Tài chính

Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Vân Hà

Vân Hà

12:55 | 01/06/2026
(TBTCO) - Sau 1 năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, cùng với việc tinh gọn tổ chức bộ máy, một chuyển động quan trọng đang dần hiện rõ tại nhiều địa phương đó là, tài sản công không còn chỉ được nhìn nhận dưới góc độ quản lý, bảo toàn, mà đang từng bước trở thành nguồn lực phát triển.
aa

Từ “tài sản phân tán” đến nguồn lực tập trung

Từ những trụ sở dôi dư, quỹ nhà, đất phân tán sau sắp xếp, nhiều địa phương đã bắt đầu tái cấu trúc không gian công, hình thành dư địa mới cho đầu tư hạ tầng, dịch vụ công và phát triển kinh tế - xã hội. Đây được xem là một trong những “dòng chảy” quan trọng nhất sau sắp xếp đơn vị hành chính, khi nguồn lực công được tổ chức lại theo hướng tập trung, hiệu quả và tạo ra giá trị lớn hơn cho nền kinh tế.

Một trong những thay đổi rõ nét nhất sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là cách thức tổ chức và sử dụng tài sản công. Trước đây, hệ thống tài sản công, đặc biệt là trụ sở làm việc, nhà, đất hành chính thường được bố trí theo mô hình quản lý nhiều tầng nấc, phân tán theo từng cấp, từng đơn vị. Điều này dẫn tới thực trạng nơi thiếu trụ sở phải đầu tư mới, trong khi nơi khác lại sử dụng chưa hết công năng hoặc bỏ trống kéo dài.

Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp
Trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Hà Đông (cũ) được chuyển thành trường học sau sắp xếp bộ máy. Ảnh tư liệu

Quá trình sắp xếp đơn vị hành chính thời gian qua đã tạo điều kiện để các địa phương rà soát, cơ cấu lại toàn bộ quỹ tài sản công theo hướng tập trung hơn, giảm đầu mối sử dụng và nâng cao hiệu quả khai thác.

Theo báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của Bộ Tài chính, cả nước đã hoàn thành xử lý bước 1 đối với 25.885 cơ sở nhà, đất. Trong số hơn 11.000 cơ sở dôi dư được thu hồi, chuyển giao về địa phương quản lý, đã có trên 5.000 cơ sở hoàn thành xử lý hoặc được đưa vào khai thác, sử dụng. Đáng chú ý, đằng sau những con số này không đơn thuần là câu chuyện xử lý tài sản dôi dư, mà là quá trình tái phân bổ nguồn lực công ở quy mô lớn.

Đơn cử tại Hà Nội, nhiều cơ sở nhà, đất sau sắp xếp đang được rà soát để ưu tiên bố trí cho giáo dục, y tế và các công trình công cộng trong bối cảnh quỹ đất nội đô ngày càng hạn hẹp. Thành phố cũng đang thúc đẩy việc sắp xếp lại trụ sở các cơ quan, đơn vị theo hướng sử dụng chung, giảm đầu tư dàn trải và tạo quỹ đất cho phát triển hạ tầng xã hội.

Hải Phòng được xem là một trong những địa phương chủ động gắn xử lý tài sản công với quy hoạch phát triển đô thị và logistics. Nhiều quỹ đất sau sắp xếp được nghiên cứu để phục vụ hạ tầng công nghiệp, kho vận và dịch vụ cảng biển - lĩnh vực đang là động lực tăng trưởng chủ lực của thành phố.

Tài sản công dôi dư có thể trở thành “vốn mồi” cho tăng trưởng

Theo nhận định của các chuyên gia, trong tương lai, nếu được khai thác đồng bộ và gắn chặt với quy hoạch phát triển, nguồn lực từ tài sản công sau sắp xếp hoàn toàn có thể trở thành “vốn mồi” cho nhiều dự án hạ tầng, dịch vụ công và phát triển đô thị trong tương lai. Khi đó, hiệu quả của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ không chỉ dừng ở tinh gọn bộ máy, mà còn được đo bằng khả năng khơi thông và tái tạo nguồn lực cho phát triển đất nước.

