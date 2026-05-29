Xã hội

Đổi mới chính sách bảo hiểm y tế với y học cổ truyền, gắn với xu hướng chuyển mạnh sang phòng bệnh

Văn Nam

Văn Nam

[email protected]
18:52 | 29/05/2026
(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh, cần đẩy mạnh đổi mới chính sách bảo hiểm y tế đối với y học cổ truyền, gắn với xu hướng chuyển mạnh sang phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe từ sớm, từ xa; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và liên thông dữ liệu…
aa
Đề xuất bổ sung 30 thuốc điều trị ung thư được bảo hiểm y tế thanh toán

Chiều 29/5, Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) lĩnh vực y, dược cổ truyền.

Chính sách bảo hiểm y tế từng bước được hoàn thiện

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm phát triển lĩnh vực y, dược cổ truyền, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới; trong đó yêu cầu phát huy tiềm năng, thế mạnh của y học cổ truyền.

Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước; nâng cao năng lực hệ thống; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong đào tạo, phòng bệnh và khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng thuốc cổ truyền, dược liệu và thúc đẩy phổ biến các giá trị y học cổ truyền đến cộng đồng.

Đổi mới chính sách bảo hiểm y tế với y học cổ truyền, gắn với xu hướng chuyển mạnh sang phòng bệnh
Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Nam.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết, những năm qua, mạng lưới khám chữa bệnh y học cổ truyền từng bước được củng cố. Hiện nay, cả nước có 5 bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; 61 bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh và 10 bệnh viện y học cổ truyền tư nhân.

Năm 2025, tỷ lệ khám chữa bệnh y học cổ truyền đạt khoảng 3,3% tổng số lượt khám chữa bệnh, tương đương khoảng 7 triệu lượt khám.

Tỷ trọng chi thuốc y học cổ truyền năm 2025 mới đạt khoảng 5,42%

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết, tỷ trọng chi thuốc y học cổ truyền trong tổng chi thuốc BHYT năm 2025 mới đạt khoảng 5,42%. Bên cạnh đó, chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ còn chênh lệch giữa các tuyến, các vùng miền; nhân lực và năng lực nghiên cứu, sản xuất dược liệu chưa tương xứng với tiềm năng.

Chính sách BHYT đối với lĩnh vực y, dược cổ truyền từng bước được hoàn thiện. Danh mục thanh toán BHYT hiện bao gồm 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền…

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho hay, tại buổi làm việc ngày 20/5/2026 với Đảng ủy Bộ Y tế và các cơ quan liên quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện; phát huy vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi và đưa y học cổ truyền thực sự về với cộng đồng.

“Đây là định hướng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển y học cổ truyền trong giai đoạn mới và là cơ sở quan trọng để ngành Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách BHYT, phát triển y học cổ truyền tại y tế cơ sở và đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại một cách thực chất, hiệu quả” - Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Bảo đảm cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế và đáp ứng yêu cầu phát triển

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đề nghị, cần đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống và công tác tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong lĩnh vực y, dược cổ truyền; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ và hiệu quả sử dụng Quỹ BHYT đối với khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền; tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ an toàn, hiệu quả và thuận lợi hơn.

Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong lĩnh vực y học cổ truyền, nhất là cơ chế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y học cổ truyền phù hợp với năng lực chuyên môn và nhu cầu thực tiễn; xây dựng danh mục bệnh, nhóm bệnh được tiếp cận cơ sở chuyên sâu bảo đảm khoa học và quyền lợi người bệnh.

Đổi mới chính sách bảo hiểm y tế với y học cổ truyền, gắn với xu hướng chuyển mạnh sang phòng bệnh
Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, cập nhật các quy định về dịch vụ kỹ thuật, thuốc y học cổ truyền và cơ chế thanh toán BHYT theo hướng khoa học, khả thi, kịp thời, bảo đảm cân đối Quỹ BHYT và đáp ứng yêu cầu phát triển y, dược cổ truyền.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Trang - Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết, về chính sách BHYT liên quan đến thuốc y học cổ truyền, tại Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là tăng tỷ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám chữa bệnh từ Quỹ BHYT trong tổng số chi phí cho thuốc: đến năm 2025 tối thiểu là 20% và đến năm 2030 là 30%; chi phí sử dụng dược liệu sẵn có tại địa phương trong chữa bệnh tối thiểu là 5% trong tổng số chi phí thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Tuy nhiên, trong cơ cấu chi từ quỹ năm 2025, mặc dù thuốc là cấu phần chiếm tỷ lệ lớn, nhưng tỷ trọng chi cho thuốc y học cổ tuyền mới chỉ đạt 5,42% tương đương hơn 3.100 tỷ đồng.

