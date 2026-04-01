Cấp thiết đưa AI vào nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế

Đưa AI đến từng công chức thuế

Cục Thuế vừa tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức và kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho công chức toàn ngành Thuế” theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến kết nối từ điểm cầu Cục Thuế tới 34 điểm cầu Thuế tỉnh, thành phố và 350 điểm cầu Thuế cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị tập huấn, Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long nhấn mạnh, toàn ngành đang trong quá trình chuyển đổi mạnh mẽ cả về tổ chức bộ máy và phương thức quản lý chuyển từ quản lý theo chức năng sang quản lý theo đối tượng, đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, tốc độ và hiệu quả xử lý công việc.

Phó Cục trưởng Cục Thuế Lê Long phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Thảo

“Trong bối cảnh đó, AI chính là một công cụ rất hữu ích giúp ngành Thuế thay đổi tư duy và cách làm việc truyền thống. AI không thay thế được con người nhưng AI giúp chúng ta xử lý thông tin nhanh, nâng cao chất lượng tham mưu, giảm tải khối lượng và thời gian xử lý công việc cho mỗi công chức” - lãnh đạo Cục Thuế nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, thời gian qua, ngành Thuế đã từng bước nghiên cứu, ứng dụng AI vào thực tiễn như: công cụ tra cứu nghĩa vụ thuế trên ứng dụng eTax Mobile, chatbot hỗ trợ người nộp thuế, các ứng dụng phân tích, đối chiếu dữ liệu phục vụ quản lý rủi ro. Việc tiếp tục nâng cao năng lực ứng dụng AI cho đội ngũ công chức vì vậy trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm đáp ứng mục tiêu hiện đại hóa và nâng cao chất lượng phục vụ người nộp thuế.

Đáng chú ý, lãnh đạo Cục Thuế yêu cầu các chuyên gia tập trung hướng dẫn cụ thể, “cầm tay chỉ việc”, làm rõ ưu, nhược điểm của từng công cụ AI, đồng thời đề nghị công chức tham gia tập huấn chủ động trao đổi, đưa các tình huống thực tế vào thử nghiệm với AI để tìm ra phương án xử lý tối ưu.

“Với tinh thần học hỏi và đổi mới, đội ngũ công chức ngành Thuế sẽ nhanh chóng làm chủ công nghệ AI, góp phần hiện đại hóa toàn ngành, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và xây dựng hình ảnh ngành Thuế chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ ngày càng tốt hơn người nộp thuế” - Phó cục trưởng Lê Long bày tỏ tin tưởng.

Gắn AI với từng vị trí việc làm

Tại hội nghị tập huấn, các chuyên gia, doanh nghiệp công nghệ đã giới thiệu bức tranh toàn cảnh về công nghệ AI trên thế giới và tại Việt Nam, phân tích xu hướng phát triển trong thời gian tới. Đồng thời làm rõ nhu cầu cấp thiết của việc ứng dụng AI trong công tác quản lý thuế nhằm nâng cao hiệu quả phục vụ người nộp thuế và hỗ trợ công chức trong xử lý nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, các nội dung cũng đi sâu vào thực tiễn ngành Thuế, bao gồm việc giới thiệu các công nghệ AI đang được áp dụng trong công tác quản lý, phân tích dữ liệu và quản lý rủi ro. Đặc biệt, công chức thuế tham dự được hướng dẫn bước đầu về cách sử dụng một số công cụ AI hỗ trợ công việc hàng ngày, qua đó từng bước hình thành tư duy ứng dụng công nghệ vào thực tiễn công vụ, tạo nền tảng cho các nội dung thực hành chuyên sâu.

Các chuyên gia đã giới thiệu bức tranh toàn cảnh về công nghệ AI trên thế giới và tại Việt Nam. Ảnh: Phương Thảo

Với sự đồng hành của Tập đoàn Misa, các chuyên gia công nghệ đã trực tiếp hướng dẫn, trình diễn và hỗ trợ công chức thực hành các ứng dụng AI trên nền tảng thực tế, bám sát đặc thù công việc của ngành Thuế.

Thông qua chương trình tập huấn, công chức ngành Thuế không chỉ được tiếp cận với các xu hướng công nghệ mới mà còn từng bước hình thành tư duy ứng dụng AI vào công việc hàng ngày, từ xử lý thông tin, tham mưu chính sách đến hỗ trợ người nộp thuế. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý, cải cách hành chính và xây dựng nền quản lý thuế hiện đại, chuyên nghiệp, lấy người nộp thuế làm trung tâm.

Nội dung tập huấn được thiết kế theo hướng “cầm tay chỉ việc”, tập trung vào 4 nhóm ứng dụng trọng tâm gồm: nghiên cứu chính sách và xử lý thông tin, xây dựng và quản lý tri thức nghiệp vụ, xây dựng tài liệu hướng dẫn chính sách thuế, xử lý công việc hành chính.

Cụ thể, chương trình tập trung vào ứng dụng AI trong sáng tạo sản phẩm truyền thông chính sách thuế như hình ảnh, infographic, video, góp phần nâng cao hiệu quả tuyên truyền; ứng dụng AI trong xử lý tài liệu và công việc chuyên môn như đọc nhanh, tóm tắt, phân tích văn bản pháp luật, hỗ trợ soạn thảo báo cáo và đề xuất chính sách; xây dựng và huấn luyện trợ lý AI phục vụ từng mảng nghiệp vụ nhằm hỗ trợ tra cứu, tổng hợp thông tin nhanh chóng; đồng thời ứng dụng AI trong các công việc hành chính như xử lý email, chuẩn bị nội dung họp, ghi chép và tổng hợp biên bản./.