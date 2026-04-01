Cấp thiết đưa AI vào nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Văn Tuấn

09:45 | 01/04/2026
(TBTCO) - Xác định trí tuệ nhân tạo (AI) là một công cụ rất hữu ích giúp ngành Thuế thay đổi tư duy và cách làm việc truyền thống. Theo đó, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu đội ngũ công chức ngành Thuế cần nhanh chóng làm chủ công nghệ AI, góp phần hiện đại hóa toàn ngành và phục vụ người nộp thuế được tốt hơn.
Quy định quản lý thuế hoạt động giao dịch liên kết cần tạo minh bạch, công bằng, phù hợp thực tiễn

Đưa AI đến từng công chức thuế

Cục Thuế vừa tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho công chức toàn ngành Thuế” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ điểm cầu Cục Thuế tới 34 điểm cầu Thuế tỉnh, thành phố và 350 điểm cầu Thuế cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long nhấn mạnh, toàn ngành đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ cả về tổ chức bộ máy và phương thức quản lý chuyển từ quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tốc độ và hiệu quả xử lý công việc.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

“Trong bối cảnh đó, AI chính là một công cụ rất hữu ích giúp ngành Thuế thay đổi tư duy và cách làm việc truyền thống. AI không thay thế được con người nhưng AI giúp chúng ta xử lý thông tin nhanh, nâng cao chất lượng tham mưu, giảm tải khối lượng và thời gian xử lý công việc cho mỗi công chức” - lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, thời gian qua, ngành Thuế đã từng bước nghiên cứu, ứng dụng AI vào thực tiễn như: công cụ tra cứu nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile, chatbot hỗ trợ người nộp thuế, các ứng dụng phân tích, đối chiếu dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro. Việc tiếp tục nâng cao năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ công chức vì vậy trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các chuyên gia tập trung hướng dẫn cụ thể, “cầm tay chỉ việc”, làm rõ ưu, nhược điểm của từng công cụ AI, đồng thời đề nghị công chức tham gia tập huấn chủ động trao đổi, đưa các tình huống thực tế vào thử nghiệm với AI để tìm ra phương án xử lý tối ưu.

“Với tinh thần học hỏi và đổi mới, đội ngũ công chức ngành Thuế sẽ nhanh chóng làm chủ công nghệ AI, góp phần hiện đại hóa toàn ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và xây dựng hình ảnh ngành Thuế chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn người nộp thuế” - Phó cục trưởng Lê Long bày tỏ tin tưởng.

Gắn AI với từng vị trí việc làm

Tại hội nghị tập huấn, các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ đã giới thiệu bức tranh toàn cảnh về công nghệ AI trên thế giới và tại Việt Nam, phân tích xu hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng thời làm rõ nhu cầu cấp thiết của việc ứng dụng AI trong công tác quản lý thuế nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người nộp thuế và hỗ trợ công chức trong xử lý nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, các nội dung cũng đi sâu vào thực tiễn ngành Thuế, bao gồm việc giới thiệu các công nghệ AI đang được áp dụng trong công tác quản lý, phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro. Đặc biệt, công chức thuế tham dự được hướng dẫn bước đầu về cách sử dụng một số công cụ AI hỗ trợ công việc hàng ngày, qua đó từng bước hình thành tư duy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công vụ, tạo nền tảng cho các nội dung thực hành chuyên sâu.

Các chuyên gia đã giới thiệu bức tranh toàn cảnh về công nghệ AI trên thế giới và tại Việt Nam. Ảnh: Phương Thảo

Với sự đồng hành của Tập đoàn Misa, các chuyên gia công nghệ đã trực tiếp hướng dẫn, trình diễn và hỗ trợ công chức thực hành các ứng dụng AI trên nền tảng thực tế, bám sát đặc thù công việc của ngành Thuế.

Thông qua chương trình tập huấn, công chức ngành Thuế không chỉ được tiếp cận với các xu hướng công nghệ mới mà còn từng bước hình thành tư duy ứng dụng AI vào công việc hàng ngày, từ xử lý thông tin, tham mưu chính sách đến hỗ trợ người nộp thuế. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, cải cách hành chính và xây dựng nền quản lý thuế hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng “cầm tay chỉ việc”, tập trung vào 4 nhóm ứng dụng trọng tâm gồm: nghiên cứu chính sách và xử lý thông tin, xây dựng và quản lý tri thức nghiệp vụ, xây dựng tài liệu hướng dẫn chính sách thuế, xử lý công việc hành chính.

Cụ thể, chương trình tập trung vào ứng dụng AI trong sáng tạo sản phẩm truyền thông chính sách thuế như hình ảnh, infographic, video, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền; ứng dụng AI trong xử lý tài liệu và công việc chuyên môn như đọc nhanh, tóm tắt, phân tích văn bản pháp luật, hỗ trợ soạn thảo báo cáo và đề xuất chính sách; xây dựng và huấn luyện trợ lý AI phục vụ từng mảng nghiệp vụ nhằm hỗ trợ tra cứu, tổng hợp thông tin nhanh chóng; đồng thời ứng dụng AI trong các công việc hành chính như xử lý email, chuẩn bị nội dung họp, ghi chép và tổng hợp biên bản./.

