Khối ngoại giao dịch thận trọng, nối dài chuỗi bán ròng sang phiên thứ 7

Khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái giao dịch thận trọng trong phiên hôm nay khi giá trị mua vào chỉ đạt hơn 1.420 tỷ đồng, trong khi giá trị bán ra khoảng 2.100 tỷ đồng. Trên HOSE, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 700 tỷ đồng và tính chung trên 3 sàn, giá trị bán ròng vượt 750 tỷ đồng. Đây cũng là phiên bán ròng thứ 7 liên tiếp của khối ngoại.

Dòng tiền ngoại vẫn duy trì trạng thái thận trọng ở cả chiều mua và bán, trong bối cảnh thị trường thiếu động lực bứt phá mạnh và nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn phân hóa rõ nét.

MSB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị hơn 93 tỷ đồng. Cổ phiếu này tăng 1,32% lên 15.300 đồng/cổ phiếu, nối dài chuỗi hồi phục sau giai đoạn chịu áp lực bán mạnh từ khối ngoại trong tháng 5.

Ngoài MSB, dòng tiền ngoại cũng tìm đến một số cổ phiếu dầu khí và bất động sản như GAS, NVL và TPB. Đáng chú ý, GAS tăng kịch biên độ gần 7% lên 87.400 đồng/cổ phiếu, trở thành một trong những mã đóng góp tích cực nhất cho thị trường trong phiên hôm nay.

Các mã LPB, VCB, PVT, BCM và MCH cũng ghi nhận lực cầu ngoại tích cực, dù phần lớn cổ phiếu trong nhóm này vẫn đóng cửa dưới tham chiếu hoặc biến động không đáng kể.

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 29/5. Nguồn: Dstock

Ở chiều ngược lại, CTG là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất với giá trị gần 93 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (-81 tỷ đồng), VPB (-71 tỷ đồng) và ACB (-68 tỷ đồng). Một số mã khác như SZC, PDR, MWG, VCK và MSN cũng nằm trong nhóm bị khối ngoại bán ra đáng kể.

Đáng chú ý, ACB là trường hợp khá đặc biệt trong phiên hôm nay. Sau khi được khối ngoại mua ròng mạnh trong phiên trước, cổ phiếu này đã bị quay đầu bán ròng gần 70 tỷ đồng. Dù vậy, ACB vẫn tăng hơn 1% lên 24.900 đồng/cổ phiếu. Đây cũng là cổ phiếu duy nhất trong nhóm bị bán ròng mạnh đóng cửa trong sắc xanh.

Lực cầu trong nước tại ACB vẫn tương đối tốt, hấp thụ được áp lực bán từ khối ngoại. Trong khi đó, phần lớn các cổ phiếu còn lại trong top bán ròng đều giảm điểm, đặc biệt là nhóm bất động sản và bán lẻ. VHM giảm hơn 1%, VPB giảm nhẹ gần 1%, trong khi MWG mất gần 2%. Nhóm khu công nghiệp và bất động sản cũng chịu áp lực điều chỉnh khi SZC giảm gần 7% và PDR giảm hơn 2,7%./.