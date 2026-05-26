Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

Lớp tập huấn được tổ chức nhằm kịp thời cập nhật các quy định mới liên quan đến công tác xác định trị giá hải quan, xử lý vi phạm hành chính, đồng thời nâng cao kỹ năng áp dụng nghiệp vụ, xử lý tình huống phát sinh trong thực tiễn cho công chức các đơn vị Hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu, Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan, Phòng Quản lý rủi ro và Công nghệ thông tin, Phòng Nghiệp vụ hải quan, Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Chi cục Hải quan khu vực X.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Phong Nhân

Cán bộ, công chức Chi cục Hải quan khu vực X được giới thiệu nhiều nội dung mới, trọng tâm trong quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan theo các quy định mới tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP, Thông tư số 121/2025/TT-BTC, Thông tư số 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 60/2019/TT-BTC cùng các quy trình nghiệp vụ mới của ngành Hải quan.

Bên cạnh đó, các giảng viên cũng tập trung phân tích những điểm mới tại Nghị định số 169/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; hướng dẫn kỹ năng xử lý vi phạm, lập hồ sơ và áp dụng các quy định trong thực tế công tác.

Điểm nhấn của lớp học là việc lồng ghép nhiều tình huống nghiệp vụ thực tế, các vụ việc điển hình của ngành để công chức trao đổi, thảo luận, nhận diện rủi ro và thống nhất cách xử lý. Qua đó góp phần nâng cao tính chủ động, khả năng xử lý nghiệp vụ và hạn chế sai sót trong quá trình thực thi công vụ./.