“Đây là con số khiêm tốn trong khi chúng ta có nguồn dược liệu hết sức phong phú. Hiện nay, nhiều công ty có bài thuốc dược liệu mới, có bài thuốc được nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng bài bản. Vì thế, không có chuyện thuốc giá rẻ, mà cần có chính sách chi trả hợp lý” - bà Trang nhấn mạnh./.

Văn Nam
Từ khóa:
bảo hiểm y tế y học cổ truyền chính sách bảo hiểm Gắn xu hướng đổi mới chính sách nâng cao chất lượng Phát triển y học thứ trưởng vũ mạnh hà

Bài liên quan

Cả nước có 21,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Cả nước có 21,73 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền

Kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm quảng cáo, khám chữa bệnh bằng thuốc y học cổ truyền

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu mới

Nâng cao chất lượng cán bộ, công chức cấp xã đáp ứng yêu cầu mới

Dành cho bạn

Hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

Hợp tác công nghệ sẽ trở thành một trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam - Singapore

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Huế

Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

Phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường 2026

Việt Nam dần trở thành điểm đến logistics của khu vực

Việt Nam dần trở thành điểm đến logistics của khu vực

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Hỗ trợ tiền ăn, gạo, đồ dùng cá nhân cho học sinh trường phổ thông nội trú

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Quảng Ninh sẽ dành 1.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách để phục vụ an sinh xã hội

Đọc thêm

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

Tiềm năng phát triển điện gió ở Việt Nam rất lớn

(TBTCO) - Khẳng định Việt Nam sở hữu tiềm năng điện gió rất lớn, ông Nguyễn Ngọc Tú, Giám đốc Kinh doanh và phát triển dự án - phụ trách thị trường phía Nam, Công ty cổ phần Xây dựng Công trình IPC (IPC E&C) cho biết, IPC E&C mong muốn chia sẻ kinh nghiệm để nhà đầu tư nâng cao hiệu quả và khả năng thành công của các dự án điện gió trong tương lai.
Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Đà Nẵng phát động Tháng hành động vì môi trường 2026, thúc đẩy kinh tế biển xanh bền vững

Tháng hành động vì môi trường và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2026 được TP. Đà Nẵng triển khai từ nay đến hết tháng 6/2026, trong đó cao điểm tập trung từ ngày 1 - 8/6/2026, với chuỗi hoạt động trồng cây xanh, làm sạch bờ biển, bảo vệ hệ sinh thái biển xanh bền vững...
Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

Tuổi trẻ Điện Biên triển khai nhiều hoạt động thiết thực bảo vệ môi trường xanh

(TBTCO) - Tuổi trẻ Điện Biên đồng loạt triển khai nhiều công trình và hoạt động thiết thực nhằm bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Từ “thắp sáng đường quê”, trồng cây xanh đến vệ sinh môi trường, các hoạt động đã góp phần tạo diện mạo sáng - xanh - sạch - đẹp tại nhiều địa phương.
Tiếp nhận 22 tổ chức đoàn, tạo động lực mới cho công tác đoàn ngành Tài chính

Tiếp nhận 22 tổ chức đoàn, tạo động lực mới cho công tác đoàn ngành Tài chính

(TBTCO) - Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính chính thức tiếp nhận 22 tổ chức đoàn cùng hơn 62.000 đoàn viên từ Đoàn Thanh niên Chính phủ, đánh dấu bước kiện toàn tổ chức và mở rộng lực lượng thanh niên trong toàn ngành.
TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

TP. Đà Nẵng sẽ xử lý nghiêm hành vi đổ trộm rác thải gây ô nhiễm môi trường

(TBTCO) - Để kịp thời chấn chỉnh những bất cập trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải trên địa bàn, lãnh đạo TP. Đà Nẵng yêu cầu các phường, xã đồng loạt triển khai đợt tuyên truyền, vận động cao điểm về bảo vệ môi trường từ ngày 5/6 đến ngày 15/6/2026, đồng thời nhấn mạnh sẽ xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

