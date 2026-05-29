Phát hiện hơn 5.700 cơ sở vi phạm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Chiều 29/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin chính thức kết quả đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm từ ngày 15/4 đến 15/5/2026.

Cụ thể, các đoàn liên ngành Trung ương và địa phương đã tập trung thanh tra, kiểm tra đối với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở có bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chú trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng...

Theo đó, số cơ sở được kiểm tra là 62.052, phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm chiếm 9,26%. Hiện cơ quan chức năng đã xử lý 3.687 cơ sở (chiếm 64,1% số cơ sở vi phạm), trong đó phạt tiền 3.687 cơ sở (chiếm 64,1%) với số tiền phạt hơn 22,4 tỷ đồng. Ngoài các hình thức xử phạt chính, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Đồng thời, đình chỉ hoạt động 29 cơ sở; 7 cơ sở tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện; tịch thu 15 tấn hàng hóa gồm các loại da bì lợn, xúc xích, bánh kẹo, thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc; số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm: 110 cơ sở; sản phẩm tiêu hủy trị giá hơn 3,3 tỷ đồng; 1.140 đơn vị sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ... Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 17 trường hợp.

Theo đại diện Cục An toàn thực phẩm, tại địa phương số lượng rất lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó nhiều cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; số cơ sở đã được kiểm tra trong Tháng hành động mới phản ánh một phần tình hình thực tế, chưa đủ cơ sở để kết luận nguy cơ đã được kiểm soát đồng đều trên toàn địa bàn.

Một số nguy cơ vẫn cần tiếp tục được giám sát chặt chẽ, gồm: điều kiện vệ sinh tại cơ sở nhỏ lẻ; hồ sơ pháp lý, chứng từ nguồn gốc nguyên liệu; việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; tình trạng thực phẩm hết hạn, cận hạn, không rõ nguồn gốc; việc tự kiểm tra, tự giám sát của cơ sở; cũng như các nguy cơ phát sinh từ kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng, đòi hỏi phải được kiểm soát chặt chẽ của các ngành chức năng và các địa phương.

Bên cạnh đó, năng lực quản lý an toàn thực phẩm tại tuyến cơ sở còn gặp khó khăn do cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm, lực lượng mỏng, khối lượng công việc lớn; trang thiết bị, phương tiện kiểm tra nhanh, kinh phí lấy mẫu, kiểm nghiệm và giám sát thường xuyên còn hạn chế. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát hiện sớm, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm./.