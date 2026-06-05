Thuế - Hải quan

Hải quan đồng loạt triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026

Song Linh

Song Linh

[email protected]
12:34 | 05/06/2026
(TBTCO) - Hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 với chủ đề “Chung một quyết tâm xây dựng xã, phường, đặc khu không ma túy”, nhiều đơn vị hải quan trên các tuyến biên giới, cửa khẩu trọng điểm đã đồng loạt tăng cường kiểm soát địa bàn, quyết tâm ngăn chặn ma túy từ sớm, từ xa.
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Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và của Bộ Tài chính và Cục Hải quan, các đơn vị thuộc ngành Hải quan đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026, diễn ra từ ngày 1/6 đến 30/6.

Hải quan đồng loạt triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026
Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Cao Bằng tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho người dân. Ảnh: CTV

Tại khu vực biên giới phía Bắc, ngày 4/6, Hải quan cửa khẩu quốc tế Trà Lĩnh, Cao Bằng phối hợp với lực lượng Biên phòng tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống ma túy cho người dân, doanh nghiệp và hành khách xuất nhập cảnh tại khu vực cửa khẩu. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định pháp luật, tác hại của ma túy đối với cá nhân, gia đình và xã hội, đồng thời cảnh báo những phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy trên tuyến biên giới.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền trực quan thông qua băng rôn, pano, áp phích và phát tờ rơi tại khu vực làm thủ tục hải quan, địa điểm xuất nhập cảnh. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác, vận động người dân tích cực tham gia phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm liên quan đến ma túy.

Tại Quảng Ninh, Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia đã phát động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trong khuôn khổ hội nghị giao ban công tác tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6. Đơn vị xác định trọng tâm là đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho công chức, người lao động; tăng cường thu thập, trao đổi thông tin; quản lý địa bàn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh.

Cùng với đó, Hải quan cửa khẩu cảng Vạn Gia chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua biên giới, góp phần xây dựng địa bàn cửa khẩu an toàn, lành mạnh, không có ma túy.

Tại khu vực Bắc Trung Bộ, Chi cục Hải quan khu vực XI đã ban hành kế hoạch triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 trên địa bàn hai tỉnh Hà Tĩnh và Nghệ An. Đơn vị yêu cầu các lực lượng nghiệp vụ tăng cường nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý đối tượng; chủ động thu thập, phân tích thông tin để nhận diện sớm các phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm ma túy lợi dụng hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa qua biên giới.

Đồng thời, Hải quan khu vực XI tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và khai thác hiệu quả các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm. Công tác phối hợp trao đổi thông tin, kiểm tra, kiểm soát với các lực lượng chức năng cũng được tăng cường nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh với tội phạm ma túy.

Việc đồng loạt triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2026 cho thấy quyết tâm cao của lực lượng Hải quan trong công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với tội phạm ma túy. Qua đó, góp phần giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới, cửa khẩu, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế - xã hội.
Song Linh
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phòng chống ma túy Triển khai Tháng chống ma túy Kiểm soát địa bàn

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