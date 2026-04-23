Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Việt Dũng

18:12 | 23/04/2026
(TBTCO) - Thuế TP. Hồ Chí Minh vừa tổ chức hội nghị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn liên quan đến nghĩa vụ tài chính về đất đai cho các doanh nghiệp bất động sản, qua đó góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và ổn định nguồn thu ngân sách.
Ngày 23/4, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Hội nghị do ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các phòng chuyên môn và đại diện 7 doanh nghiệp có dự án bất động sản trên địa bàn.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trong đó, đáng chú ý là các vấn đề liên quan đến việc áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn đối với doanh nghiệp chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh cùng các đơn vị chuyên môn đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý thuế. Một số kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp đã được xử lý ngay tại hội nghị; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cơ quan thuế ghi nhận để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Kết luận hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng nhấn mạnh, cơ quan thuế luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong thời gian tới, Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát từng hồ sơ cụ thể, đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Cơ quan thuế cũng sẽ có văn bản kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, tháo gỡ các vướng mắc nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, qua đó góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Theo số liệu, năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần 620.000 tỷ đồng, vượt dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các khoản thu từ đất đạt khoảng 77.620 tỷ đồng, tăng hơn 150% so với cùng kỳ, cho thấy vai trò quan trọng của nguồn thu này trong cơ cấu ngân sách của Thành phố.

Vừa có tân Chủ tịch, Tập đoàn Đất Xanh đặt mục tiêu doanh thu 5.000 tỷ đồng trong năm 2026

(TBTCO) - Kết quả Điều tra Hộ kinh doanh năm 2026 của VCCI cho thấy khu vực 6,1 triệu hộ kinh doanh vẫn là trụ cột sinh kế, nhưng đang đối mặt nhiều thách thức về thị trường và chi phí tuân thủ. Vì vậy, cải cách theo hướng dễ thực hiện, phù hợp thực tiễn được xem là chìa khóa khơi thông động lực phát triển.
(TBTCO) - Sau giai đoạn trầm lắng do yếu tố mùa vụ, hoạt động xuất nhập khẩu tại Chi cục Hải quan khu vực XIII trong tháng 4/2026 đã ghi nhận mức tăng trưởng rõ nét nhờ nhóm hàng xuất khẩu chủ lực và nhập khẩu nguyên liệu, máy móc.
(TBTCO) - Chưa đến 3 ngày làm việc mà công việc hoàn thuế thu nhập cá nhân đã xong, hoàn thuế điện tử có khác. Tưởng không dễ, mà dễ không tưởng!
(TBTCO) - Triển khai Nghị quyết 66.16/2026/NQ-CP, Cục Hải quan ban hành văn bản chỉ đạo các Chi cục Hải quan khu vực thực hiện thống nhất quy trình, rõ đầu mối và tăng cường kiểm tra thực tế. Việc chuẩn hóa thủ tục kho, bãi được kỳ vọng sẽ giảm chi phí tuân thủ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp.
(TBTCO) - Mỗi năm gây thất thu từ 5.000 đến 6.000 tỷ đồng, thuốc lá lậu không chỉ là vấn đề ở biên giới mà đã "ăn sâu" vào hệ thống phân phối nội địa. Sau hơn 10 năm triển khai Chỉ thị 30/CT-TTg, dù nhiều khâu được kiểm soát hiệu quả, nhưng khâu bán lẻ vẫn là "nút thắt" khó gỡ, đòi hỏi phải siết chặt bằng chế tài đủ mạnh và tăng cường thực thi.
(TBTCO) - Trong 3 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu ô tô nguyên chiếc vào Việt Nam ghi nhận tăng trưởng tích cực cả về lượng và trị giá, với sự áp đảo của ba thị trường chủ lực là Indonesia, Trung Quốc và Thái Lan.
(TBTCO) - Hoàn thuế giá trị gia tăng là một chính sách đúng đắn, phù hợp với bản chất của thuế giá trị gia tăng, nhưng để chính sách này thực sự phát huy hiệu quả, cần bảo đảm hai yêu cầu song hành là: tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp và kiểm soát chặt chẽ để không bị lợi dụng. Điều đó chỉ có thể đạt được khi có sự phối hợp đồng bộ giữa cơ quan thuế trong quản lý, kiểm soát rủi ro; lực lượng công an trong phát hiện, xử lý tội phạm.
(TBTCO) - TP. Hải Phòng dự kiến áp dụng thống nhất mức lệ phí trước bạ 12% đối với ô tô dưới 9 chỗ trên toàn địa bàn thành phố từ ngày 1/7/2026.
