Chủ tịch ADB ủng hộ "Kỷ nguyên vươn mình của Việt Nam”

Ông Masato Kanda cho biết: “ADB và Việt Nam đã xây dựng một trong những quan hệ đối tác phát triển bền vững nhất khu vực. Chúng tôi đánh giá cao sự lãnh đạo mang tính chuyển đổi của đất nước và đang nhanh chóng hỗ trợ Việt Nam đẩy nhanh đầu tư cơ sở hạ tầng, tăng cường khả năng tự chủ về năng lượng, làm sâu sắc thêm các liên kết khu vực và xây dựng một nền kinh tế cạnh tranh hơn, bền vững hơn”.

Để hỗ trợ duy trì các mục tiêu tăng trưởng đầy tham vọng của Việt Nam, ADB đang xây dựng một danh mục dự án giai đoạn 2026 - 2029 với tổng trị giá khoảng 5 - 6 tỷ USD, trong đó có khoảng 4,5 tỷ USD do ADB đề xuất tài trợ.

Danh mục này bao gồm một khoản vay dựa trên chính sách trị giá 500 triệu USD được đề xuất để thực hiện các cải cách nhằm tăng cường thương mại và năng lực cạnh tranh, đồng thời đảm bảo vị thế của Việt Nam là điểm đến ưu tiên cho đầu tư trực tiếp nước ngoài. Danh mục rộng hơn bao gồm các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn, thủy lợi và phát triển đô thị, giao thông vận tải, năng lượng và giáo dục.

Trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng, ADB đang hỗ trợ các kết nối lưới điện khu vực theo sáng kiến ​​Lưới điện ASEAN nhằm tăng cường an ninh năng lượng. Sáng kiến này bao gồm hỗ trợ Việt Nam và Lào thúc đẩy hợp tác về các kết nối điện xuyên biên giới để đáp ứng kế hoạch của Việt Nam nhập khẩu điện từ Lào trong thời gian tới, giảm tắc nghẽn truyền tải và tăng cường an ninh năng lượng khu vực. ADB cũng đang trong giai đoạn thảo luận ban đầu về khả năng hỗ trợ kết nối điện Việt Nam - Malaysia - Singapore theo sáng kiến ​​Lưới điện ASEAN.

Với vai trò là ngân hàng chủ chốt của ASEAN và cam kết huy động 30 tỷ USD cho khu vực vào năm 2030, ADB đang ủng hộ mạnh mẽ quá trình hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng của Việt Nam. Việt Nam luôn ghi nhận mức sử dụng cao nhất Chương trình Tài trợ thương mại và chuỗi cung ứng của ADB trong khu vực, phản ánh vị thế nổi bật của Việt Nam như một trung tâm sản xuất khu vực.

Năm 2025, chương trình của ADB đã hỗ trợ khoảng 1,5 tỷ USD giao dịch thông qua 17 ngân hàng đối tác. Tính đến thời điểm hiện tại, chương trình đã hỗ trợ khoảng 620 triệu USD giao dịch, tăng gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

ADB cũng đang mở rộng hợp tác với khu vực tư nhân tại Việt Nam. Năm 2025, ADB đã cam kết 146 triệu USD cho 3 dự án thuộc khu vực tư nhân và huy động thêm 250 triệu USD từ các nhà tài trợ thương mại và các đối tác phát triển. Danh mục đầu tư của ADB vào khu vực tư nhân tại Việt Nam đạt khoảng 1 tỷ USD vào cuối năm 2025.