Xã hội

Môi trường

Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

11:13 | 30/05/2026
(TBTCO) - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang xây dựng Đề án phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” trên phạm vi toàn quốc, hướng tới huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội tham gia bảo vệ môi trường, hình thành nếp sống xanh.
aa
Khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

Tạo phong trào thi đua thống nhất từ Trung ương đến cơ sở

Theo kế hoạch, Lễ phát động phong trào sẽ được tổ chức vào dịp Ngày Môi trường thế giới năm 2026 (5/6/2026), đánh dấu việc triển khai một phong trào thi đua có quy mô toàn quốc với sự tham gia của các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp và đông đảo người dân.

Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động phong trào xây dựng Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Huy động sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp. Ảnh: TL

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, công tác bảo vệ môi trường không chỉ là nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước, mà cần trở thành trách nhiệm và hành động thường xuyên của toàn xã hội.

Thời gian qua, hệ thống MTTQ Việt Nam cùng các tổ chức thành viên đã triển khai nhiều phong trào, cuộc vận động và mô hình bảo vệ môi trường hiệu quả, thu hút sự tham gia rộng rãi của các tầng lớp nhân dân.

Nhiều mô hình đã tạo được sức lan tỏa tích cực như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”, “Cơ quan xanh - sạch - đẹp”, “Gia đình 5 không, 3 sạch”, “Tuyến phố văn minh không rác”, “Đường hoa, đường cây xanh”, “Cánh đồng không rác thải”, “Dòng sông không rác” hay “Trường học xanh - sạch - đẹp”.

Những hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng, cải thiện cảnh quan môi trường và thúc đẩy sự tham gia của người dân vào các hoạt động bảo vệ môi trường tại địa phương.

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, nhiều mô hình vẫn còn mang tính riêng lẻ, thiếu sự kết nối và đồng bộ giữa các địa phương, đơn vị. Một số phong trào chưa duy trì thường xuyên, chưa tạo được sức lan tỏa sâu rộng và chưa hình thành thói quen, nếp sống xanh trong cộng đồng dân cư.

Chính vì vậy, việc xây dựng một phong trào thi đua thống nhất trên phạm vi toàn quốc được kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới, góp phần đưa công tác bảo vệ môi trường trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống xã hội.

Toàn xã hội chung tay vì môi trường sống xanh

Theo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc phát động phong trào là bước cụ thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về phát triển bền vững, tăng trưởng xanh và bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao trong giai đoạn 2026 - 2030, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu phát triển hài hòa giữa kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường. Điều này đòi hỏi các giải pháp bảo vệ môi trường phải được triển khai đồng bộ và có sự tham gia của toàn xã hội.

Đề án đặt mục tiêu huy động sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong việc xây dựng môi trường sống xanh - sạch - đẹp ngay từ nơi ở, nơi làm việc và cộng đồng dân cư.

Việc triển khai phong trào sẽ bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền các cấp cùng sự tham gia tích cực của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, phong trào phải được triển khai thực chất, tránh hình thức; nội dung thi đua phải cụ thể, dễ thực hiện, dễ đánh giá và gắn với từng nhóm đối tượng.

Các tiêu chí thi đua sẽ được xây dựng theo hướng rõ ràng, đo lường được kết quả thông qua các mô hình, sản phẩm và thành quả cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Một điểm đáng chú ý trong Đề án là việc xây dựng hệ thống phong trào thi đua đồng bộ từ cấp hộ gia đình đến cộng đồng dân cư, cơ quan, trường học và doanh nghiệp.

Theo đó, sẽ phát động các phong trào trọng tâm như: “Gia đình xanh - sạch - đẹp”, “Khu dân cư xanh - sạch - đẹp”, “Xã, phường xanh - sạch - đẹp”, “Cơ quan, đơn vị, trường học xanh - sạch - đẹp” và “Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất xanh - sạch - đẹp”.

Mỗi phong trào sẽ có nội dung, tiêu chí và hình thức đánh giá riêng phù hợp với đặc điểm của từng nhóm đối tượng. Qua đó, tạo điều kiện để người dân, tổ chức và doanh nghiệp tham gia một cách thiết thực, hiệu quả.

Để bảo đảm việc triển khai thống nhất, Đề án xác định sẽ thành lập Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” ở các cấp. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp sẽ đảm nhiệm vai trò Trưởng ban Chỉ đạo.

Các địa phương sẽ chủ động hoàn thiện hệ thống tiêu chí riêng bảo đảm phù hợp với đặc điểm kinh tế, xã hội, dân cư và môi trường của từng địa bàn, đồng thời vẫn bảo đảm tính thống nhất trong toàn hệ thống./.

