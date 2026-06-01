Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ kiểm tra thực tế mô hình thông quan tập trung tại Hải Phòng

Ngày 1/6/2026, Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ, Phó Cục trưởng Âu Anh Tuấn cùng đoàn công tác của Cục Hải quan đã trực tiếp làm việc tại Chi cục Hải quan khu vực III (Hải Phòng) để kiểm tra, giám sát việc triển khai thí điểm mô hình thông quan tập trung ngay trong ngày đầu vận hành.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ làm việc, nắm bắt thực tế ngày đầu tiên triển khai thí điểm thông quan tập trung tại Hải Phòng. Ảnh: HQ

Đoàn công tác đã khảo sát thực tế hoạt động tại Đội Thông quan và các đơn vị hải quan cửa khẩu tham gia thí điểm nhằm đánh giá khả năng vận hành của mô hình mới, kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Theo báo cáo của Chi cục Hải quan khu vực III, tính đến 11 giờ ngày 1/6 đã có 392 tờ khai được thực hiện theo mô hình thông quan tập trung. Trong đó, có 331 tờ khai xuất khẩu và 61 tờ khai nhập khẩu.

Kết quả bước đầu cho thấy, hệ thống vận hành ổn định, các khâu nghiệp vụ được xử lý thông suốt, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hải quan cho doanh nghiệp diễn ra thuận lợi.

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ (thứ 3 từ trái sang) động viên cán bộ, công chức triển khai thông quan tập trung đạt kết quả tốt. Ảnh: HQ

Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ đánh giá cao công tác chuẩn bị và sự phối hợp đồng bộ của các đơn vị, góp phần bảo đảm hệ thống vận hành ổn định, thông suốt ngay từ những giờ đầu tiên.

Báo cáo tại buổi làm việc, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực III Trần Mạnh Cường điểm lại toàn bộ quá trình chuẩn bị cho việc vận hành mô hình mới. Theo đó, đơn vị đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm như hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật; xây dựng quy trình nghiệp vụ; chuẩn hóa, số hóa dữ liệu; bố trí nguồn nhân lực phù hợp; tổ chức tập huấn chuyên sâu cho công chức và đẩy mạnh tuyên truyền tới cộng đồng doanh nghiệp.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Chi cục Hải quan khu vực III, sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc cơ quan Cục Hải quan cùng sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, TP. Hải Phòng và Cục Hải quan, hoạt động thí điểm trong ngày đầu tiên diễn ra thuận lợi. Sự đồng hành và hợp tác tích cực của cộng đồng doanh nghiệp cũng góp phần quan trọng vào kết quả này.

Sau khi trực tiếp kiểm tra thực tế tại Đội Thông quan và các đơn vị hải quan cửa khẩu thuộc diện thí điểm, đồng thời theo dõi quy trình tác nghiệp trên hệ thống, Cục trưởng Nguyễn Văn Thọ ghi nhận những kết quả tích cực bước đầu. Theo đánh giá của lãnh đạo Cục Hải quan, các tờ khai được xử lý thông suốt, thời gian tác nghiệp của cả cơ quan Hải quan và doanh nghiệp được rút ngắn đáng kể so với trước đây.

Theo Cục trưởng Cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ, việc triển khai thành công mô hình thông quan tập trung là minh chứng cụ thể cho nỗ lực cải cách, hiện đại hóa của ngành Hải quan trong thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời góp phần hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.