Thuế - Hải quan

Thuế TP. Hồ Chí Minh trực tiếp hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại trụ sở

Việt Dũng

Việt Dũng

15:20 | 31/03/2026
(TBTCO) - Ngày mai, Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở nhằm hướng dẫn, giải đáp vướng mắc cho người nộp thuế trong kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025, góp phần bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ theo quy định.
aa

Theo thông báo, chương trình hỗ trợ được triển khai từ ngày 1/4/2026 đến hết ngày 4/5/2026, tổ chức trực tiếp tại tầng trệt trụ sở Thuế TP. Hồ Chí Minh (số 63 Vũ Tông Phan, phường Bình Trưng, TP. Hồ Chí Minh).

Trong thời gian này, người nộp thuế có thể đến trực tiếp trụ sở cơ quan thuế để được hướng dẫn chi tiết về hồ sơ, thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Đồng thời được hỗ trợ giải đáp các vướng mắc phát sinh trong quá trình kê khai, nộp hồ sơ.

Việc bố trí hỗ trợ trực tiếp tại trụ sở được xem là giải pháp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Đặc biệt đối với các trường hợp cần hướng dẫn cụ thể, thao tác thực tế trên hệ thống điện tử hoặc xử lý các tình huống phát sinh. Chương trình cũng góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế, tăng cường tính tuân thủ và hạn chế sai sót trong kỳ quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025.

Thuế TP. Hồ Chí Minh trực tiếp hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại trụ sở
Thông báo của Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc hỗ trợ người nộp thuế quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025.

Chia sẻ thông tin về những vấn đề cần lưu ý khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bà Nguyễn Thị Thu Hà, cán bộ Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết, trong quá trình hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan thuế vẫn ghi nhận nhiều trường hợp kê khai sai do chưa nắm rõ các quy định khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Để hạn chế sai sót, trước hết cần xác định đúng đối tượng nộp thuế. Tiếp đến là phân biệt giữa thu nhập chịu thuế và thu nhập tính thuế, thời điểm xác định thu nhập chịu thuế.

Đối với các khoản giảm trừ, người nộp thuế được trừ các khoản bảo hiểm bắt buộc, giảm trừ gia cảnh, các khoản đóng góp từ thiện, khuyến học, nhân đạo theo quy định. Riêng với quỹ hưu trí tự nguyện, mức giảm trừ chỉ được chấp nhận trong giới hạn quy định và phải có thực đóng. Đối với giảm trừ gia cảnh, người nộp thuế được lựa chọn tính cho bản thân tại một nơi; trường hợp trong năm chưa giảm trừ hoặc giảm trừ chưa đủ 12 tháng thì khi quyết toán được tính đủ 12 tháng theo quy định. Với người phụ thuộc, việc giảm trừ chỉ được chấp nhận khi đã đăng ký và có đủ hồ sơ chứng minh; mỗi người phụ thuộc chỉ được tính giảm trừ một lần vào một người nộp thuế trong năm tính thuế.

Người nộp thuế đến làm thủ tục tại Thuế TP. Hồ Chí Minh. (Ảnh: Việt Dũng)

Đại diện Thuế TP. Hồ Chí Minh cho biết thêm, cá nhân cư trú chỉ được ủy quyền quyết toán khi đáp ứng đúng điều kiện theo quy định, như ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một nơi và đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức thực hiện quyết toán; hoặc ngoài thu nhập tại nơi làm việc chính còn có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã bị khấu trừ thuế 10% và không có yêu cầu quyết toán đối với phần thu nhập này. Nếu không đáp ứng đủ điều kiện, cá nhân phải trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế.

Các trường hợp cá nhân phải trực tiếp quyết toán gồm: có số thuế phải nộp thêm lớn hơn 50.000 đồng; có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ; cá nhân có mặt tại Việt Nam năm đầu dưới 183 ngày nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam đạt từ 183 ngày trở lên; người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam trước khi xuất cảnh; hoặc cá nhân thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo. Ngược lại, một số trường hợp không phải trực tiếp quyết toán nếu thuộc ngưỡng được miễn theo quy định hoặc không có nhu cầu hoàn, bù trừ số thuế nộp thừa.

Đối với trường hợp “vắt năm”, tức cá nhân có mặt tại Việt Nam dưới 183 ngày trong năm dương lịch đầu tiên nhưng đủ từ 183 ngày trở lên trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt, kỳ tính thuế đầu tiên được xác định là 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt; từ năm thứ hai trở đi, kỳ tính thuế thực hiện theo năm dương lịch. Đây cũng là trường hợp cần được lưu ý riêng khi thực hiện quyết toán.

Về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán, đối với cá nhân trực tiếp quyết toán là chậm nhất vào ngày cuối cùng của tháng thứ 4 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch. Riêng cá nhân cư trú là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam phải thực hiện quyết toán trước khi xuất cảnh.

