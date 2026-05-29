PV: (IPC E&C) đã có nhiều kinh nghiệm triển khai dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam. Ông đánh giá thế nào về tiềm năng phát triển điện gió của Việt Nam trong thời gian tới?

Ông Nguyễn Ngọc Tú: Điện gió đóng vai trò là cột trụ chiến lược trong chuyển dịch năng lượng, cung cấp nguồn điện sạch, tái tạo vô tận. Nó giúp giảm thiểu khí nhà kính, thay thế nhiên liệu hóa thạch và là chìa khóa để hiện thực hóa cam kết Net Zero toàn cầu.

IPC E&C bắt đầu tham gia chuỗi cung cấp dịch vụ EPC tổng thầu xây lắp cho các dự án điện gió từ năm 2018 đến nay. Cho đến nay, Công ty đã thi công và lắp đặt hơn 2.000 MW điện gió và điện mặt trời tại Việt Nam cũng như một số nước trong khu vực (Lào và Philippines).

Theo tôi, tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn, từ điện gió trên bờ, gần bờ cho tới ngoài khơi. Đây gần như là nguồn năng lượng thay thế quan trọng mà khó có nguồn điện nào có thể bù đắp được.

PV: Trong quá trình thi công điện gió tại Việt Nam, doanh nghiệp có gặp khó khăn gì không, thưa ông?

Ông Nguyễn Ngọc Tú: Điện gió tại Việt Nam có nhiều điều kiện thi công đặc thù. Với điện gió trên bờ, có thể chia thành hai khu vực chính.

Ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, khó khăn lớn là nền đất yếu, trong khi dự án thường triển khai tại khu vực canh tác, ao nuôi tôm, cá của người dân, nên việc xử lý nền móng và tổ chức thi công gặp nhiều trở ngại.

Còn tại các khu vực miền núi, địa chất phức tạp, mặt bằng hạn chế, mùa mưa kéo dài khiến tiến độ dễ bị ảnh hưởng. Việc vận chuyển thiết bị siêu trường siêu trọng trên các cung đường đèo dốc cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu khảo sát và đánh giá không kỹ lưỡng.

PV: Ông có thể chia sẻ thêm thông tin về chi phí đầu tư dự án điện gió tại Việt Nam?

Ông Nguyễn Ngọc Tú: Giai đoạn trước đại dịch Covid-19, chi phí đầu tư ở mức tương đối hợp lý. Tuy nhiên, sau khi Covid-19 bùng phát, chuỗi cung ứng toàn cầu bị ảnh hưởng đáng kể, cộng với nhu cầu chuyển dịch sang năng lượng tái tạo trên thế giới cao, nên chi phí tăng đáng kể.

Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu như sắt thép, đồng, kẽm, cát đá… đều tăng, kéo theo chi phí thiết bị và thi công dự án tăng lên. Hiện nay, tổng chi phí đầu tư thực tế đã cao hơn nhiều so với dự báo của các tổ chức quốc tế cách đây 2 - 3 năm.

Dự án Điện gió Lạc Hòa 2 tại Cần Thơ, công suất 130 MW do IPC E&C thực hiện.

Ngoài ra, chi phí còn phụ thuộc rất lớn vào điều kiện địa chất, khoảng cách xa bờ và độ sâu nước. Chẳng hạn, vùng biển phía Tây Nam Bộ có nước nông, trong khi miền Trung tuy khoảng cách ra biển ngắn, nhưng độ sâu lớn, địa chất có thể gặp đá móng sẽ làm tăng chi phí đầu tư. Những yếu tố này khiến chi phí thiết kế, thi công và phương tiện chuyên dụng ngoài khơi tăng lên đáng kể.

PV: IPC E&C kỳ vọng gì khi tham gia Hội nghị Năng lượng gió khu vực châu Á - Thái Bình Dương 2026 sẽ diễn ra vào tháng 6 tới tại Hà Nội?

Ông Nguyễn Ngọc Tú: IPC E&C sẽ tham gia hội nghị với vai trò là nhà tài trợ, đồng thời có gian hàng và phần trình bày chuyên đề. Chúng tôi sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tế và những trường hợp điển hình trong thi công điện gió trên bờ tại Việt Nam.

Thông qua đó, IPC E&C muốn cung cấp thêm góc nhìn về những thách thức kỹ thuật, điều kiện thi công cũng như các yếu tố rủi ro trong triển khai dự án. Hy vọng những chia sẻ này sẽ giúp các nhà đầu tư, ngân hàng, tổ chức tài chính và đơn vị tư vấn có thêm cơ sở để đưa ra quyết định chính xác hơn, qua đó nâng cao hiệu quả và khả năng thành công của các dự án điện gió trong tương lai.

PV: Xin cảm ơn ông!