Huế đón 18.400 tỷ đồng vốn đầu tư của 12 dự án

Hà Minh

19:20 | 30/05/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ Hội nghị Công bố điều chỉnh quy hoạch TP. Huế thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 tổ chức sáng 30/5, cấp thẩm quyền thành phố đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và quyết định chấp thuận nhà đầu tư cho 12 dự án với tổng vốn hơn 18.400 tỷ đồng.
Trong 12 dự án trên, lĩnh vực bất động sản chiếm tỷ lệ lớn, chủ yếu liên quan đến phát triển nhà ở xã hội (NOXH), gồm các dự án NOXH tại khu đất XH6-1 và XH1 thuộc Khu E - Đô thị mới An Vân Dương, các dự án NOXH tại phường Hương An và phường Phong Thái...

Trong lĩnh vực hạ tầng công nghiệp, nổi bật có dự án Khu công nghiệp (KCN) VSIP Huế với vốn đầu tư 3.075 tỷ đồng; dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, Khu phi thuế quan số 2 Chân Mây (2.326 tỷ đồng); dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN số 2, Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (1.845 tỷ đồng); dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN, Khu phi thuế quan số 1 Chân Mây (1.452 tỷ đồng).

Ngoài ra, là các dự án thuộc lĩnh vực giáo dục, du lịch và thương mại.

Ông Nguyễn Khắc Toàn (ở giữa)- Chủ tịch UBND TP. Huế trao Chứng nhận đầu tư và Đăng ký đầu tư cho đại diện các doanh nghiệp, nhà đầu tư
Theo ông Nguyễn Khắc Toàn - Chủ tịch UBND TP. Huế, sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Huế đang mang một vị thế mới, sứ mệnh mới và khát vọng phát triển mới. Thành phố tiếp tục phát huy giá trị di sản cố đô, bản sắc văn hóa đặc trưng, đồng thời phát triển theo hướng đô thị văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường và thông minh.

“Điều chỉnh Quy hoạch lần này không chỉ xác lập không gian phát triển, mà còn định hình con đường phát triển dài hạn của Huế bằng tầm nhìn chiến lược, tư duy đột phá và quyết tâm bền bỉ. Quy hoạch đã xác định rõ các ngành kinh tế mũi nhọn, các vùng động lực tăng trưởng cùng những khâu đột phá chiến lược để Huế phát triển nhanh hơn, sâu hơn và bền vững hơn” - ông Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh.

Theo quy hoạch điều chỉnh, đến năm 2030, Huế phấn đấu trở thành thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam; là trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; trung tâm quan trọng của cả nước về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và giáo dục - đào tạo chất lượng cao. Thành phố cũng đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia; phát triển kinh tế di sản, công nghiệp văn hóa trên nền tảng kinh tế xanh và kinh tế số; bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Tầm nhìn đến năm 2050, Huế được định hướng trở thành đô thị lớn có trình độ phát triển kinh tế cao, chất lượng sống thuộc nhóm dẫn đầu cả nước; là trung tâm văn hóa, du lịch, giáo dục, khoa học công nghệ và y tế chuyên sâu của Việt Nam và châu Á; đồng thời là điểm đến an toàn, thân thiện và hạnh phúc.

Đáng chú ý, quy hoạch Huế lần này bổ sung nhiều nội dung chiến lược mới, như logistics quốc tế và khu thương mại tự do gắn với cảng biển Chân Mây - Cảng hàng không quốc tế Phú Bài; thúc đẩy các ngành công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, năng lượng sạch và vật liệu mới.

Cơ cấu kinh tế cũng có điều chỉnh đáng kể với tỷ lệ đóng góp khoảng 45 - 50% GRDP của thành phố đến từ kinh tế biển. Công nghiệp văn hóa cũng được tính toán khoảng 10% GRDP vào năm 2030. Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Huế xác định 7 nhóm giải pháp trọng tâm, bao gồm hoàn thiện cơ chế, chính sách; huy động nguồn lực đầu tư; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; tăng cường liên kết vùng; kiểm soát phát triển đô thị - nông thôn; nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện quy hoạch.

Theo quy hoạch điều chỉnh, Huế được tổ chức thành 6 vùng phát triển, gồm vùng di sản, vùng trung tâm, vùng phía Bắc, vùng Chân Mây - Lăng Cô, vùng sinh thái phía Tây và vùng sinh thái phía Tây - phía Nam. Huế cũng hình thành 2 hành lang kinh tế động lực gồm hành lang Bắc - Nam dọc tuyến đô thị phía Đông và Quốc lộ 1A; hành lang Đông - Tây theo Quốc lộ 49. Đường ven biển và Quốc lộ 14 được xác định là các hành lang quan trọng về phát triển kinh tế, du lịch, an sinh xã hội và quốc phòng - an ninh.

Ba cụm đô thị động lực của Huế gồm đô thị trung tâm, đô thị Phong Điền và đô thị Chân Mây sẽ đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng trong giai đoạn tới.
(TBTCO) - Sáng 30/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore.
(TBTCO) - Phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động", Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia trong và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chương trình thăm cấp Nhà nước Cộng hòa Singapore và phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23, sáng 30/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tới dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tượng và bia tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Bảo tàng Văn minh châu Á, Singapore.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh về chiến lược phát triển năng động của Việt Nam, tăng cường hợp tác ASEAN và đối ngoại tự chủ trong hội nghị quốc tế.
(TBTCO) - Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore vào ngày 29/5/2026, Đại sứ Singapore tại Việt Nam - ông Rajpal Singh đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Tài chính - Đầu tư về quan hệ hợp tác hai nước. Theo Đại sứ thì một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore, ASEAN và cộng đồng quốc tế.
(TBTCO) - Tối 29/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 về chủ đề "Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động". Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đều chia sẻ, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 khẳng định sự coi trọng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, tiếng nói và những đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề chiến lược của khu vực.
(TBTCO) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BVHTTDL ngày 29/5/2026 về mẫu thẻ nhà báo. Thẻ nhà báo có 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo theo thời gian thực. Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo là 5 năm kể từ ngày cấp thẻ.
