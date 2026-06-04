Thuế - Hải quan

Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu

Song Linh

Song Linh

[email protected]
11:50 | 04/06/2026
(TBTCO) - Làm việc với Chi cục Hải quan khu vực X về công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tạo thuận lợi thương mại, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, nuôi dưỡng nguồn thu ngân sách...
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Cụ thể, ngày 3/6/2026, Phó Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Thành Hưng đã có buổi làm việc với tập thể lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực X (quản lý địa bàn Thanh Hoá, Sơn La) về công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước theo Chỉ thị số 3366/CT-CHQ ngày 16/1/2026 của Cục Hải quan.

Hải quan lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ để nuôi dưỡng nguồn thu
Ông Nguyễn Thành Hưng phát biểu chỉ đạo. Ảnh: HQX

Báo cáo tại buổi làm việc, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực X - ông Dương Minh Đức cho biết, ngay từ đầu năm, đơn vị đã xác định thu ngân sách nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai đồng bộ các giải pháp tạo thuận lợi thương mại gắn với chống thất thu ngân sách. Chi cục đã giao chỉ tiêu thu cụ thể đến từng đơn vị trực thuộc, đồng thời thường xuyên theo dõi diễn biến kinh tế trong nước và thế giới, đánh giá các yếu tố tác động đến nguồn thu để kịp thời điều chỉnh, bổ sung giải pháp quản lý phù hợp.

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp, số thu ngân sách nhà nước lũy kế đến hết ngày 31/5/2026 của Chi cục Hải quan khu vực X đạt 10.888,69 tỷ đồng, tăng 18,7% so với cùng kỳ năm 2025, hoàn thành 59% dự toán được giao và đạt 49% chỉ tiêu phấn đấu cả năm.

Đánh giá cao những kết quả đơn vị đạt được trong 5 tháng đầu năm, Phó Cục trưởng Nguyễn Thành Hưng nhấn mạnh, trong bối cảnh hoạt động thương mại toàn cầu còn nhiều biến động, việc duy trì đà tăng trưởng nguồn thu là kết quả đáng ghi nhận của Chi cục Hải quan khu vực X.

Để hoàn thành nhiệm vụ những tháng cuối năm, Phó Cục trưởng yêu cầu đơn vị tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ tối đa cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu của doanh nghiệp trên địa bàn. Trong đó, cần tăng cường đối thoại, chủ động nắm bắt và kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh; thực hiện hiệu quả phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Việc tạo dựng môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch không chỉ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà còn là giải pháp căn cơ để nuôi dưỡng nguồn thu, bảo đảm tăng trưởng thu ngân sách bền vững.

Lãnh đạo Cục Hải quan yêu cầu, Chi cục Hải quan khu vực X cần tiếp tục bám sát diễn biến thực tiễn để đánh giá chính xác nguồn thu, chủ động xây dựng kế hoạch thu ngân sách năm 2027 sát với tình hình thực tế. Tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại; nâng cao chất lượng công tác thu thập, phân tích, xử lý thông tin nhằm hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý thu và chống thất thu ngân sách nhà nước.
Song Linh
Từ khóa:
hải quan Doanh nghiệp làm trung tâm Nguồn thu ngân Doanh nghiệp trung tâm chống thất thu tạo thuận lợi

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