Liên quan đến nơi nộp hồ sơ, cơ quan thuế cho biết cá nhân có thu nhập thuộc diện tổ chức chi trả khấu trừ tại nguồn tại một nơi thì nộp hồ sơ tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả; nếu có thu nhập từ hai nơi trở lên thì nộp tại cơ quan thuế quản lý tổ chức chi trả có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm. Trường hợp cá nhân vừa có thu nhập tự khai, vừa có thu nhập đã khấu trừ tại nguồn thì nộp tại cơ quan thuế nơi có nguồn thu nhập lớn nhất trong năm; nếu không xác định được thì được lựa chọn nơi nộp theo quy định./.

Các nội dung sửa đổi của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, song riêng các quy định liên quan đến thu nhập từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú được áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026. Do đó, quyết toán thuế năm 2025 vẫn thực hiện theo quy định hiện hành, chưa áp dụng các nội dung sửa đổi của luật mới.
Việt Dũng
Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Hơn 15.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành mới trong tuần qua

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Giảm trừ bổ sung chi phí y tế, giáo dục: Thể hiện sự đồng hành của nhà nước với người nộp thuế

Quy định quản lý thuế hoạt động giao dịch liên kết cần tạo minh bạch, công bằng, phù hợp thực tiễn

Quy định quản lý thuế hoạt động giao dịch liên kết cần tạo minh bạch, công bằng, phù hợp thực tiễn

(TBTCO) - Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn yêu cầu, việc hoàn thiện nghị định quy định về quản lý thuế đối với hoạt động giao dịch liên kết phải minh bạch, công bằng, hiệu quả, phù hợp thực tiễn quản lý thuế.
Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

Đề xuất quy định chi tiết thuế thu nhập với chuyển nhượng vốn, chứng khoán

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đối với dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15. Tại dự thảo, Bộ Tài chính đề xuất quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.
Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân: Sự chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế

Giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi tính thuế thu nhập cá nhân: Sự chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế

Quy định cho phép giảm trừ về chi phí y tế và giáo dục - đào tạo là các khoản giảm trừ bổ sung ngoài phần giảm trừ đã được thiết kế trong mức giảm trừ chung cho người nộp thuế và người phụ thuộc của người nộp thuế. Điều này thể hiện sự chia sẻ của Nhà nước với người nộp thuế.
Kinh nghiệm quốc tế giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi nộp thuế thu nhập cá nhân

Kinh nghiệm quốc tế giảm trừ chi phí y tế, giáo dục khi nộp thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, tham khảo kinh nghiệm quốc tế cho thấy nhiều quốc gia sử dụng công cụ giảm trừ hoặc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân đối với chi tiêu y tế và giáo dục – đào tạo như một giải pháp chính sách nhằm chia sẻ rủi ro với hộ gia đình, khuyến khích đầu tư cho nguồn nhân lực và bảo đảm an sinh xã hội.
Hải quan khu vực XI thu ngân sách quý I/2026 vượt 2.300 tỷ đồng

Hải quan khu vực XI thu ngân sách quý I/2026 vượt 2.300 tỷ đồng

(TBTCO) - Trong quý I/2026, Chi cục Hải quan khu vực XI duy trì đà tăng trưởng ấn tượng với hoạt động thông quan hàng hóa bứt phá, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng cao, thu ngân sách nhà nước vượt 2.300 tỷ đồng, tạo nền tảng thuận lợi cho quý II/2026.
Giảm thuế thu nhập cá nhân từ lợi tức đầu tư - thêm cú hích chính sách cho ngành quỹ

Giảm thuế thu nhập cá nhân từ lợi tức đầu tư - thêm cú hích chính sách cho ngành quỹ

(TBTCO) - Thu nhập từ lợi tức được chia từ quỹ đầu tư chứng khoán và quỹ đầu tư bất động sản nằm trong nhóm được đề xuất giảm 50% thuế thu nhập cá nhân tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.
Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân quyết toán thuế

Thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn, giải đáp nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp, cá nhân quyết toán thuế

(TBTCO) - Chiều 30/3, Thuế TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2025, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo, kế toán của gần 1.800 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, cán bộ, công chức Thuế thành phố đã hướng dẫn, giải đáp kịp thời rất nhiều ý kiến vướng mắc cho người nộp thuế.
Đề xuất nâng mức giảm trừ nhiều loại bảo hiểm lên 3 triệu đồng/tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân

Đề xuất nâng mức giảm trừ nhiều loại bảo hiểm lên 3 triệu đồng/tháng khi tính thuế thu nhập cá nhân

(TBTCO) - Bộ Tài chính đề xuất nâng mức đóng góp bảo hiểm được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân từ 1 triệu đồng lên 3 triệu đồng/tháng, quy định áp dụng với các khoản đóng vào quỹ hưu trí bổ sung, bảo hiểm hưu trí tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ cho người lao động.