Thuế TP. Hồ Chí Minh trực tiếp hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại trụ sở

Gỡ "điểm nghẽn" của Nghị định 46/2026/NĐ-CP: Chuyển mạnh sang hậu kiểm, quản lý rủi ro

Chi cục Hải quan khu vực XIII áp dụng sàng lọc rủi ro trong tổ chức thông quan

Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Cao Bằng: Trao thưởng lực lượng triệt phá đường dây ma túy, hải quan phối hợp lập công

(TBTCO) - Ghi nhận chiến công triệt phá Chuyên án CB326p, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân xuất sắc, trong đó có lực lượng Hải quan, sau khi phối hợp bắt giữ đối tượng vận chuyển 9 bánh heroin qua biên giới, góp phần siết chặt “lá chắn” phòng, chống tội phạm khu vực cửa khẩu.
Số hóa toàn diện, mở rộng không gian kinh doanh hàng miễn thuế

(TBTCO) - Sau 6 năm thực hiện, chính sách về kinh doanh hàng miễn thuế đã bộc lộ nhiều bất cập. Bộ Tài chính đang dự thảo sửa đổi hướng tới số hóa thủ tục, giảm giấy tờ, đồng thời mở rộng không gian kinh doanh và siết quản lý theo hướng hiện đại.
Hải quan khu vực XVI: Thông quan nhanh, giảm chi phí, đồng hành cùng doanh nghiệp

(TBTCO) - Đẩy mạnh cải cách và ứng dụng công nghệ, Chi cục Hải quan khu vực XVI đã xử lý gần 4.800 tờ khai trong quý I/2026, giúp rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động xuất nhập khẩu.
Quảng Ninh: Thí điểm thông quan cuối tuần tại Cửa khẩu Móng Cái đạt kết quả tích cực

(TBTCO) - Sau 4 tuần triển khai thí điểm hoạt động thông quan hàng hóa vào ngày cuối tuần tại khu vực cầu Bắc Luân II (Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh), chương trình đã mang lại những kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động xuất nhập khẩu qua biên giới.
Thuế tỉnh Tuyên Quang giải đáp kịp thời vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp quyết toán thuế

(TBTCO) - Để doanh nghiệp, người dân quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025 một cách thuận lợi, cơ quan thuế tỉnh Tuyên Quang đã bố trí cán bộ, công chức hướng dẫn, giải đáp kịp thời những vướng mắc cho người nộp thuế để hoàn thành nghĩa vụ thuế theo đúng thời gian quy định.
Tăng lực đẩy, nâng tầm hợp tác Hải quan Việt Nam - Hàn Quốc

(TBTCO) - Theo Cục Hải quan, trong bối cảnh thương mại, đầu tư song phương tăng trưởng mạnh, hợp tác hải quan đang được thúc đẩy theo hướng sâu sắc hơn, với vai trò cầu nối của Tham tán Hải quan Hàn Quốc.
Hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế gắn với xây dựng văn hóa kinh doanh

(TBTCO) - Chiều ngày 3/4/2026, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Cục Thuế và các đơn vị liên quan tổ chức Hội thảo “Văn hóa kinh doanh gắn với chấp hành pháp luật”, kết hợp hỗ trợ hộ kinh doanh kê khai, nộp thuế quý I/2026.
Doanh nghiệp hưởng lợi lớn từ đợt cải cách thủ tục hải quan mới của Bộ Tài chính

(TBTCO) - Với việc ban hành Quyết định 711/QĐ-BTC, Bộ Tài chính đã sửa đổi, bổ sung hàng loạt thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan, tập trung vào giảm giấy tờ, tăng xử lý trên nền tảng số. Đây được xem là bước đi thiết thực giúp cộng đồng doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng tốc hoạt động xuất nhập khẩu.
Khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

Giá vàng hôm nay ngày 6/4: Giá vàng trong nước duy trì ở ngưỡng cao

Ngày 6/4: Giá cà phê rơi xuống dưới 90.000 đồng/kg, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Ngày 6/4: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước “án binh” bất động

Ngày 6/4: Giá bạc đi ngang, chờ tín hiệu mới từ lãi suất

Ngày 6/4: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long bình ổn sáng đầu tuần

Tăng dự trữ dầu thô: “Lá chắn” an ninh năng lượng

Ngày 4/4: Giá tiêu tăng trở lại, cà phê quay đầu giảm

Ngày 4/4: Giá heo hơi tại miền Nam và miền Trung tăng tốc

Ngày 5/4: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt giảm

Ngày 5/4: Giá heo hơi tại miền Bắc nối dài đà tăng, miền Nam neo ở mức cao

Ngày 6/4: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung tăng, miền Nam cao nhất cả nước

Hải Phòng phê chuẩn kết quả bầu, bổ nhiệm 114 Chủ tịch, 226 Phó chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu

Giá vàng hôm nay ngày 4/4: Giá vàng tăng cả ở phân khúc vàng miếng và vàng nhẫn

Ngày 5/4: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, gạo xuất khẩu tăng mạnh

