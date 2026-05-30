Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Tạo phong trào thi đua thống nhất từ Trung ương đến cơ sở

Theo kế hoạch, Lễ phát động phong trào sẽ được tổ chức vào dịp Ngày Môi trường thế giới năm 2026 (5/6/2026), đánh dấu việc triển khai một phong trào thi đua có quy mô toàn quốc với sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và đông đảo người dân.

Huy động sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Ảnh: TL

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, công tác bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước, mà cần trở thành trách nhiệm và hành động thường xuyên của toàn xã hội.

Thời gian qua, hệ thống MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động và mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả, thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Nhiều mô hình đã tạo được sức lan tỏa tích cực như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”, “Cơ quan xanh - sạch - đẹp”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Tuyến phố văn minh không rác”, “Đường hoa, đường cây xanh”, “Cánh đồng không rác thải”, “Dòng sông không rác” hay “Trường học xanh - sạch - đẹp”.

Những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, cải thiện cảnh quan môi trường và thúc đẩy sự tham gia của người dân vào các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều mô hình vẫn còn mang tính riêng lẻ, thiếu sự kết nối và đồng bộ giữa các địa phương, đơn vị. Một số phong trào chưa duy trì thường xuyên, chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng và chưa hình thành thói quen, nếp sống xanh trong cộng đồng dân cư.

Chính vì vậy, việc xây dựng một phong trào thi đua thống nhất trên phạm vi toàn quốc được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới, góp phần đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội.

Toàn xã hội chung tay vì môi trường sống xanh

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc phát động phong trào là bước cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Điều này đòi hỏi các giải pháp bảo vệ môi trường phải được triển khai đồng bộ và có sự tham gia của toàn xã hội.

Đề án đặt mục tiêu huy động sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp ngay từ nơi ở, nơi làm việc và cộng đồng dân cư.

Việc triển khai phong trào sẽ bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp cùng sự tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, phong trào phải được triển khai thực chất, tránh hình thức; nội dung thi đua phải cụ thể, dễ thực hiện, dễ đánh giá và gắn với từng nhóm đối tượng.

Các tiêu chí thi đua sẽ được xây dựng theo hướng rõ ràng, đo lường được kết quả thông qua các mô hình, sản phẩm và thành quả cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Một điểm đáng chú ý trong Đề án là việc xây dựng hệ thống phong trào thi đua đồng bộ từ cấp hộ gia đình đến cộng đồng dân cư, cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

Theo đó, sẽ phát động các phong trào trọng tâm như: “Gia đình xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”, “Xã, phường xanh - sạch - đẹp”, “Cơ quan, đơn vị, trường học xanh - sạch - đẹp” và “Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp”.

Mỗi phong trào sẽ có nội dung, tiêu chí và hình thức đánh giá riêng phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Qua đó, tạo điều kiện để người dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia một cách thiết thực, hiệu quả.

Để bảo đảm việc triển khai thống nhất, Đề án xác định sẽ thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” ở các cấp. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Chỉ đạo.

Các địa phương sẽ chủ động hoàn thiện hệ thống tiêu chí riêng bảo đảm phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội, dân cư và môi trường của từng địa bàn, đồng thời vẫn bảo đảm tính thống nhất trong toàn hệ thống./.