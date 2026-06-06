Thuế - Hải quan

Hải quan nâng cao năng lực truyền thông số

Song Linh

Song Linh

[email protected]
16:16 | 06/06/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ và yêu cầu minh bạch thông tin ngày càng cao, Cục Hải quan đang đẩy mạnh nâng cao năng lực truyền thông cho đội ngũ lãnh đạo, người phát ngôn, góp phần xây dựng hình ảnh Hải quan chuyên nghiệp, hiện đại và đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.
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Cụ thể, trong 2 ngày 4 - 5/6/ 2026, tại Quảng Ninh, Cục Hải quan tổ chức Lớp bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông dành cho công chức lãnh đạo làm nhiệm vụ phát ngôn và xử lý khủng hoảng truyền thông trên không gian mạng.

Hải quan nâng cao năng lực truyền thông số
Ông Trần Đức Hùng phát biểu tại sự kiện. Ảnh: HQ

Phát biểu tại sự kiện, Phó Cục trưởng Trần Đức Hùng nhấn mạnh, cùng với quá trình chuyển đổi số và sự phát triển nhanh chóng của các nền tảng truyền thông mới, công tác truyền thông của cơ quan nhà nước đang đứng trước nhiều yêu cầu và thách thức mới. Trong bối cảnh đó, việc chủ động cung cấp thông tin chính xác, minh bạch, kịp thời; đồng thời nâng cao khả năng nhận diện, phòng ngừa và xử lý các tình huống truyền thông phát sinh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với hoạt động của ngành Hải quan.

Theo đó, chương trình bồi dưỡng tập trung cập nhật các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; kỹ năng làm việc với cơ quan báo chí; xây dựng thông điệp truyền thông; nhận diện, dự báo và xử lý khủng hoảng truyền thông trên môi trường số.

Điểm nhấn của khóa học là việc tăng cường các nội dung thực hành, mô phỏng những tình huống thường gặp trong thực tiễn. Học viên được tham gia họp báo giả định, trả lời phỏng vấn trước máy quay, xử lý các câu hỏi khó từ báo chí và thực hành kiểm soát thông điệp truyền thông trong các tình huống nhạy cảm.

Đáng chú ý, chương trình đã cập nhật và hướng dẫn ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào công tác truyền thông công vụ. Các học viên được tiếp cận những công cụ hỗ trợ tổng hợp thông tin, xây dựng thông điệp, soạn thảo thông cáo báo chí, phân tích dư luận và nhận diện sớm các nguy cơ, rủi ro truyền thông trên không gian mạng.

Việc đưa AI vào nội dung đào tạo không chỉ giúp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông mà còn thể hiện quyết tâm của ngành Hải quan trong việc chủ động thích ứng với xu hướng công nghệ mới, từng bước xây dựng mô hình quản trị truyền thông hiện đại, chuyên nghiệp.

Thông qua lớp bồi dưỡng, đội ngũ lãnh đạo, người phát ngôn trong toàn ngành Hải quan được củng cố kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm xử lý các tình huống truyền thông phát sinh, góp phần nâng cao chất lượng công tác thông tin tuyên truyền, tăng cường sự đồng thuận xã hội và xây dựng hình ảnh Hải quan minh bạch, hiện đại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.
Song Linh
Từ khóa:
truyền thông số Nâng cấp năng lực truyền thông Hải quan chuyên nghiệp Truyền thông mới

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