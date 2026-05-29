Pháp luật

Phát hiện hơn 5.700 cơ sở vi phạm trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm

Văn Nam

[email protected]
18:23 | 29/05/2026
(TBTCO) - Trong Tháng hành động vì an toàn thực phẩm 2026, lực lượng kiểm tra đã phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Hiện cơ quan chức năng đã xử lý 3.687 cơ sở (chiếm 64,1% số cơ sở vi phạm), với số tiền xử phạt hơn 22,4 tỷ đồng.
Đề xuất lập Đội an toàn thực phẩm cấp xã: Siết quản lý từ cơ sở, hướng tới một đầu mối thống nhất

Chiều 29/5, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) thông tin chính thức kết quả đợt thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong dịp Tháng hành động vì an toàn thực phẩm từ ngày 15/4 đến 15/5/2026.

Cụ thể, các đoàn liên ngành Trung ương và địa phương đã tập trung thanh tra, kiểm tra đối với một số cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cơ sở có bếp ăn tập thể, kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, chú trọng kiểm soát những đầu mối sản xuất, nhập khẩu, chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ truyền thống, cơ sở giết mổ, vận chuyển thực phẩm; đồng thời kiểm soát chặt chẽ hoạt động buôn lậu, hàng giả, hàng không bảo đảm chất lượng, hết hạn sử dụng...

Theo đó, số cơ sở được kiểm tra là 62.052, phát hiện 5.749 cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm chiếm 9,26%. Hiện cơ quan chức năng đã xử lý 3.687 cơ sở (chiếm 64,1% số cơ sở vi phạm), trong đó phạt tiền 3.687 cơ sở (chiếm 64,1%) với số tiền phạt hơn 22,4 tỷ đồng. Ngoài các hình thức xử phạt chính, còn áp dụng hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Đồng thời, đình chỉ hoạt động 29 cơ sở; 7 cơ sở tước quyền sử dụng giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện; tịch thu 15 tấn hàng hóa gồm các loại da bì lợn, xúc xích, bánh kẹo, thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc; số cơ sở bị tiêu hủy sản phẩm: 110 cơ sở; sản phẩm tiêu hủy trị giá hơn 3,3 tỷ đồng; 1.140 đơn vị sản phẩm thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ... Chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra 17 trường hợp.

Theo đại diện Cục An toàn thực phẩm, tại địa phương số lượng rất lớn cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, trong đó nhiều cơ sở nhỏ lẻ, cơ sở dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố; số cơ sở đã được kiểm tra trong Tháng hành động mới phản ánh một phần tình hình thực tế, chưa đủ cơ sở để kết luận nguy cơ đã được kiểm soát đồng đều trên toàn địa bàn.

Một số nguy cơ vẫn cần tiếp tục được giám sát chặt chẽ, gồm: điều kiện vệ sinh tại cơ sở nhỏ lẻ; hồ sơ pháp lý, chứng từ nguồn gốc nguyên liệu; việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn; tình trạng thực phẩm hết hạn, cận hạn, không rõ nguồn gốc; việc tự kiểm tra, tự giám sát của cơ sở; cũng như các nguy cơ phát sinh từ kinh doanh thực phẩm trên môi trường mạng, đòi hỏi phải được kiểm soát chặt chẽ của các ngành chức năng và các địa phương.

Bên cạnh đó, năng lực quản lý an toàn thực phẩm tại tuyến cơ sở còn gặp khó khăn do cán bộ chủ yếu kiêm nhiệm, lực lượng mỏng, khối lượng công việc lớn; trang thiết bị, phương tiện kiểm tra nhanh, kinh phí lấy mẫu, kiểm nghiệm và giám sát thường xuyên còn hạn chế. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phát hiện sớm, cảnh báo sớm và xử lý kịp thời các nguy cơ mất an toàn thực phẩm./.

Đại diện Cục An toàn thực phẩm cho rằng, tình trạng cố tình vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, buôn lậu, làm hàng giả là thực phẩm vẫn còn ở một số nơi mà người sản xuất kinh doanh chưa có ý thức chấp hành pháp luật về an toàn thực phẩm tốt. Do vậy, cần có sự vào cuộc của các lực lượng chức năng điều tra để tăng cường kiểm soát thực phẩm, nhất là các sản phẩm thực phẩm thẩm lậu qua biên giới.
Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bị xử phạt 310 triệu đồng do hàng loạt vi phạm

Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex bị xử phạt 310 triệu đồng do hàng loạt vi phạm

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính Công ty cổ phần Dược Trung ương Mediplantex với tổng số tiền 310 triệu đồng, do hàng loạt vi phạm liên quan đến đăng ký lưu hành và kinh doanh thuốc.
Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

Hải quan tăng cường kiểm soát, ngăn hàng giả vi phạm sở hữu trí tuệ

(TBTCO) - Cục Hải quan yêu cầu các Chi cục Hải quan khu vực tạm dừng thông quan đối với hàng hóa có dấu hiệu giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, tập trung vào hàng thương mại điện tử, chuyển phát nhanh, kho ngoại quan và các nhóm hàng rủi ro cao.
Xử phạt 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed

Xử phạt 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed

(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính 125 triệu đồng Công ty cổ phần Dược Apimed, do thực hiện nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực dược.
Khung pháp lý mới cho hoạt động thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số

Khung pháp lý mới cho hoạt động thông tin đối ngoại trong kỷ nguyên số

Trong bối cảnh thông tin lan truyền theo thời gian thực và cạnh tranh truyền thông ngày càng gay gắt, Nghị định số 148/2026/NĐ-CP được ban hành nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động thông tin đối ngoại, nâng cao khả năng cung cấp thông tin chính thống và bảo vệ lợi ích quốc gia trên môi trường số.
Hải quan diễn tập đấu tranh chống ma túy tại cảng biển Nghi Sơn

Hải quan diễn tập đấu tranh chống ma túy tại cảng biển Nghi Sơn

(TBTCO) - Nhằm nâng cao năng lực kiểm soát địa bàn, chủ động phát hiện và xử lý các tình huống buôn bán, vận chuyển trái phép chất ma túy qua tuyến cảng biển, Chi cục Hải quan khu vực X vừa tổ chức diễn tập nghiệp vụ với kịch bản giả định sát thực tế tại khu vực cảng biển Nghi Sơn.
TP. Hồ Chí Minh gấp rút hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

TP. Hồ Chí Minh gấp rút hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt

(TBTCO) - TP. Hồ Chí Minh đang đẩy nhanh hoàn thiện dự thảo Luật Đô thị đặc biệt với nhiều nội dung trọng tâm như phân quyền, cơ chế đặc thù và chính sách cho Trung tâm Tài chính quốc tế.
Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

(TBTCO) - Ngày 26/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Ban Nghiệp vụ thuế hải quan và Ban Pháp chế (Cục Hải quan) tổ chức lớp tập huấn trị giá hải quan và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cho công chức với nhiều nội dung mới bám sát thực tiễn quản lý, kiểm tra và thông quan hàng hóa.
Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

Xử phạt 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu do vi phạm dự trữ nguồn cung

(TBTCO) - Thêm 3 doanh nghiệp đầu mối kinh doanh xăng dầu vừa bị xử phạt với tổng số tiền 450 triệu đồng do vi phạm quy định về dự trữ lưu thông và hệ thống phân phối.
