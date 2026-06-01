Thuế - Hải quan

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

Song Linh

Song Linh

[email protected]
15:49 | 01/06/2026
(TBTCO) - Có mặt tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) trong ngày đầu tiên triển khai thí điểm thông quan tập trung, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác vận hành. Đến 11 giờ ngày 1/6, đã có 392 tờ khai xuất nhập khẩu được xử lý theo quy trình mới.
aa
Cắt giảm đồng loạt thủ tục hải quan, doanh nghiệp giảm mạnh chi phí tuân thủ Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026 Kích hoạt cơ chế hỗ trợ 24/7 cho mô hình thông quan tập trung

Ngày 1/6/2026, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn cùng đoàn công tác của Cục Hải quan đã trực tiếp làm việc tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) để kiểm tra, giám sát việc triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung ngay trong ngày đầu vận hành.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng
Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ làm việc, nắm bắt thực tế ngày đầu tiên triển khai thí điểm thông quan tập trung tại Hải Phòng. Ảnh: HQ

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế hoạt động tại Đội Thông quan và các đơn vị hải quan cửa khẩu tham gia thí điểm nhằm đánh giá khả năng vận hành của mô hình mới, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan khu vực III, tính đến 11 giờ ngày 1/6 đã có 392 tờ khai được thực hiện theo mô hình thông quan tập trung. Trong đó, có 331 tờ khai xuất khẩu và 61 tờ khai nhập khẩu.

Kết quả bước đầu cho thấy, hệ thống vận hành ổn định, các khâu nghiệp vụ được xử lý thông suốt, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp diễn ra thuận lợi.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng
Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ (thứ 3 từ trái sang) động viên cán bộ, công chức triển khai thông quan tập trung đạt kết quả tốt. Ảnh: HQ

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị, góp phần bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, thông suốt ngay từ những giờ đầu tiên.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường điểm lại toàn bộ quá trình chuẩn bị cho việc vận hành mô hình mới. Theo đó, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; xây dựng quy trình nghiệp vụ; chuẩn hóa, số hóa dữ liệu; bố trí nguồn nhân lực phù hợp; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho công chức và đẩy mạnh tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Chi cục Hải quan khu vực III, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc cơ quan Cục Hải quan cùng sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, TP. Hải Phòng và Cục Hải quan, hoạt động thí điểm trong ngày đầu tiên diễn ra thuận lợi. Sự đồng hành và hợp tác tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cũng góp phần quan trọng vào kết quả này.

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực tế tại Đội Thông quan và các đơn vị hải quan cửa khẩu thuộc diện thí điểm, đồng thời theo dõi quy trình tác nghiệp trên hệ thống, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ ghi nhận những kết quả tích cực bước đầu. Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Hải quan, các tờ khai được xử lý thông suốt, thời gian tác nghiệp của cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp được rút ngắn đáng kể so với trước đây.

Theo Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ, việc triển khai thành công mô hình thông quan tập trung là minh chứng cụ thể cho nỗ lực cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo Cục Hải quan yêu cầu Chi cục Hải quan khu vực III cùng các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục theo dõi sát quá trình vận hành, kịp thời rà soát, khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, qua đó hoàn thiện mô hình để triển khai hiệu quả hơn trong thời gian tới.
Song Linh
Từ khóa:
Mô hình thông quan Cục trưởng Nguyễn hải phòng kiểm tra thực tế

Bài liên quan

Hải Phòng phát động bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Hải Phòng phát động bảo vệ môi trường, tái tạo nguồn lợi thủy sản

Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026

Số hóa chứng từ phục vụ thông quan tập trung từ 1/6/2026

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Hải Phòng ban hành khung tiêu chuẩn với chức danh lãnh đạo, quản lý cấp xã

Dành cho bạn

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đề xuất bãi bỏ quy định về công bố thông tin biến đổi khí hậu

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đề xuất bãi bỏ quy định về công bố thông tin biến đổi khí hậu

Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Tài chính sau một năm vận hành mô hình mới: Bộ máy tinh gọn, quản trị hiện đại

Bộ Tài chính sau một năm vận hành mô hình mới: Bộ máy tinh gọn, quản trị hiện đại

Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”

Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

Việt Nam - Philippines: Từ đối tác chiến lược đến động lực tăng trưởng mới

Việt Nam - Philippines: Từ đối tác chiến lược đến động lực tăng trưởng mới

Đọc thêm

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

Bỏ thuế khoán - thay “ước lượng” bằng dữ liệu số

(TBTCO) - Trải qua hơn ba thập kỷ, thuế khoán đã hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử trong việc đóng góp ngân sách và điều tiết xã hội ở giai đoạn hạ tầng quản lý còn sơ khai. Tuy nhiên, khi nền kinh tế số đã gõ cửa từng góc phố, phương pháp quản lý mang tính “ước lượng” này đã bộc lộ nhiều bất cập. Trong bối cảnh chuyển đổi số toàn diện, việc ứng dụng công nghệ như hóa đơn điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt chính là “lối thoát” tất yếu để hướng tới một nền quản lý thuế minh bạch, văn minh và nhân văn.
Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước đề xuất đưa hoạt động sản xuất, gia công, kinh doanh mua bán vàng trang sức, mỹ nghệ ra khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Đồng thời, siết chặt quản lý hoạt động tạm nhập vàng nguyên liệu để tái xuất, không được bán, chuyển giao, sử dụng vào mục đích khác trên thị trường trong nước.
Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

