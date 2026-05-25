Nâng cao kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế

Văn Tuấn

19:14 | 25/05/2026
(TBTCO) - Các giao dịch kinh tế ngày càng phức tạp, quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn, phương thức quản trị tài chính, kế toán của doanh nghiệp liên tục thay đổi. Vì vậy, việc trang bị kiến thức phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu cho cán bộ kiểm tra thuế càng trở nên cấp thiết.
Ngày 25/5, Cục Thuế phối hợp với Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng “Phân tích báo cáo tài chính chuyên sâu theo từng lĩnh vực đặc thù phục vụ quản lý, kiểm tra thuế - Chuyên đề về lĩnh vực sản xuất”.

Bà Tô Thị Kim Phượng - Phó Trưởng ban Kiểm tra (Cục Thuế) phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Phương Thảo

Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, bà Tô Thị Kim Phượng - Phó Trưởng ban Kiểm tra (Cục Thuế) cho biết, trong bối cảnh chuyển đổi số, hội nhập kinh tế quốc tế và sự phát triển ngày càng đa dạng của các mô hình sản xuất, kinh doanh, công tác quản lý thuế đang đứng trước nhiều yêu cầu mới.

Bên cạnh đó, các giao dịch kinh tế ngày càng phức tạp, quy mô doanh nghiệp ngày càng lớn, phương thức quản trị tài chính, kế toán của doanh nghiệp liên tục thay đổi, đòi hỏi công chức thuế phải thường xuyên cập nhật kiến thức, nâng cao kỹ năng phân tích và đánh giá tình hình tài chính doanh nghiệp.

Đại diện Ban Kiểm tra cho rằng, báo cáo tài chính không chỉ phản ánh kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh, mà còn là nguồn dữ liệu quan trọng để cơ quan thuế đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật, nhận diện dấu hiệu bất thường, xác định các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro cần tập trung quản lý. Vì vậy, ngoài kiến thức về chính sách thuế, công chức thuế cần được trang bị các phương pháp phân tích tài chính chuyên sâu để hiểu rõ bản chất các chỉ tiêu kế toán, các chu trình nghiệp vụ và mối liên hệ với nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Thông qua chương trình đào tạo, Cục Thuế kỳ vọng tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường năng lực phân tích, đánh giá rủi ro, lựa chọn đối tượng kiểm tra và kiểm soát tốt hơn việc chấp hành pháp luật thuế của người nộp thuế; đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, hiện đại hóa công tác quản lý thuế trong toàn ngành.

Trước bối cảnh đó, ngay từ đầu năm 2026, Ban Kiểm tra đã tham mưu lãnh đạo Cục Thuế xây dựng lộ trình đào tạo chuyên sâu cho công chức làm công tác kiểm tra và các lĩnh vực liên quan, tập trung vào hai nhóm nội dung trọng tâm là kế toán, kiểm toán và phân tích tài chính doanh nghiệp.

“Sau lớp bồi dưỡng nghiệp vụ kế toán, kiểm toán được tổ chức hồi đầu năm, chương trình lần này tiếp tục là bước triển khai quan trọng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ công chức thuế trong toàn ngành” - bà Phượng nhấn mạnh.

Đặc biệt, chương trình còn giới thiệu ứng dụng phân tích báo cáo tài chính tích hợp trí tuệ nhân tạo do Thuế TP. Hải Phòng xây dựng. Đây được đánh giá là nội dung thiết thực trong bối cảnh ngành Thuế đang đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường ứng dụng công nghệ và khai thác dữ liệu phục vụ công tác quản lý thuế.

Phát biểu tại lễ khai mạc lớp bồi dưỡng, TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) cho biết, trên cơ sở biên bản hợp tác đã ký kết với Cục Thuế, trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, VACPA đã phối hợp tổ chức nhiều khóa bồi dưỡng chuyên môn cho công chức thuế và nhận được đánh giá tích cực từ học viên tham dự.

TS. Hà Thị Ngọc Hà - Phó Chủ tịch phụ trách chuyên môn VACPA phát biểu tại lễ khai giảng. Ảnh: Phương Thảo

Tiếp nối thành công của các chương trình đã được tổ chức, khóa bồi dưỡng lần này được thiết kế chuyên sâu, bám sát yêu cầu thực tiễn của công tác quản lý và kiểm tra thuế đối với doanh nghiệp sản xuất. Nội dung chương trình tập trung vào đặc thù kế toán trong doanh nghiệp sản xuất; phương pháp phân tích tổng thể báo cáo tài chính; phân tích các chu trình doanh thu, hàng tồn kho, giá vốn, tiền lương, tài sản cố định; đồng thời hướng dẫn nhận diện các rủi ro, sai sót trên báo cáo tài chính có ảnh hưởng đến nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, trong thời gian 3 ngày, học viên tham gia khóa học sẽ được trao đổi trực tiếp với các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; thực hành phân tích trên các báo cáo tài chính thực tế và thảo luận các tình huống phát sinh trong quá trình quản lý thuế.

“Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy đều là các chuyên gia giàu kinh nghiệm, từng giữ vị trí quản lý chuyên môn tại các tổ chức kiểm toán lớn, có nhiều năm tham gia kiểm toán doanh nghiệp và tư vấn chuyên sâu về kế toán, tài chính” - TS. Hà Thị Ngọc Hà chia sẻ./.

Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa ngành Thuế nhiều điểm sáng

(TBTCO) - Giai đoạn vừa qua, chất lượng phục vụ người nộp thuế của cơ quan thuế tiếp tục được cải thiện rõ rệt, phản ánh hiệu quả qua quá trình cải cách, hiện đại hóa và chuyển đổi số trong toàn ngành Thuế. Bức tranh chuyển đổi số, hiện đại hóa của ngành Thuế được các chuyên gia, cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao.
Thông quan tập trung - "cú hích" cải cách mới của ngành Hải quan

(TBTCO) - Ngành Hải quan đang khẩn trương hoàn tất những bước chuẩn bị cuối cùng để triển khai mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026 tại Chi cục Hải quan khu vực III. Theo Phó Cục trưởng Cục Hải quan Âu Anh Tuấn, mô hình này giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí logistics mà còn tạo nền tảng cho phương thức quản lý hải quan hiện đại.
Infographics: Kết quả triển khai hóa đơn điện tử

(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, tính từ khi triển khai đến ngày 14/5/2026, đã có tổng cộng 505.805 cơ sở kinh doanh, bao gồm 197.693 doanh nghiệp và 308.112 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, tăng 35% so với thời điểm 31/12/2025.
Kiểm tra đôn đốc vận hành thông quan tập trung tại Hải quan khu vực III từ 1/6/2026

(TBTCO) - Chiều ngày 23/5/2026, lãnh đạo Cục Hải quan đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị triển khai Đội Thông quan tại Chi cục Hải quan khu vực III, đơn vị đầu tiên toàn ngành thí điểm mô hình thông quan tập trung từ ngày 1/6/2026.
Thêm một ngân hàng phối hợp thu thuế xuất nhập khẩu với hải quan

(TBTCO) - Cục Hải quan vừa bổ sung Ngân hàng Bank of Communications (BOCOM) - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh vào hệ thống phối hợp thu ngân sách nhà nước (NSNN) và nộp thuế điện tử 24/7. Việc mở rộng thêm ngân hàng phối hợp thu giúp doanh nghiệp có thêm kênh thanh toán thuế nhanh chóng, giảm thời gian thông quan.
Hải quan chặn bắt hơn 17.500 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu qua cửa khẩu miền Trung

(TBTCO) - Chỉ trong vài ngày giữa tháng 5/2026, Đội 2 (Chi cục Điều tra chống buôn lậu) chủ trì phối hợp với Chi cục Hải quan khu vực IX phát hiện liên tiếp bắt giữ nhiều vụ vận chuyển hàng hóa quá cảnh có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, thu giữ 17.521 sản phẩm giả mạo nhiều thương hiệu nổi tiếng như Adidas, Nike, Chanel, Gucci, Crocs…
Sửa đổi quy định về tạm hoãn xuất cảnh tạo thuận lợi cho người nộp thuế

(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Quản lý thuế số 108/2025/QH15, Bộ Tài chính đề xuất, ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên và đã quá thời hạn 30 ngày kể từ ngày cơ quan thuế ban hành thông báo mà người nộp thuế chưa hoàn thành nghĩa vụ thuế sẽ áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh. Việc bổ sung ngưỡng nợ thuế từ 1 triệu đồng trở lên mới bị tạm hoãn xuất cảnh sẽ góp phần loại trừ các trường hợp phát sinh khoản nợ rất nhỏ.
Tạm hoãn xuất cảnh, biện pháp nâng cao tính tuân thủ của người nộp thuế

(TBTCO) - Lũy kế đến nay, ngành Thuế đã thu hồi được nợ thuế của trên 13.000 người nộp thuế, với số tiền trên 4.000 tỷ đồng. Trong đó, đã có khoảng 7.100 người nộp thuế thuộc trường hợp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký chủ động liên hệ với cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế với số tiền gần 100 tỷ đồng. Kết quả trên cho thấy biện pháp tạm hoãn xuất cảnh là một trong các biện pháp hiệu quả nhằm nâng cao tính tuân thủ pháp luật của người nộp thuế.
