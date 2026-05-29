Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

Nam Khánh

10:59 | 29/05/2026
(TBTCO) - Khẳng định Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió rất lớn, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Kinh doanh và phát triển dự án - phụ trách thị trường phía Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình IPC (IPC E&C) cho biết, IPC E&C mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả và khả năng thành công của các dự án điện gió trong tương lai.
PV: (IPC E&C) đã có nhiều kinh nghiệm triển khai dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về tiềm năng phát triển điện gió của Việt Nam trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Ngọc Tú: Điện gió đóng vai trò là cột trụ chiến lược trong chuyển dịch năng lượng, cung cấp nguồn điện sạch, tái tạo vô tận. Nó giúp giảm thiểu khí nhà kính, thay thế nhiên liệu hóa thạch và là chìa khóa để hiện thực hóa cam kết Net Zero toàn cầu.

IPC E&C bắt đầu tham gia chuỗi cung cấp dịch vụ EPC tổng thầu xây lắp cho các dự án điện gió từ năm 2018 đến nay. Cho đến nay, Công ty đã thi công và lắp đặt hơn 2.000 MW điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực (Lào và Philippines).

Điện gió Việt Nam còn dư địa rất lớn nhưng chi phí đầu tư đang có xu hướng gia tăng trong ngắn hạn
Ông Nguyễn Ngọc Tú

Theo tôi, tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn, từ điện gió trên bờ, gần bờ cho tới ngoài khơi. Đây gần như là nguồn năng lượng thay thế quan trọng mà khó có nguồn điện nào có thể bù đắp được.

PV: Trong quá trình thi công điện gió tại Việt Nam, doanh nghiệp có gặp khó khăn gì không, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Tú: Điện gió tại Việt Nam có nhiều điều kiện thi công đặc thù. Với điện gió trên bờ, có thể chia thành hai khu vực chính.

Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khó khăn lớn là nền đất yếu, trong khi dự án thường triển khai tại khu vực canh tác, ao nuôi tôm, cá của người dân, nên việc xử lý nền móng và tổ chức thi công gặp nhiều trở ngại.

Còn tại các khu vực miền núi, địa chất phức tạp, mặt bằng hạn chế, mùa mưa kéo dài khiến tiến độ dễ bị ảnh hưởng. Việc vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng trên các cung đường đèo dốc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu khảo sát và đánh giá không kỹ lưỡng.

PV: Ông có thể chia sẻ thêm thông tin về chi phí đầu tư dự án điện gió tại Việt Nam?

Ông Nguyễn Ngọc Tú: Giai đoạn trước đại dịch Covid-19, chi phí đầu tư ở mức tương đối hợp lý. Tuy nhiên, sau khi Covid-19 bùng phát, chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng đáng kể, cộng với nhu cầu chuyển dịch sang năng lượng tái tạo trên thế giới cao, nên chi phí tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu như sắt thép, đồng, kẽm, cát đá… đều tăng, kéo theo chi phí thiết bị và thi công dự án tăng lên. Hiện nay, tổng chi phí đầu tư thực tế đã cao hơn nhiều so với dự báo của các tổ chức quốc tế cách đây 2 - 3 năm.

Dự án Điện gió Lạc Hòa 2 tại Cần Thơ, công suất 130 MW do IPC E&C thực hiện.

Ngoài ra, chi phí còn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện địa chất, khoảng cách xa bờ và độ sâu nước. Chẳng hạn, vùng biển phía Tây Nam Bộ có nước nông, trong khi miền Trung tuy khoảng cách ra biển ngắn, nhưng độ sâu lớn, địa chất có thể gặp đá móng sẽ làm tăng chi phí đầu tư. Những yếu tố này khiến chi phí thiết kế, thi công và phương tiện chuyên dụng ngoài khơi tăng lên đáng kể.

PV: IPC E&C kỳ vọng gì khi tham gia Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới tại Hà Nội?

Ông Nguyễn Ngọc Tú: IPC E&C sẽ tham gia hội nghị với vai trò là nhà tài trợ, đồng thời có gian hàng và phần trình bày chuyên đề. Chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế và những trường hợp điển hình trong thi công điện gió trên bờ tại Việt Nam.

Thông qua đó, IPC E&C muốn cung cấp thêm góc nhìn về những thách thức kỹ thuật, điều kiện thi công cũng như các yếu tố rủi ro trong triển khai dự án. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp các nhà đầu tư, ngân hàng, tổ chức tài chính và đơn vị tư vấn có thêm cơ sở để đưa ra quyết định chính xác hơn, qua đó nâng cao hiệu quả và khả năng thành công của các dự án điện gió trong tương lai.

PV: Xin cảm ơn ông!

Với chủ đề “Điện gió kiến tạo thịnh vượng tại châu Á - Thái Bình Dương: Xây dựng nền kinh tế vận hành bằng điện thông qua mở rộng quy mô điện gió và chuỗi cung ứng”, Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ 9 - 11/6/2026 tại Hà Nội, Việt Nam, được tổ chức bởi Hội đồng Năng lượng Gió Toàn cầu và đối tác chiến lược là RE+ Events.
(TBTCO) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến ngày 15/6/2026, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
(TBTCO) - Sau hai năm triển khai, dự án Sáng kiến tài trợ rủi ro do khí hậu cho ngành nông nghiệp tại Việt Nam (AgriCRF-VN) đã giúp hàng nghìn nông dân tiếp cận các giải pháp tài chính thích ứng biến đổi khí hậu, từ bảo hiểm nông nghiệp đến tín dụng xanh, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
(TBTCO) - Tại Vietnam Dairy 2026, xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số được xác định là chìa khóa giúp ngành sữa tối ưu vận hành, giảm tác động môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng cao.
Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030 của Khánh Hòa tập trung phát triển hạ tầng và nâng cao thu nhập; ưu tiên chuyển đổi số, giảm phát thải, phát triển năng lượng sạch và mô hình kinh tế tuần hoàn trong nông nghiệp, nông thôn.
Hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên cùng đông đảo người dân tại Đà Nẵng đã tham gia chương trình ra quân “Ngày Chủ nhật xanh”, phát động Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2026 với nhiều hoạt động thiết thực về bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, xây dựng đô thị văn minh và phát triển bền vững.
Theo ý kiến của nhiều chuyên gia và tổ chức bảo tồn, việc sắp xếp hệ thống vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên cần dựa trên giá trị sinh thái và mục tiêu bảo tồn lâu dài, nhằm bảo vệ hiệu quả “lá chắn” an ninh sinh thái quốc gia.
(TBTCO) - Sự kiện khởi động Chương trình Đối tác hành động carbon xanh dương khẳng định cam kết của Việt Nam trong thúc đẩy hợp tác về carbon xanh dương, hướng tới phát triển kinh tế biển bền vững, bao trùm và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Trước áp lực xử lý chất thải rắn sinh hoạt, TP. Hải Phòng đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ hoàn thiện cơ chế quản lý, mở rộng hạ tầng xử lý rác thải, đến ứng dụng công nghệ hiện đại nhằm giảm tỷ lệ chôn lấp, nâng cao hiệu quả tái chế và hướng tới giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
