Bộ Tài chính: Bãi bỏ 6 thủ tục hành chính hải quan kể từ cuối tháng 5/2026

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 1292/QĐ-BTC (ngày 28/5/2026) công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực hải quan. Quyết định có hiệu lực từ ngày 28/5/2026, tiếp tục cụ thể hóa chủ trương cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất nhập khẩu.

Bộ Tài chính: Bãi bỏ 6 thủ tục hành chính hải quan, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp. Ảnh: CTV

Theo quyết định, có 6 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan chính thức được bãi bỏ. Trong đó, 2 thủ tục thuộc lĩnh vực đại lý làm thủ tục hải quan gồm thủ tục liên quan đến mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan và thủ tục về hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan.

Bên cạnh đó, 4 thủ tục thuộc lĩnh vực kinh doanh hàng miễn thuế cũng được loại bỏ, gồm: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế; thu hồi giấy chứng nhận; tạm dừng hoạt động hoặc hoạt động trở lại; mở rộng, thu hẹp, di chuyển địa điểm kinh doanh hoặc chuyển quyền sở hữu cửa hàng miễn thuế.

Cùng với việc bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp, Bộ Tài chính cũng sửa đổi, bổ sung thủ tục công nhận kho, bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan theo hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Theo đó, doanh nghiệp thực hiện hồ sơ đề nghị công nhận hoàn toàn trên Hệ thống dịch vụ công trực tuyến thay cho hình thức nộp hồ sơ giấy như trước đây. Thành phần hồ sơ cũng được đơn giản hóa, chủ yếu là các tài liệu điện tử như văn bản đề nghị, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sơ đồ thiết kế kho bãi và các giấy tờ chứng minh đáp ứng điều kiện theo quy định.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, cơ quan Hải quan sẽ thực hiện kiểm tra hồ sơ và điều kiện thực tế của kho, bãi, địa điểm đề nghị công nhận. Toàn bộ quá trình xử lý, thẩm định và trình phê duyệt được thực hiện trên hệ thống công nghệ thông tin. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng yêu cầu, doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo điện tử nêu rõ lý do để hoàn thiện.