(TBTCO) - Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 948/QĐ-TTg, để thực hiện đầy đủ, thực chất và kịp thời các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả

Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả

(TBTCO) - Trong thực tiễn, nếu chỉ một bộ phận người nộp thuế tuân thủ nghiêm túc còn bộ phận khác che giấu doanh thu để né nghĩa vụ thuế sẽ tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh và làm suy giảm niềm tin vào hệ thống thuế. Theo đó, giải pháp quản lý theo dòng tiền giúp thu hẹp khoảng cách này thông qua cơ chế kiểm chứng khách quan giữa dữ liệu kê khai và dữ liệu thanh toán thực tế.
Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan thanh tra tăng cường quản lý thuế

Thuế tỉnh Nghệ An phối hợp cùng cơ quan thanh tra tăng cường quản lý thuế

(TBTCO) - Thuế tỉnh Nghệ An cùng Thanh tra tỉnh Nghệ An vừa ký kết quy chế phối hợp trong việc cung cấp, trao đổi thông tin phục vụ hoạt động thanh tra, kiểm tra và quản lý thuế.
Infographics: Tổng quan bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế

Infographics: Tổng quan bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế

(TBTCO) - Bộ Tài chính nói chung và ngành Thuế nói riêng luôn đi đầu về đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng Chính phủ điện tử, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

Ứng dụng AI và bổ sung kỹ thuật điều tra vào kiểm tra, chống thất thu thuế

(TBTCO) - Lãnh đạo Cục Thuế cho rằng, trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế, công tác kiểm tra thuế cần được ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo (AI) và bổ sung kỹ thuật điều tra để chống thất thu thuế.
Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

Quản lý thuế theo dòng tiền: Hết thời "ém" doanh thu, để ngoài sổ sách

(TBTCO) - Khi mọi giao dịch đều được số hóa thông qua hóa đơn điện tử và thanh toán điện tử, cơ quan thuế có thể hình thành cơ sở dữ liệu phản ánh tương đối đầy đủ dòng doanh thu và dòng tiền của người nộp thuế. Điều này giúp giảm đáng kể tình trạng doanh thu “ngoài sổ sách”, hạn chế việc sử dụng nhiều tài khoản phân tán để che giấu dòng tiền hoặc trì hoãn ghi nhận nghĩa vụ thuế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

VDSC: Mặt bằng lãi suất khó hạ nhiệt trong 3 tháng tới

VDSC: Mặt bằng lãi suất khó hạ nhiệt trong 3 tháng tới

Giá cao su thế giới tăng mạnh, doanh nghiệp Việt kỳ vọng bội thu

Giá cao su thế giới tăng mạnh, doanh nghiệp Việt kỳ vọng bội thu

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Thông quan tập trung - bước chuyển từ quản lý phân tán sang Hải quan số

Hải quan khu vực X thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Hải quan khu vực X thu ngân sách vượt 10.000 tỷ đồng trong 5 tháng đầu năm

Kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương Việt Nam - Philippines

Kỷ nguyên phát triển mới cho hợp tác song phương Việt Nam - Philippines

Hoàn thiện chuẩn định giá cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Hoàn thiện chuẩn định giá cho thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Chứng khoán tháng 6 và biến số lãi suất toàn cầu

Chứng khoán tháng 6 và biến số lãi suất toàn cầu

Từ “công xưởng” đến mắt xích công nghệ: Việt Nam đang ở đâu?

Từ “công xưởng” đến mắt xích công nghệ: Việt Nam đang ở đâu?

Thành công bước đầu trong tự kê khai, tự nộp thuế

Thành công bước đầu trong tự kê khai, tự nộp thuế

Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường

Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường

“Trọn Vạn Dặm An” - chương trình tri ân lớn nhất năm của Bảo Việt Nhân thọ với cơ hội trúng ô tô VinFast hấp dẫn

“Trọn Vạn Dặm An” - chương trình tri ân lớn nhất năm của Bảo Việt Nhân thọ với cơ hội trúng ô tô VinFast hấp dẫn

Cắt giảm đồng loạt thủ tục hải quan, doanh nghiệp giảm mạnh chi phí tuân thủ

Cắt giảm đồng loạt thủ tục hải quan, doanh nghiệp giảm mạnh chi phí tuân thủ

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều