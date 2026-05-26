Thuế - Hải quan

Hải quan khu vực X:

Tập huấn nâng cao năng lực kiểm tra trị giá hải quan và kỹ năng xử lý vi phạm

17:48 | 26/05/2026
(TBTCO) - Ngày 26/5/2026, Chi cục Hải quan khu vực X phối hợp với Ban Nghiệp vụ thuế hải quan và Ban Pháp chế (Cục Hải quan) tổ chức lớp tập huấn trị giá hải quan và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan cho công chức với nhiều nội dung mới bám sát thực tiễn quản lý, kiểm tra và thông quan hàng hóa.
Lớp tập huấn được tổ chức nhằm kịp thời cập nhật các quy định mới liên quan đến công tác xác định trị giá hải quan, xử lý vi phạm hành chính, đồng thời nâng cao kỹ năng áp dụng nghiệp vụ, xử lý tình huống phát sinh trong thực tiễn cho công chức các đơn vị Hải quan cửa khẩu, ngoài cửa khẩu, Đội Phúc tập và Kiểm tra sau thông quan, Đội Kiểm soát hải quan, Phòng Quản lý rủi ro và Công nghệ thông tin, Phòng Nghiệp vụ hải quan, Phòng Tổ chức cán bộ thuộc Chi cục Hải quan khu vực X.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Phong Nhân

Cán bộ, công chức Chi cục Hải quan khu vực X được giới thiệu nhiều nội dung mới, trọng tâm trong quy trình kiểm tra, tham vấn và xác định trị giá hải quan theo các quy định mới tại Nghị định số 167/2025/NĐ-CP, Thông tư số 121/2025/TT-BTC, Thông tư số 39/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 60/2019/TT-BTC cùng các quy trình nghiệp vụ mới của ngành Hải quan.

Bên cạnh đó, các giảng viên cũng tập trung phân tích những điểm mới tại Nghị định số 169/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan; hướng dẫn kỹ năng xử lý vi phạm, lập hồ sơ và áp dụng các quy định trong thực tế công tác.

Điểm nhấn của lớp học là việc lồng ghép nhiều tình huống nghiệp vụ thực tế, các vụ việc điển hình của ngành để công chức trao đổi, thảo luận, nhận diện rủi ro và thống nhất cách xử lý. Qua đó góp phần nâng cao tính chủ động, khả năng xử lý nghiệp vụ và hạn chế sai sót trong quá trình thực thi công vụ./.

Theo lãnh đạo Chi cục Hải quan khu vực X, việc thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn chuyên sâu không chỉ giúp công chức của đơn vị được cập nhật kịp thời chính sách, quy định mới, mà còn góp phần nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về hải quan, đáp ứng yêu cầu cải cách, hiện đại hóa ngành trong giai đoạn hiện nay.
Song Linh
Mua hàng trả chậm: Doanh nghiệp không còn lo mất quyền khấu trừ thuế giá trị gia tăng

Xuất nhập khẩu tăng trưởng gần 25%, nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD

Ngày 26/5, Cục Hải quan công bố số liệu, ghi nhận, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 346 tỷ USD, tăng tới 24,7% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, trong khi xuất khẩu lập kỷ lục mới nhờ nhóm điện tử, máy móc tăng mạnh, nhập khẩu tăng nhanh, khiến nhập siêu hơn 7,6 tỷ USD.
(TBTCO) - Thị trường ô tô nhập khẩu trong tháng 4/2026 ghi nhận sự sụt giảm mạnh cả về lượng và trị giá sau nhiều tháng tăng cao. Theo số liệu từ Cục Hải quan, xe nhập khẩu từ Trung Quốc tiếp tục tăng hiện diện tại Việt Nam, đặc biệt ở phân khúc xe tải và xe chuyên dụng.
(TBTCO) - Tính từ đầu năm 2026 đến ngày 30/4, đã có hơn 1,3 triệu tờ khai quyết toán thu nhập cá nhân nộp điện tử; trong đó hơn 1 triệu tờ khai có đề nghị hoàn thuế, tỷ lệ hồ sơ đủ điều kiện hoàn thuế tự động chiếm 95%... Những con số này đã cho thấy hiệu quả của việc triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trên nền tảng số và dữ liệu lớn.
(TBTCO) - Chung kết Festival Thuế 2026 đã trải qua 2 phần thi sôi động và đầy kịch tính, đội Bloom đã xuất sắc giành Quán quân cuộc thi với số điểm 94,8; tiếp đến Á quân thuộc về đội eTax Brigade; 2 đội đạt giải Quý quân là Attax và Fan Taxtic.
(TBTCO) - Các giao dịch kinh tế ngày càng phức tạp, quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn, phương thức quản trị tài chính, kế toán của doanh nghiệp liên tục thay đổi. Vì vậy, việc trang bị kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế càng trở nên cấp thiết.
(TBTCO) - TP. Cần Thơ hiện có hơn 82.580 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng eTax Mobile. Riêng nhóm hộ, cá nhân kinh doanh có hơn 63.100 người nộp thuế đã cài đặt và sử dụng ứng dụng, đạt gần 78%. Hệ thống eTax Mobile hiện đã kết nối với 30 ngân hàng thương mại, giúp người nộp thuế dễ dàng tra cứu nghĩa vụ tài chính, nộp thuế điện tử nhanh chóng, tiện lợi.
(TBTCO) - Giai đoạn vừa qua, chất lượng phục vụ người nộp thuế của cơ quan thuế tiếp tục được cải thiện rõ rệt, phản ánh hiệu quả qua quá trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong toàn ngành Thuế. Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
(TBTCO) - Ngành Hải quan đang khẩn trương hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để triển khai mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026 tại Chi cục Hải quan khu vực III. Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn, mô hình này giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan hiện đại.