Tại Bắc Ninh, địa phương có tốc độ đô thị hóa và phát triển công nghiệp nhanh, việc rà soát quỹ nhà, đất dôi dư sau sắp xếp cũng đang được triển khai đồng bộ nhằm tạo quỹ đất sạch phục vụ mở rộng hạ tầng công nghiệp và dịch vụ đô thị. Một số cơ sở hành chính cũ được nghiên cứu chuyển đổi công năng để phục vụ thiết chế văn hóa, giáo dục cộng đồng.

Không chỉ các địa phương lớn, nhiều tỉnh miền Trung cũng đang tận dụng cơ hội từ sắp xếp đơn vị hành chính để tái cấu trúc không gian công. Tại Hà Tĩnh, nhiều trụ sở xã cũ sau sáp nhập được rà soát để bố trí cho y tế cơ sở, công an xã hoặc trung tâm sinh hoạt cộng đồng, thay vì để xuống cấp hoặc bỏ không kéo dài. Một số địa phương khác nghiên cứu đấu giá quỹ đất dôi dư để tạo nguồn lực đầu tư hạ tầng giao thông, trường học và các công trình dân sinh.

Điểm đáng chú ý là sau sắp xếp, nhiều quỹ đất công nhỏ lẻ trước đây đã được gom thành các khu đất có quy mô lớn hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho quy hoạch tổng thể và khai thác hiệu quả hơn trong dài hạn. Đây là điều trước đây rất khó thực hiện khi tài sản công bị chia cắt theo từng cấp hành chính, từng cơ quan quản lý riêng lẻ.

Thay đổi tư duy quản lý tài sản công

Không chỉ thay đổi về quy mô và cách thức sắp xếp, điều quan trọng hơn là tư duy quản lý tài sản công cũng đang có sự chuyển biến rõ rệt. Nếu như trước đây việc quản lý tài sản công chủ yếu đặt mục tiêu bảo toàn, tránh thất thoát thì nay yêu cầu đặt ra là phải khai thác hiệu quả và tạo ra giá trị từ nguồn lực này. Sự thay đổi đó diễn ra trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công. Tài sản công sau sắp xếp không còn được nhìn nhận là “phần việc tồn đọng” cần xử lý, mà trở thành dư địa quan trọng cho phát triển.

Theo Bộ Tài chính, thông qua quá trình sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức bộ máy, nhiều quỹ nhà, đất đã được tạo lập để ưu tiên bố trí cho các mục tiêu y tế, giáo dục, văn hóa, thể dục thể thao và các công trình công cộng khác. Điều này giúp tiết kiệm đáng kể chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và đầu tư hạ tầng mới.

Đồng thời, nhiều quỹ đất sau sắp xếp cũng đang được giao cho các tổ chức phát triển quỹ đất hoặc đơn vị quản lý nhà của địa phương để tiếp tục khai thác, tạo nguồn thu cho ngân sách thông qua giao đất, cho thuê đất theo quy định pháp luật.

Theo các chuyên gia, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ tạo ra thay đổi về tổ chức bộ máy mà còn mở ra cơ hội tái cơ cấu nguồn lực tài sản công theo hướng bài bản và hiệu quả hơn. Quan trọng hơn, việc tập trung đầu mối quản lý còn giúp hạn chế tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún vốn là một trong những nguyên nhân làm gia tăng áp lực cho ngân sách trong nhiều năm qua. Khi quỹ tài sản được tổ chức lại theo hướng tập trung, địa phương có thêm dư địa để bố trí nguồn lực cho các công trình thiết yếu thay vì tiếp tục đầu tư mới trụ sở hành chính. Đây cũng là cơ hội để hình thành tư duy quản trị tài sản công hiện đại hơn, trong đó tài sản công không chỉ là “tài sản để quản lý” mà là nguồn lực cần được vận hành hiệu quả, tạo ra giá trị kinh tế - xã hội cụ thể.