Theo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, việc xây dựng bộ tiêu chí rõ ràng, minh bạch cùng cơ chế kiểm tra, giám sát, sơ kết và tổng kết thường xuyên sẽ giúp phong trào đi vào thực chất, tạo sức lan tỏa rộng khắp và từng bước hình thành nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường trong cộng đồng.
Nguyễn Vân
Từ khóa:
Việt Nam xanh Môi trường sạch môi trường sống bảo vệ môi trường phong trào thi đua vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Bài liên quan

Cà Mau tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu

Cà Mau tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu

Khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường

Khai thác than, khoáng sản gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường

Đồng Tháp chung tay giảm nhựa dùng một lần, hướng tới môi trường sống xanh bền vững

Đồng Tháp chung tay giảm nhựa dùng một lần, hướng tới môi trường sống xanh bền vững

Dành cho bạn

Thành phố Huế: Nhận diện điểm nghẽn, đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công

Thành phố Huế: Nhận diện điểm nghẽn, đảm bảo tiến độ giải ngân đầu tư công

Doanh nghiệp niêm yết tăng tốc M&A cùng ngành

Doanh nghiệp niêm yết tăng tốc M&A cùng ngành

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Việt Nam và Hoa Kỳ ra tuyên bố chung về tiền tệ

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Tỷ giá USD hôm nay (30/5): USD tự do mất đà, DXY mất mốc 99 điểm khi kỳ vọng Mỹ - Iran ngừng bắn gia tăng

Cạn kho giá thấp, doanh nghiệp sản xuất "ngấm" áp lực đầu vào

Cạn kho giá thấp, doanh nghiệp sản xuất "ngấm" áp lực đầu vào

Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả

Quản lý thuế theo dòng tiền: Giải pháp chống thất thu hiệu quả

Đọc thêm

Hoàn thiện bản đồ rừng để giữ "cửa" xuất khẩu sang EU

Hoàn thiện bản đồ rừng để giữ "cửa" xuất khẩu sang EU

(TBTCO) - Việt Nam đang khẩn trương hoàn thiện bản đồ ranh giới rừng năm 2020 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp đáp ứng Quy định chống phá rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), qua đó giảm nguy cơ bị đánh giá sai khi xuất khẩu hàng hóa sang thị trường EU.
Hà Nội ưu tiên phát triển nhà ở cho công nhân

Hà Nội ưu tiên phát triển nhà ở cho công nhân

(TBTCO) - Lãnh đạo TP. Hà Nội khẳng định, Hà Nội sẽ ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê dành cho công nhân, người thu nhập thấp và lao động ngoại tỉnh, coi đây là giải pháp an sinh lâu dài gắn với phát triển bền vững Thủ đô.
Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

(TBTCO) - Các bộ, ngành, địa phương trên cả nước được đề nghị tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tháng hành động vì môi trường, Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 theo hướng thiết thực, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế biển xanh bền vững.
Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

(TBTCO) - Khẳng định Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió rất lớn, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Kinh doanh và phát triển dự án - phụ trách thị trường phía Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình IPC (IPC E&C) cho biết, IPC E&C mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả và khả năng thành công của các dự án điện gió trong tương lai.
Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 được TP. Đà Nẵng triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, trong đó cao điểm tập trung từ ngày 1 - 8/6/2026, với chuỗi hoạt động trồng cây xanh, làm sạch bờ biển, bảo vệ hệ sinh thái biển xanh bền vững...
Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

(TBTCO) - Tuổi trẻ Điện Biên đồng loạt triển khai nhiều công trình và hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ “thắp sáng đường quê”, trồng cây xanh đến vệ sinh môi trường, các hoạt động đã góp phần tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp tại nhiều địa phương.
TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

(TBTCO) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến ngày 15/6/2026, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

(TBTCO) - Sau hai năm triển khai, dự án Sáng kiến tài trợ rủi ro do khí hậu cho ngành nông nghiệp tại Việt Nam (AgriCRF-VN) đã giúp hàng nghìn nông dân tiếp cận các giải pháp tài chính thích ứng biến đổi khí hậu, từ bảo hiểm nông nghiệp đến tín dụng xanh, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

Đề xuất gỡ “giấy phép con” với vàng trang sức, siết quản lý vàng nguyên liệu tạm nhập tái xuất

Cà Mau tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu

Cà Mau tích cực bảo vệ môi trường, nâng cao năng lực thích ứng biến đổi khí hậu

Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

Kế hoạch hành động quốc gia về trao đổi thông tin theo yêu cầu vì mục đích thuế

Vinachem làm việc với Tập đoàn Hateco về cung ứng sản phẩm cao su kỹ thuật cho cảng Liên Chiểu

Vinachem làm việc với Tập đoàn Hateco về cung ứng sản phẩm cao su kỹ thuật cho cảng Liên Chiểu

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia kiến tạo một châu Á - Thái Bình Dương an toàn, tự cường, thịnh vượng hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Singapore

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phát triển năng động, quản trị hiệu quả hơn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Việt Nam phát triển năng động, quản trị hiệu quả hơn

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Thị trường tiền tệ tuần 25 - 29/5: Hơn 30.700 tỷ đồng được bơm ròng ra thị trường, lãi suất liên ngân hàng áp sát 8%

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 30/5: Giá cà phê bật tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Tỷ giá USD hôm nay (29/5): USD nhích nhẹ, DXY giữ nhịp khi Mỹ - Iran tạm thời gia hạn ngừng bắn 60 ngày

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