vấn đề chưa có quy định pháp luật điều chỉnh.
Văn Tuấn
Từ khóa:
pháp luật thuế điểm nghẽn quản lý thuế Quản trị thuế văn bản quy phạm hệ thống văn bản Cấu trúc hệ thống

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