Thời sự

Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”

Hà My

[email protected]
11:11 | 01/06/2026
(TBTCO) - Tại cuộc hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào chiều ngày 31/5 tại Philippines, Chủ tịch Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Masato Kanda đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với giai đoạn tăng trưởng chất lượng cao, dựa trên đổi mới sáng tạo trong “Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”.
Ông Masato Kanda cho biết: “ADB và Việt Nam đã xây dựng một trong những quan hệ đối tác phát triển bền vững nhất khu vực. Chúng tôi đánh giá cao sự lãnh đạo mang tính chuyển đổi của đất nước và đang nhanh chóng hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường khả năng tự chủ về năng lượng, làm sâu sắc thêm các liên kết khu vực và xây dựng một nền kinh tế cạnh tranh hơn, bền vững hơn”.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp ông Masato Kanda - Chủ tịch ADB. Ảnh: TTXVN

Để hỗ trợ duy trì các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của Việt Nam, ADB đang xây dựng một danh mục dự án giai đoạn 2026 - 2029 với tổng trị giá khoảng 5 - 6 tỷ USD, trong đó có khoảng 4,5 tỷ USD do ADB đề xuất tài trợ.

Danh mục này bao gồm một khoản vay dựa trên chính sách trị giá 500 triệu USD được đề xuất để thực hiện các cải cách nhằm tăng cường thương mại và năng lực cạnh tranh, đồng thời đảm bảo vị thế của Việt Nam là điểm đến ưu tiên cho đầu tư trực tiếp nước ngoài. Danh mục rộng hơn bao gồm các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi và phát triển đô thị, giao thông vận tải, năng lượng và giáo dục.

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, ADB đang hỗ trợ các kết nối lưới điện khu vực theo sáng kiến ​​Lưới điện ASEAN nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Sáng kiến này bao gồm hỗ trợ Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác về các kết nối điện xuyên biên giới để đáp ứng kế hoạch của Việt Nam nhập khẩu điện từ Lào trong thời gian tới, giảm tắc nghẽn truyền tải và tăng cường an ninh năng lượng khu vực. ADB cũng đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu về khả năng hỗ trợ kết nối điện Việt Nam - Malaysia - Singapore theo sáng kiến ​​Lưới điện ASEAN.

Với vai trò là ngân hàng chủ chốt của ASEAN và cam kết huy động 30 tỷ USD cho khu vực vào năm 2030, ADB đang ủng hộ mạnh mẽ quá trình hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng của Việt Nam. Việt Nam luôn ghi nhận mức sử dụng cao nhất Chương trình Tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng của ADB trong khu vực, phản ánh vị thế nổi bật của Việt Nam như một trung tâm sản xuất khu vực.

Năm 2025, chương trình của ADB đã hỗ trợ khoảng 1,5 tỷ USD giao dịch thông qua 17 ngân hàng đối tác. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đã hỗ trợ khoảng 620 triệu USD giao dịch, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

ADB cũng đang mở rộng hợp tác với khu vực tư nhân tại Việt Nam. Năm 2025, ADB đã cam kết 146 triệu USD cho 3 dự án thuộc khu vực tư nhân và huy động thêm 250 triệu USD từ các nhà tài trợ thương mại và các đối tác phát triển. Danh mục đầu tư của ADB vào khu vực tư nhân tại Việt Nam đạt khoảng 1 tỷ USD vào cuối năm 2025.

Tại cuộc tiếp Chủ tịch ADB Masato Kanda, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với ADB và mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác này trong giai đoạn phát triển mới. Việt Nam cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi và duy trì trao đổi thường xuyên với ADB để thúc đẩy triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác trong giai đoạn tới.
Cộng đồng người Việt tại Philippines góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước

(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn cộng đồng người Việt tại Philippines tiếp tục đóng góp thiết thực cho quê hương và thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai nước.
(TBTCO) - Ngay sau khi đến Thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5 đến 1/6/2026, chiều 31/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến dâng hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Vườn hoa ASEAN, thuộc khu thành cổ Intramuros, Thủ đô Manila.
(TBTCO) - Chiều 31/5, chuyên cơ chở Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Manila bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Philippines, từ ngày 31/5 đến ngày 1/6, theo lời mời của Tổng thống Cộng hòa Philippines Ferdinand Romualdez Marcos Jr. và Phu nhân.
(TBTCO) - Sáng 31/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Singapore, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, tiếp tục lên đường thăm cấp Nhà nước tới Philippines.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Chủ tịch Quốc hội Singapore Seah Kian Peng nhất trí tăng cường hợp tác nghị viện, thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giữa hai nước.
(TBTCO) - Tiếp nối các hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore, chiều 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore cùng đông đảo bà con kiều bào, trong đó có nhiều chuyên gia, trí thức người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Singapore.
(TBTCO) - Ngày 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn, doanh nghiệp Singapore hoạt động trong lĩnh vực công nghệ, tài chính, ngân hàng và có nhiều năm đầu tư kinh doanh, hoạt động tại Việt Nam.
(TBTCO) - Tối 30/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp và trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long.
