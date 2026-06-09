Thuế - Hải quan

Báo chí đồng hành, tạo cầu nối giữa Hải quan và doanh nghiệp

Song Linh

Song Linh

[email protected]
17:37 | 09/06/2026
(TBTCO) - Lãnh đạo Cục Hải quan khẳng định, sự đồng hành của các cơ quan báo chí đã góp phần quan trọng lan tỏa những kết quả nổi bật của ngành, đưa các chủ trương cải cách hải quan đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp.
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Ngày 9/6, Cục Hải quan tổ chức gặp mặt phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của các cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền thời gian qua. Theo lãnh đạo Cục Hải quan, báo chí đã góp phần lan tỏa những kết quả nổi bật của ngành, đồng thời phản ánh kịp thời các khó khăn, vướng mắc phát sinh từ thực tiễn để cơ quan quản lý nghiên cứu, hoàn thiện chính sách.

Báo chí đồng hành lan tỏa hành trình hiện đại hóa hải quan
Phó Cục trưởng Cục Hải quan Trần Đức Hùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HA

Lãnh đạo Cục Hải quan khẳng định, để các chủ trương, chính sách mới nhanh chóng đi vào cuộc sống, báo chí luôn là lực lượng đồng hành đặc biệt quan trọng. Những thông tin chính xác, kịp thời từ báo chí đã giúp cộng đồng doanh nghiệp cập nhật nhanh các quy định mới, hiểu rõ định hướng điều hành cũng như nắm bắt các giải pháp cải cách đang được triển khai.

Đặc biệt, trong giai đoạn ngành Hải quan đang đẩy mạnh cải cách và chuyển đổi số toàn diện, vai trò của báo chí càng trở nên quan trọng hơn. Không chỉ truyền tải thông tin, báo chí còn góp phần tạo sự đồng thuận xã hội đối với các chương trình đổi mới, nâng cao tính công khai, minh bạch của hoạt động công vụ và củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với cơ quan quản lý nhà nước.

Mối quan hệ phối hợp giữa ngành Hải quan và các cơ quan báo chí ngày càng chặt chẽ. Ngành Hải quan đã chủ động cung cấp thông tin tới báo chí, tổ chức nhiều cuộc làm việc, trả lời phỏng vấn và cung cấp tư liệu chuyên sâu cho phóng viên. Từ nguồn thông tin chính thống này, các tin, bài, phóng sự đã được đăng tải trên báo chí, phản ánh toàn diện các mặt công tác của ngành, từ cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa hải quan, chuyển đổi số đến công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và tạo thuận lợi thương mại.

Tại buổi gặp mặt, Phó Cục trưởng Trần Đức Hùng bày tỏ mong muốn các cơ quan báo chí tiếp tục đồng hành cùng ngành Hải quan trong thời gian tới, nhất là khi ngành đang triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm mang tính nền tảng như sửa đổi Luật Hải quan, xây dựng Hải quan số, đổi mới mô hình quản lý và đẩy mạnh hội nhập quốc tế...

Chia sẻ tại sự kiện, đại diện các cơ quan báo chí đánh giá cao tinh thần chủ động, cởi mở và trách nhiệm của ngành Hải quan trong việc cung cấp thông tin. Việc duy trì các cuộc họp báo chuyên đề, các buổi trao đổi chuyên sâu và tạo điều kiện cho phóng viên tiếp cận thực tiễn tại các đơn vị đã góp phần nâng cao chất lượng tuyên truyền, đưa các chính sách mới đến gần hơn với doanh nghiệp và người dân.
Song Linh
Từ khóa:
Báo chí đồng hành hải quan hiện đại hóa cải cách gặp mặt

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