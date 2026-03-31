Thuế TP. Hồ Chí Minh trực tiếp hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại trụ sở

Theo thông báo, chương trình hỗ trợ được triển khai từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 4/5/2026, tổ chức trực tiếp tại tầng trệt trụ sở Thuế TP. Hồ Chí Minh (số 63 Vũ Tông Phan, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh).

Trong thời gian này, người nộp thuế có thể đến trực tiếp trụ sở cơ quan thuế để được hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời được hỗ trợ giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình kê khai, nộp hồ sơ.

Việc bố trí hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở được xem là giải pháp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Đặc biệt đối với các trường hợp cần hướng dẫn cụ thể, thao tác thực tế trên hệ thống điện tử hoặc xử lý các tình huống phát sinh. Chương trình cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tăng cường tính tuân thủ và hạn chế sai sót trong kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025.

Thông báo của Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025.

Chia sẻ thông tin về những vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bà Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan thuế vẫn ghi nhận nhiều trường hợp kê khai sai do chưa nắm rõ các quy định khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Để hạn chế sai sót, trước hết cần xác định đúng đối tượng nộp thuế. Tiếp đến là phân biệt giữa thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Đối với các khoản giảm trừ, người nộp thuế được trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc, giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo theo quy định. Riêng với quỹ hưu trí tự nguyện, mức giảm trừ chỉ được chấp nhận trong giới hạn quy định và phải có thực đóng. Đối với giảm trừ gia cảnh, người nộp thuế được lựa chọn tính cho bản thân tại một nơi; trường hợp trong năm chưa giảm trừ hoặc giảm trừ chưa đủ 12 tháng thì khi quyết toán được tính đủ 12 tháng theo quy định. Với người phụ thuộc, việc giảm trừ chỉ được chấp nhận khi đã đăng ký và có đủ hồ sơ chứng minh; mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm, cá nhân cư trú chỉ được ủy quyền quyết toán khi đáp ứng đúng điều kiện theo quy định, như ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức thực hiện quyết toán; hoặc ngoài thu nhập tại nơi làm việc chính còn có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã bị khấu trừ thuế 10% và không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện, cá nhân phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Các trường hợp cá nhân phải trực tiếp quyết toán gồm: có số thuế phải nộp thêm lớn hơn 50.000 đồng; có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ; cá nhân có mặt tại Việt Nam năm đầu dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam đạt từ 183 ngày trở lên; người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh; hoặc cá nhân thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo. Ngược lại, một số trường hợp không phải trực tiếp quyết toán nếu thuộc ngưỡng được miễn theo quy định hoặc không có nhu cầu hoàn, bù trừ số thuế nộp thừa.

Đối với trường hợp “vắt năm”, tức cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm dương lịch đầu tiên nhưng đủ từ 183 ngày trở lên trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt, kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt; từ năm thứ hai trở đi, kỳ tính thuế thực hiện theo năm dương lịch. Đây cũng là trường hợp cần được lưu ý riêng khi thực hiện quyết toán.

Về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán, đối với cá nhân trực tiếp quyết toán là chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Riêng cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải thực hiện quyết toán trước khi xuất cảnh.

Liên quan đến nơi nộp hồ sơ, cơ quan thuế cho biết cá nhân có thu nhập thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn tại một nơi thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả; nếu có thu nhập từ hai nơi trở lên thì nộp tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập tự khai, vừa có thu nhập đã khấu trừ tại nguồn thì nộp tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm; nếu không xác định được thì được lựa chọn nơi nộp theo quy định./.