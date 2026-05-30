Huế đón 18.400 tỷ đồng vốn đầu tư của 12 dự án

Trong 12 dự án trên, lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu liên quan đến phát triển nhà ở xã hội (NOXH), gồm các dự án NOXH tại khu đất XH6-1 và XH1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, các dự án NOXH tại phường Hương An và phường Phong Thái...

Trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, nổi bật có dự án Khu công nghiệp (KCN) VSIP Huế với vốn đầu tư 3.075 tỷ đồng; dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, Khu phi thuế quan số 2 Chân Mây (2.326 tỷ đồng); dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN số 2, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (1.845 tỷ đồng); dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, Khu phi thuế quan số 1 Chân Mây (1.452 tỷ đồng).

Ngoài ra, là các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, du lịch và thương mại.

Lãnh đạo TP. Huế trao chứng nhận đầu tư và đăng ký đầu tư cho đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Theo ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND TP. Huế, sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang mang một vị thế mới, sứ mệnh mới và khát vọng phát triển mới. Thành phố tiếp tục phát huy giá trị di sản cố đô, bản sắc văn hóa đặc trưng, đồng thời phát triển theo hướng đô thị văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

“Điều chỉnh Quy hoạch lần này không chỉ xác lập không gian phát triển, mà còn định hình con đường phát triển dài hạn của Huế bằng tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá và quyết tâm bền bỉ. Quy hoạch đã xác định rõ các ngành kinh tế mũi nhọn, các vùng động lực tăng trưởng cùng những khâu đột phá chiến lược để Huế phát triển nhanh hơn, sâu hơn và bền vững hơn” - ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Theo quy hoạch điều chỉnh, đến năm 2030, Huế phấn đấu trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam; là trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; trung tâm quan trọng của cả nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục - đào tạo chất lượng cao. Thành phố cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa trên nền tảng kinh tế xanh và kinh tế số; bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tầm nhìn đến năm 2050, Huế được định hướng trở thành đô thị lớn có trình độ phát triển kinh tế cao, chất lượng sống thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; là trung tâm văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu của Việt Nam và châu Á; đồng thời là điểm đến an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Đáng chú ý, quy hoạch Huế lần này bổ sung nhiều nội dung chiến lược mới, như logistics quốc tế và khu thương mại tự do gắn với cảng biển Chân Mây - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; thúc đẩy các ngành công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch và vật liệu mới.

Cơ cấu kinh tế cũng có điều chỉnh đáng kể với tỷ lệ đóng góp khoảng 45 - 50% GRDP của thành phố đến từ kinh tế biển. Công nghiệp văn hóa cũng được tính toán khoảng 10% GRDP vào năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Huế xác định 7 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách; huy động nguồn lực đầu tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết vùng; kiểm soát phát triển đô thị - nông thôn; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện quy hoạch.