Nông dân Đồng bằng sông Cửu Long chủ động hơn trước rủi ro khí hậu nhờ bảo hiểm và tín dụng xanh

(TBTCO) - Sau hai năm triển khai, dự án Sáng kiến tài trợ rủi ro do khí hậu cho ngành nông nghiệp tại Việt Nam (AgriCRF-VN) đã giúp hàng nghìn nông dân tiếp cận các giải pháp tài chính thích ứng biến đổi khí hậu, từ bảo hiểm nông nghiệp đến tín dụng xanh, mở ra hướng đi mới cho sản xuất nông nghiệp bền vững tại Đồng bằng sông Cửu Long.
Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

Giải pháp sản xuất xanh thông minh mở hướng phát triển bền vững cho ngành sữa

(TBTCO) - Tại Vietnam Dairy 2026, xu hướng đẩy mạnh chuyển đổi số được xác định là chìa khóa giúp ngành sữa tối ưu vận hành, giảm tác động môi trường và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh yêu cầu về an toàn thực phẩm ngày càng cao.
Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

Chính thức mở đơn đăng ký tham dự chung kết Festival Kế toán Kiểm toán 2026

(TBTCO) - Sau những chặng đường đầy thử thách, Festival Kế toán Kiểm toán 2026 (AAAF 2026) chính thức bước vào hồi gay cấn nhất. Vượt qua vòng bán kết với những màn thể hiện đầy bản lĩnh, top 4 đội thi xuất sắc nhất đã chính thức lộ diện, sẵn sàng bước vào đêm chung kết để chinh phục ngôi vị cao nhất của cuộc thi.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ông Phạm Quang Dũng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc, tiếp tục đảm nhiệm vị trí mới tại Eximbank

Ông Phạm Quang Dũng thôi giữ chức Phó Tổng Giám đốc, tiếp tục đảm nhiệm vị trí mới tại Eximbank

Đổi mới chính sách bảo hiểm y tế với y học cổ truyền, gắn với xu hướng chuyển mạnh sang phòng bệnh

Đổi mới chính sách bảo hiểm y tế với y học cổ truyền, gắn với xu hướng chuyển mạnh sang phòng bệnh

Đồng Tháp chung tay giảm nhựa dùng một lần, hướng tới môi trường sống xanh bền vững

Đồng Tháp chung tay giảm nhựa dùng một lần, hướng tới môi trường sống xanh bền vững

Kích cầu tiêu dùng mùa du lịch hè 2026: Cuộc đua làm mới trải nghiệm và giữ chân du khách

Kích cầu tiêu dùng mùa du lịch hè 2026: Cuộc đua làm mới trải nghiệm và giữ chân du khách

Phát hiện hơn 5.700 cơ sở vi phạm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Phát hiện hơn 5.700 cơ sở vi phạm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Chứng khoán ngày 29/5: VN-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp, dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi

Chứng khoán ngày 29/5: VN-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp, dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi

Khối ngoại giao dịch thận trọng, nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 7

Khối ngoại giao dịch thận trọng, nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 7

Chứng khoán phái sinh 29/5: Phe Long bất ngờ áp đảo

Chứng khoán phái sinh 29/5: Phe Long bất ngờ áp đảo

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 28/5: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Ngày 27/5: Giá heo hơi duy trì ở mức cao tại nhiều địa phương

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Tỷ giá USD hôm nay (28/5): USD biến động hẹp, thị trường thận trọng trước đàm phán Mỹ - Iran

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Ngày 28/5: Giá heo hơi vẫn duy trì ở mức khá cao tại nhiều khu vực

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Thống nhất phương án sắp xếp doanh nghiệp có vốn nhà nước

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 29/5: Giá vàng trong nước đảo chiều tăng trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Giá vàng hôm nay ngày 28/5: Giá vàng trong nước nới rộng biên độ giảm

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Tỷ giá USD hôm nay (27/5): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, DXY neo quanh 99 điểm khi đàm phán Mỹ - Iran gặp trở ngại

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 27/5: Giá cà phê tăng, hồ tiêu giảm mạnh