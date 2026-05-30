Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Bộ trưởng cao cấp, cố vấn cấp cao Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

23:42 | 30/05/2026
(TBTCO) - Tối 30/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp và trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long.
Lãnh đạo Việt Nam, Singapore khẳng định quan hệ hình mẫu hợp tác trong ASEAN
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp và trao đổi với Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long. Ảnh: TTXVN.

Dự cuộc tiếp còn có ông Tiêu Chí Hiền, Chủ tịch Temasek Holdings, kiêm Cố vấn cao cấp Văn phòng Thủ tướng Singapore, nguyên Phó Thủ tướng Singapore.

Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long vui mừng gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; đánh giá cao nội dung phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Đối thoại Shangri-La, thể hiện tầm nhìn, trách nhiệm cao đối với các vấn đề chung của khu vực, góp phần mở ra tư duy mới trong quản trị khủng hoảng.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển nổi bật của Singapore, duy trì vị thế là trung tâm tài chính, công nghệ và đổi mới sáng tạo hàng đầu khu vực và thế giới, cũng như thích ứng linh hoạt trước các biến động của môi trường quốc tế; bày tỏ trân trọng và ghi nhận những đóng góp hết sức quan trọng của Cố Thủ tướng Lý Quang Diệu và Bộ trưởng cao cấp, Cố vấn cấp cao, nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long đối với quá trình xây dựng, phát triển và làm sâu sắc quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trong nhiều thập kỷ qua, góp phần đưa quan hệ Việt Nam - Singapore trở thành một trong những hình mẫu hợp tác năng động, hiệu quả hàng đầu trong ASEAN.

Hài lòng trước sự phát triển tích cực, thực chất và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong một năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long đã trao đổi về một số phương hướng làm sâu sắc quan hệ hai nước trong giai đoạn phát triển mới. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Singapore tiếp tục quan tâm, hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực đào tạo cán bộ, chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính, nâng cao năng lực và hoạt động hiệu quả của bộ máy nhà nước và hoàn thiện chính sách, cơ chế trong những lĩnh vực phát triển mới.

Ông Lý Hiển Long đánh giá cao việc thiết lập cơ chế Đối thoại chiến lược giữa Đảng Hành động Nhân dân Singapore và Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định trên cương vị Cố vấn cấp cao của Đảng Hành động Nhân dân Singapore sẽ tiếp tục ủng hộ đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa hai Đảng và thúc đẩy việc triển khai các chương trình hợp tác quan trọng giữa hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và nguyên Thủ tướng Lý Hiển Long nhất trí cho rằng, trong bối cảnh tình hình thế giới biến động phức tạp, hai nước cần tăng cường phối hợp chặt chẽ hơn nữa, vì sự phát triển của mỗi nước, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực Đông Nam Á./.

Theo TTXVN
(TBTCO) - Bài phát biểu dẫn đề của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 được nhiều hãng truyền thông quốc tế đánh giá cao về tầm nhìn chiến lược và thông điệp thúc đẩy đối thoại, hợp tác.
(TBTCO) - Chiều 30/5, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước phối hợp với Bộ Công an, Bộ Ngoại giao và Tòa án nhân dân tối cao tổ chức Họp báo công bố Quyết định đặc xá năm 2026 của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Singapore của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, ngày 29/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã hội đàm với Bộ trưởng Bộ Nhân lực kiêm Bộ trưởng Phụ trách Năng lượng và Khoa học - Công nghệ thuộc Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Tan See Leng.
(TBTCO) - Sáng 30/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore.
(TBTCO) - Phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia trong và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh về chiến lược phát triển năng động của Việt Nam, tăng cường hợp tác ASEAN và đối ngoại tự chủ trong hội nghị quốc tế.
(TBTCO) - Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore vào ngày 29/5/2026, Đại sứ Singapore tại Việt Nam - ông Rajpal Singh đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Tài chính - Đầu tư về quan hệ hợp tác hai nước. Theo Đại sứ thì một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore, ASEAN và cộng đồng quốc tế.
