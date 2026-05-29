Chứng khoán

Khối ngoại giao dịch thận trọng, nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 7

Tùng Linh

18:04 | 29/05/2026
(TBTCO) - Giá trị giao dịch của khối ngoại ở cả hai chiều mua và bán đều tương đối thấp. Không có cổ phiếu nào được nhà đầu tư nước ngoài mua bán ròng trên trăm tỷ đồng trong phiên hôm nay.
Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái giao dịch thận trọng trong phiên hôm nay khi giá trị mua vào chỉ đạt hơn 1.420 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra khoảng 2.100 tỷ đồng. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 700 tỷ đồng và tính chung trên 3 sàn, giá trị bán ròng vượt 750 tỷ đồng. Đây cũng là phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp của khối ngoại.

Dòng tiền ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng ở cả chiều mua và bán, trong bối cảnh thị trường thiếu động lực bứt phá mạnh và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa rõ nét.

MSB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 93 tỷ đồng. Cổ phiếu này tăng 1,32% lên 15.300 đồng/cổ phiếu, nối dài chuỗi hồi phục sau giai đoạn chịu áp lực bán mạnh từ khối ngoại trong tháng 5.

Ngoài MSB, dòng tiền ngoại cũng tìm đến một số cổ phiếu dầu khí và bất động sản như GAS, NVL và TPB. Đáng chú ý, GAS tăng kịch biên độ gần 7% lên 87.400 đồng/cổ phiếu, trở thành một trong những mã đóng góp tích cực nhất cho thị trường trong phiên hôm nay.

Các mã LPB, VCB, PVT, BCM và MCH cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực, dù phần lớn cổ phiếu trong nhóm này vẫn đóng cửa dưới tham chiếu hoặc biến động không đáng kể.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 29/5. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, CTG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 93 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (-81 tỷ đồng), VPB (-71 tỷ đồng) và ACB (-68 tỷ đồng). Một số mã khác như SZC, PDR, MWG, VCK và MSN cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ra đáng kể.

Đáng chú ý, ACB là trường hợp khá đặc biệt trong phiên hôm nay. Sau khi được khối ngoại mua ròng mạnh trong phiên trước, cổ phiếu này đã bị quay đầu bán ròng gần 70 tỷ đồng. Dù vậy, ACB vẫn tăng hơn 1% lên 24.900 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là cổ phiếu duy nhất trong nhóm bị bán ròng mạnh đóng cửa trong sắc xanh.

Lực cầu trong nước tại ACB vẫn tương đối tốt, hấp thụ được áp lực bán từ khối ngoại. Trong khi đó, phần lớn các cổ phiếu còn lại trong top bán ròng đều giảm điểm, đặc biệt là nhóm bất động sản và bán lẻ. VHM giảm hơn 1%, VPB giảm nhẹ gần 1%, trong khi MWG mất gần 2%. Nhóm khu công nghiệp và bất động sản cũng chịu áp lực điều chỉnh khi SZC giảm gần 7% và PDR giảm hơn 2,7%./.

Chứng khoán ngày 29/5: VN-Index giảm phiên thứ tư liên tiếp, dầu khí trở thành điểm sáng hiếm hoi

(TBTCO) - Theo dự báo của Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt, áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng và xu hướng tăng của lãi suất chưa sớm chấm dứt, trong bối cảnh tăng trưởng huy động tiếp tục thấp hơn tín dụng.
(TBTCO) - Giới chuyên gia nhận định, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuyển dần sang giai đoạn tăng trưởng dựa trên chất lượng lợi nhuận và hiệu quả hoạt động doanh nghiệp, trong bối cảnh dòng tiền có xu hướng phân hóa mạnh hơn so với các chu kỳ trước.
Thị trường chứng khoán hôm nay (28/5) tiếp tục diễn biến kém tích cực khi áp lực bán lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt là ngân hàng và VN30. Dù có thời điểm hồi phục nhờ lực kéo từ nhóm cổ phiếu "họ Vin", VN-Index vẫn đóng cửa giảm điểm trong bối cảnh thanh khoản thấp và tâm lý nhà đầu tư thận trọng.
(TBTCO) - Trong khi dòng tiền dè dặt trên thị trường cơ sở khi sắc đỏ bao trùm, giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh sôi động hơn với hơn 200.000 hợp đồng được chuyển nhượng trong phiên.
(TBTCO) - Cổ phiếu VNE của Tổng công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (VNECO) sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc trên HOSE từ ngày 29/6/2026 sau khi báo cáo tài chính kiểm toán của doanh nghiệp liên tiếp nhận ý kiến ngoại trừ trong giai đoạn 2023 - 2025.
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành Quyết định số 257/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMC, mã Ck: CMG) với tổng số tiền 222,5 triệu đồng do các vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
(TBTCO) - Sau nhiều phiên liên tục "xả" hàng, khối ngoại đã trở lại chi hơn trăm tỷ đồng để mua gom cổ phiếu MSB.
(TBTCO) - Trên cả hai thị trường cơ sở và phái sinh, sắc đỏ trở lại cùng sự phục hồi của thanh khoản. Giao dịch trên thị trường chứng khoán phái sinh tăng mạnh khi nhà đầu tư ưu tiên chiến lược phòng ngừa rủi ro cho danh mục cơ sở.