Tuy nhiên, báo cáo của Bộ Tài chính cũng cho biết, một số địa phương chưa hoàn thiện đầy đủ cơ chế phân cấp quản lý tài sản công, tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản hoặc phương án xử lý sau sắp xếp. Việc thiếu đồng bộ về quy hoạch, thủ tục đất đai cũng khiến tiến độ khai thác quỹ nhà, đất tại một số nơi còn chậm.

Đặc biệt, ở một số địa phương, việc xử lý tài sản dôi dư vẫn chủ yếu dừng ở khâu kiểm kê, lập phương án mà chưa thực sự gắn với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội hoặc nhu cầu khai thác cụ thể. Nếu không có cơ chế theo dõi và thúc đẩy tiến độ phù hợp, nguy cơ phát sinh tài sản bỏ không, xuống cấp hoặc lãng phí vẫn có thể xảy ra…

Mặc dù vậy, sau 1 năm triển khai có thể thấy, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ mang lại hiệu quả về tổ chức bộ máy, mà còn đang tạo ra cơ hội định hình lại cách thức quản lý và khai thác tài sản công.

Từ những trụ sở dôi dư, quỹ đất phân tán trước đây, nhiều địa phương đang từng bước hình thành nguồn lực mới cho phát triển. Đây được xem là dư địa quan trọng để nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công, giảm áp lực cho ngân sách và phục vụ tốt hơn các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

Vân Hà
Từ khóa:
mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tinh gọn tổ chức bộ máy tài sản công nguồn lực phát triển

Bài liên quan

Cơ chế đặc thù “mở đường” xử lý quỹ nhà, đất dôi dư

Cơ chế đặc thù “mở đường” xử lý quỹ nhà, đất dôi dư

Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản

Đề xuất 5 trường hợp Nhà nước trưng mua, trưng dụng tài sản

Áp lực bố trí, sắp xếp trụ sở công sau tinh gọn bộ máy

Áp lực bố trí, sắp xếp trụ sở công sau tinh gọn bộ máy

Dành cho bạn

Hơn 2.000 thanh niên Cần Thơ hành động làm xanh - sạch thành phố

Hơn 2.000 thanh niên Cần Thơ hành động làm xanh - sạch thành phố

Ngày 1/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đi lên

Ngày 1/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt đi lên

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (1/6): USD trong nước lùi nhẹ, DXY tăng trở lại giữa loạt tín hiệu từ Mỹ - Iran

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 1/6: Giá vàng trong nước duy trì quanh 156 - 159 triệu đồng/lượng

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá heo hơi cả nước không biến động quá mạnh

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Ngày 1/6: Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng

Đọc thêm

Việt Nam - Singapore hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài chính, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo

Việt Nam - Singapore hợp tác toàn diện trong lĩnh vực tài chính, kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng Phụ trách Năng lượng và Khoa học - Công nghệ thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng.
Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác thực chất, chuẩn bị cho Kỳ họp CMM lần thứ 20

Việt Nam - Singapore thúc đẩy hợp tác thực chất, chuẩn bị cho Kỳ họp CMM lần thứ 20

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Singapore, ông Nguyễn Quốc Phương - Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại, Bộ Tài chính đã có buổi làm việc với bà Wong Yoke Hui - Cục trưởng phụ trách khu vực Đông Nam Á và châu Đại Dương, Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore để trao đổi về các lĩnh vực hợp tác và chuẩn bị cho Kỳ họp Bộ trưởng Kinh tế Việt Nam - Singapore lần thứ 20 (CMM 20).
Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

(TBTCO) - Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện nghĩa vụ của Chính phủ Việt Nam về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyết định số 948/QĐ-TTg, để thực hiện đầy đủ, thực chất và kịp thời các khuyến nghị của Diễn đàn toàn cầu về minh bạch và trao đổi thông tin cho mục đích thuế của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD).
Thành phố Huế: Nhận diện điểm nghẽn, đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công

Thành phố Huế: Nhận diện điểm nghẽn, đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công

(TBTCO) - Xác định giải ngân đầu tư công và thu ngân sách nhà nước có mối quan hệ tương hỗ, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển cũng như đảm bảo tăng trưởng hai con số, thành phố Huế đã linh hoạt trong điều hành và chỉ đạo sát sao các đơn vị được giao nhiệm vụ nghiêm túc thực hiện.
Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Singapore

