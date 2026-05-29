Đổi mới chính sách bảo hiểm y tế với y học cổ truyền, gắn với xu hướng chuyển mạnh sang phòng bệnh

Chiều 29/5, Vụ Bảo hiểm y tế (Bộ Y tế) tổ chức Hội nghị Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) lĩnh vực y, dược cổ truyền.

Chính sách bảo hiểm y tế từng bước được hoàn thiện

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm phát triển lĩnh vực y, dược cổ truyền, đặc biệt là Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, Chỉ thị số 25/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam trong giai đoạn mới; trong đó yêu cầu phát huy tiềm năng, thế mạnh của y học cổ truyền.

Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước; nâng cao năng lực hệ thống; kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại trong đào tạo, phòng bệnh và khám chữa bệnh; nâng cao chất lượng thuốc cổ truyền, dược liệu và thúc đẩy phổ biến các giá trị y học cổ truyền đến cộng đồng.

Thứ trưởng Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Nam.

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết, những năm qua, mạng lưới khám chữa bệnh y học cổ truyền từng bước được củng cố. Hiện nay, cả nước có 5 bệnh viện y học cổ truyền trực thuộc Bộ Y tế và các bộ, ngành; 61 bệnh viện y học cổ truyền tuyến tỉnh và 10 bệnh viện y học cổ truyền tư nhân.

Năm 2025, tỷ lệ khám chữa bệnh y học cổ truyền đạt khoảng 3,3% tổng số lượt khám chữa bệnh, tương đương khoảng 7 triệu lượt khám.

Tỷ trọng chi thuốc y học cổ truyền năm 2025 mới đạt khoảng 5,42% Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho biết, tỷ trọng chi thuốc y học cổ truyền trong tổng chi thuốc BHYT năm 2025 mới đạt khoảng 5,42%. Bên cạnh đó, chất lượng và khả năng tiếp cận dịch vụ còn chênh lệch giữa các tuyến, các vùng miền; nhân lực và năng lực nghiên cứu, sản xuất dược liệu chưa tương xứng với tiềm năng.

Chính sách BHYT đối với lĩnh vực y, dược cổ truyền từng bước được hoàn thiện. Danh mục thanh toán BHYT hiện bao gồm 229 thuốc đông y, thuốc từ dược liệu và 349 vị thuốc cổ truyền…

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà cho hay, tại buổi làm việc ngày 20/5/2026 với Đảng ủy Bộ Y tế và các cơ quan liên quan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy chữa bệnh sang chăm sóc sức khỏe toàn diện; phát huy vai trò của y học cổ truyền trong phòng bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc người cao tuổi và đưa y học cổ truyền thực sự về với cộng đồng.

“Đây là định hướng có ý nghĩa chiến lược đối với sự phát triển y học cổ truyền trong giai đoạn mới và là cơ sở quan trọng để ngành Y tế tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách BHYT, phát triển y học cổ truyền tại y tế cơ sở và đẩy mạnh kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại một cách thực chất, hiệu quả” - Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nhấn mạnh.

Bảo đảm cân đối Quỹ Bảo hiểm y tế và đáp ứng yêu cầu phát triển

Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà đề nghị, cần đánh giá toàn diện thực trạng hệ thống và công tác tổ chức khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong lĩnh vực y, dược cổ truyền; đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn, chất lượng phục vụ và hiệu quả sử dụng Quỹ BHYT đối với khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền; tăng cường kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, bảo đảm người bệnh được tiếp cận dịch vụ an toàn, hiệu quả và thuận lợi hơn.

Cùng với đó, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện cơ chế khám bệnh, chữa bệnh BHYT trong lĩnh vực y học cổ truyền, nhất là cơ chế đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở y học cổ truyền phù hợp với năng lực chuyên môn và nhu cầu thực tiễn; xây dựng danh mục bệnh, nhóm bệnh được tiếp cận cơ sở chuyên sâu bảo đảm khoa học và quyền lợi người bệnh.

Đồng thời, cập nhật các quy định về dịch vụ kỹ thuật, thuốc y học cổ truyền và cơ chế thanh toán BHYT theo hướng khoa học, khả thi, kịp thời, bảo đảm cân đối Quỹ BHYT và đáp ứng yêu cầu phát triển y, dược cổ truyền.

Tại hội nghị, bà Trần Thị Trang - Vụ trưởng Vụ BHYT (Bộ Y tế) cho biết, về chính sách BHYT liên quan đến thuốc y học cổ truyền, tại Quyết định số 1893/QĐ-TTg ngày 25/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y dược cổ truyền với y dược hiện đại đến năm 2030, mục tiêu đặt ra là tăng tỷ lệ chi trả thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền trong cơ sở khám chữa bệnh từ Quỹ BHYT trong tổng số chi phí cho thuốc: đến năm 2025 tối thiểu là 20% và đến năm 2030 là 30%; chi phí sử dụng dược liệu sẵn có tại địa phương trong chữa bệnh tối thiểu là 5% trong tổng số chi phí thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền

Tuy nhiên, trong cơ cấu chi từ quỹ năm 2025, mặc dù thuốc là cấu phần chiếm tỷ lệ lớn, nhưng tỷ trọng chi cho thuốc y học cổ tuyền mới chỉ đạt 5,42% tương đương hơn 3.100 tỷ đồng.

“Đây là con số khiêm tốn trong khi chúng ta có nguồn dược liệu hết sức phong phú. Hiện nay, nhiều công ty có bài thuốc dược liệu mới, có bài thuốc được nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng bài bản. Vì thế, không có chuyện thuốc giá rẻ, mà cần có chính sách chi trả hợp lý” - bà Trang nhấn mạnh./.