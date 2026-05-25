Nâng cao kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế

Ngày 25/5, Cục Thuế phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng “Phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu theo từng lĩnh vực đặc thù phục vụ quản lý, kiểm tra thuế - Chuyên đề về lĩnh vực sản xuất”.

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, bà Tô Thị Kim Phượng - Phó Trưởng ban Kiểm tra (Cục Thuế) cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển ngày càng đa dạng của các mô hình sản xuất, kinh doanh, công tác quản lý thuế đang đứng trước nhiều yêu cầu mới.

Bên cạnh đó, các giao dịch kinh tế ngày càng phức tạp, quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn, phương thức quản trị tài chính, kế toán của doanh nghiệp liên tục thay đổi, đòi hỏi công chức thuế phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng phân tích và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.

Đại diện Ban Kiểm tra cho rằng, báo cáo tài chính không chỉ phản ánh kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn là nguồn dữ liệu quan trọng để cơ quan thuế đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, nhận diện dấu hiệu bất thường, xác định các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cần tập trung quản lý. Vì vậy, ngoài kiến thức về chính sách thuế, công chức thuế cần được trang bị các phương pháp phân tích tài chính chuyên sâu để hiểu rõ bản chất các chỉ tiêu kế toán, các chu trình nghiệp vụ và mối liên hệ với nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Thông qua chương trình đào tạo, Cục Thuế kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường năng lực phân tích, đánh giá rủi ro, lựa chọn đối tượng kiểm tra và kiểm soát tốt hơn việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế; đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế trong toàn ngành.

Trước bối cảnh đó, ngay từ đầu năm 2026, Ban Kiểm tra đã tham mưu lãnh đạo Cục Thuế xây dựng lộ trình đào tạo chuyên sâu cho công chức làm công tác kiểm tra và các lĩnh vực liên quan, tập trung vào hai nhóm nội dung trọng tâm là kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính doanh nghiệp.

“Sau lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán được tổ chức hồi đầu năm, chương trình lần này tiếp tục là bước triển khai quan trọng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ công chức thuế trong toàn ngành” - bà Phượng nhấn mạnh.

Đặc biệt, chương trình còn giới thiệu ứng dụng phân tích báo cáo tài chính tích hợp trí tuệ nhân tạo do Thuế TP. Hải Phòng xây dựng. Đây được đánh giá là nội dung thiết thực trong bối cảnh ngành Thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế.

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cho biết, trên cơ sở biên bản hợp tác đã ký kết với Cục Thuế, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, VACPA đã phối hợp tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng chuyên môn cho công chức thuế và nhận được đánh giá tích cực từ học viên tham dự.

Tiếp nối thành công của các chương trình đã được tổ chức, khóa bồi dưỡng lần này được thiết kế chuyên sâu, bám sát yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý và kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp sản xuất. Nội dung chương trình tập trung vào đặc thù kế toán trong doanh nghiệp sản xuất; phương pháp phân tích tổng thể báo cáo tài chính; phân tích các chu trình doanh thu, hàng tồn kho, giá vốn, tiền lương, tài sản cố định; đồng thời hướng dẫn nhận diện các rủi ro, sai sót trên báo cáo tài chính có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, trong thời gian 3 ngày, học viên tham gia khóa học sẽ được trao đổi trực tiếp với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; thực hành phân tích trên các báo cáo tài chính thực tế và thảo luận các tình huống phát sinh trong quá trình quản lý thuế.

“Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy đều là các chuyên gia giàu kinh nghiệm, từng giữ vị trí quản lý chuyên môn tại các tổ chức kiểm toán lớn, có nhiều năm tham gia kiểm toán doanh nghiệp và tư vấn chuyên sâu về kế toán, tài chính” - TS. Hà Thị Ngọc Hà chia sẻ./.