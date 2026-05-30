Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm các cơ sở công nghệ tại Singapore

14:01 | 30/05/2026
(TBTCO) - Sáng 30/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến và Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến. Ảnh: TTXVN.

Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến (A*Star Model Factory) là một trong những cơ sở nghiên cứu - ứng dụng tiêu biểu của Singapore trong lĩnh vực công nghiệp thông minh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong sản xuất.

Tại đây, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nghe giới thiệu tổng quan và đi tham quan Nhà máy mô hình. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ ấn tượng cách Singapore tạo môi trường để doanh nghiệp trực tiếp thử nghiệm công nghệ trước khi đầu tư lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, đó là tư duy kiến tạo rất thực tiễn: Nhà nước chia sẻ rủi ro ban đầu, doanh nghiệp mạnh dạn đổi mới, nhà khoa học gắn với nhu cầu sản xuất và năng suất của nền kinh tế. Đây cũng là hướng tư duy mà Việt Nam đang thúc đẩy trong chính sách khoa học công nghệ. Nếu chỉ chọn sự an toàn thì sẽ không có đột phá. Vì vậy, Việt Nam đang hoàn thiện cơ chế chấp nhận rủi ro hợp lý trong nghiên cứu, khuyến khích thử nghiệm công nghệ mới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chiến lược cho phát triển nhanh và bền vững. Việt Nam đang thúc đẩy hoàn thiện thể chế, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng năng lực công nghệ quốc gia nhằm tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới với khát vọng xây dựng nền kinh tế dựa trên tri thức, công nghệ và đổi mới sáng tạo; xác định muốn phát triển nhanh và bền vững thì phải đầu tư cho khoa học công nghệ, con người và năng lực sản xuất tiên tiến.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chia sẻ, Việt Nam mong muốn hình thành các trung tâm công nghệ thực hành, nơi doanh nghiệp có thể tiếp cận chuyên gia, thử nghiệm quy trình sản xuất mới và đào tạo nhân lực ngay trong môi trường thực tế. Điều này đặc biệt quan trọng đối với công nghiệp hỗ trợ, bán dẫn và công nghệ cao. Trong hành trình đó, Singapore là đối tác quan trọng và có nhiều kinh nghiệm quý báu; tin tưởng hợp tác Việt Nam - Singapore trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, sản xuất thông minh, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực công nghệ cao sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Nhà máy mẫu cho công nghệ sản xuất tiên tiến (Singapore) đóng vai trò là mô hình nhà máy học tập và thử nghiệm, cho phép doanh nghiệp, viện nghiên cứu và cơ quan quản lý trực tiếp trải nghiệm, đánh giá và triển khai các giải pháp sản xuất tiên tiến trước khi áp dụng vào thực tế.

Mô hình này áp dụng các công nghệ 4.0 như Internet vạn vật trong công nghiệp, robot tự hành và hệ thống điều hành sản xuất thông minh. Về mặt chính sách, mô hình giúp các doanh nghiệp vượt qua rào cản rủi ro đầu tư bằng việc cho phép họ “thử nghiệm trước khi áp dụng” trong môi trường an toàn và được nhà nước bảo trợ một phần kinh phí.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Trung tâm Thử nghiệm đường sắt Singapore - Ảnh: TTXVN

Tại Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore, sau khi tham quan và nghe giới thiệu tổng quan về Tập đoàn và Trung tâm Bảo trì đầu máy toa xe, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá, đây là mô hình tham khảo tốt cho Việt Nam trong bối cảnh nhiều tuyến Metro đang và sắp đi vào khai thác; nhấn mạnh Việt Nam có thể tham khảo việc đào tạo đội ngũ kỹ sư tại chỗ đủ sức tự tháo lắp, kiểm định và đại tu các công nghệ lõi; cách ứng dụng chuyển đổi số vào quy trình bảo dưỡng, giúp tiết kiệm chi phí.

Trung tâm thử nghiệm đường sắt Singapore là một khu phức hợp kỹ thuật khổng lồ với chức năng chính bao gồm: kiểm tra kỹ thuật hằng ngày, bảo dưỡng định kỳ và đặc biệt là đại tu hạng nặng cho các đoàn tàu, hệ thống tín hiệu và các cụm linh kiện cốt lõi (như hệ thống phanh, động cơ, điều hòa không khí). Trung tâm phục vụ việc thử nghiệm các đoàn tàu điện ngầm mới, hệ thống tín hiệu, công nghệ điều khiển tự động, các giải pháp an toàn vận hành cũng như nâng cấp kỹ thuật cho các tuyến tàu điện ngầm hiện hữu.

Trước đây, phần lớn hoạt động thử nghiệm tàu điện ngầm của Singapore phải tiến hành vào ban đêm trên các tuyến đang khai thác, gây hạn chế về thời gian và ảnh hưởng tới công tác bảo trì. Việc đưa Trung tâm thử nghiệm đường sắt này vào hoạt động giúp Singapore có thể tiến hành thử nghiệm liên tục trong môi trường riêng biệt mà không ảnh hưởng tới vận hành thương mại của hệ thống tàu điện ngầm./.

Theo TTXVN
(TBTCO) - Nhân dịp Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp nhà nước tới Singapore vào ngày 29/5/2026, Đại sứ Singapore tại Việt Nam - ông Rajpal Singh đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo Tài chính - Đầu tư về quan hệ hợp tác hai nước. Theo Đại sứ thì một Việt Nam mạnh mẽ và thịnh vượng sẽ mang lại lợi ích to lớn cho Singapore, ASEAN và cộng đồng quốc tế.
(TBTCO) - Tối 29/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại phiên khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 về chủ đề “Chủ động kiến tạo hòa bình - ổn định - phát triển trong một thế giới nhiều biến động”. Thời báo Tài chính Việt Nam trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Hoa Kỳ; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đều chia sẻ, việc Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được mời phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 khẳng định sự coi trọng của cộng đồng quốc tế đối với vai trò, tiếng nói và những đóng góp của Việt Nam trong các vấn đề chiến lược của khu vực.
(TBTCO) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định số 1246/QĐ-BVHTTDL ngày 29/5/2026 về mẫu thẻ nhà báo. Thẻ nhà báo có 2 ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh, có mã QR code nhận diện thông tin người được cấp thẻ nhà báo theo thời gian thực. Thời hạn sử dụng thẻ nhà báo là 5 năm kể từ ngày cấp thẻ.
(TBTCO) - Chiều ngày 29/5/2026, bế mạc Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi trong Đảng bộ Bộ Tài chính năm 2026, Hội đồng Giám khảo, Ban Tổ chức đã trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba và 6 giải Khuyến khích cho các thí sinh xuất sắc nhất của hội thi.
(TBTCO) - Sáng 29/5, tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong.
(TBTCO) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, với nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, sự tin cậy chiến lược giữa Việt Nam và Singapore, cùng tiềm năng to lớn về khoa học, công nghệ và nguồn nhân lực, hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương thời gian tới.
(TBTCO) - Hôm nay, 29/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 - Dương lịch 2026, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng đã thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến thăm, chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử tại một số cơ sở Phật giáo tiêu biểu tại TP. Huế.