Thúc đẩy hợp tác phát triển thị trường vốn, tăng cường kết nối tài chính Việt Nam - Singapore

(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã có buổi làm việc với ông Chia Der Jiun - Giám đốc Điều hành Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS), nhằm trao đổi về định hướng phát triển thị trường tài chính, thị trường vốn và các lĩnh vực hợp tác chiến lược giữa hai nước.
Bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội

Bộ máy tinh gọn, hiệu quả, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội

(TBTCO) - Sau 1 năm triển khai, hệ thống tổ chức của Bộ Tài chính đã cơ bản ổn định, đồng bộ với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: bộ máy tinh gọn hơn, hoạt động quản lý nhà nước về tài chính - ngân sách vận hành thông suốt, chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp được nâng lên, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn tới.
Bộ Tài chính sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Tài chính sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp

(TBTCO) - Chiều 29/5, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tại Bộ Tài chính. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm chủ trì hội nghị.
Để nâng sức cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế, cần có cơ chế giải quyết tranh chấp tiệm cận chuẩn mực quốc tế

Để nâng sức cạnh tranh của Trung tâm Tài chính quốc tế, cần có cơ chế giải quyết tranh chấp tiệm cận chuẩn mực quốc tế

(TBTCO) - Theo các chuyên gia, để xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế có sức cạnh tranh, Việt Nam không chỉ cần hạ tầng tài chính - công nghệ, mà còn phải có cơ chế giải quyết tranh chấp minh bạch, hiệu quả và tiệm cận chuẩn mực quốc tế.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Từ “công xưởng” đến mắt xích công nghệ: Việt Nam đang ở đâu?

Từ “công xưởng” đến mắt xích công nghệ: Việt Nam đang ở đâu?

Thành công bước đầu trong tự kê khai, tự nộp thuế

Thành công bước đầu trong tự kê khai, tự nộp thuế

Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường

Việt Nam và Philippines nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược tăng cường

“Trọn Vạn Dặm An” - chương trình tri ân lớn nhất năm của Bảo Việt Nhân thọ với cơ hội trúng ô tô VinFast hấp dẫn

“Trọn Vạn Dặm An” - chương trình tri ân lớn nhất năm của Bảo Việt Nhân thọ với cơ hội trúng ô tô VinFast hấp dẫn

Cắt giảm đồng loạt thủ tục hải quan, doanh nghiệp giảm mạnh chi phí tuân thủ

Cắt giảm đồng loạt thủ tục hải quan, doanh nghiệp giảm mạnh chi phí tuân thủ

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đề xuất bãi bỏ quy định về công bố thông tin biến đổi khí hậu

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ đề xuất bãi bỏ quy định về công bố thông tin biến đổi khí hậu

Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Khai mở nguồn lực phát triển từ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Bộ Tài chính sau một năm vận hành mô hình mới: Bộ máy tinh gọn, quản trị hiện đại

Bộ Tài chính sau một năm vận hành mô hình mới: Bộ máy tinh gọn, quản trị hiện đại

Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”

Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

Lễ đón trọng thể Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước Philippines

Việt Nam - Philippines: Từ đối tác chiến lược đến động lực tăng trưởng mới

Việt Nam - Philippines: Từ đối tác chiến lược đến động lực tăng trưởng mới

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Giá iPhone 17 Pro Max giảm sốc sau 8 tháng ra mắt tại thị trường

Tháng 6/2026: Đà Nẵng mở đợt cao điểm làm sạch môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Tháng 6/2026: Đà Nẵng mở đợt cao điểm làm sạch môi trường hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

Giá gas bán lẻ tháng 6/2026 tiếp tục tăng

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

“Nới room” có chọn lọc cho 25 ngân hàng, tín dụng được dẫn vào nhà ở xã hội và khu công nghiệp

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 31/5: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tiếp tục giảm

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 31/5: Giá vàng trong nước tăng thêm 500.000 đồng/lượng

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 30/5: Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 1/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều

Ngày 30/5: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long tăng - giảm trái chiều