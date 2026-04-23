Tháo gỡ vướng mắc về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cho doanh nghiệp bất động sản

Ngày 23/4, Thuế TP. Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tháo gỡ khó khăn liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản trên địa bàn.

Hội nghị do ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh chủ trì, với sự tham dự của lãnh đạo các phòng chuyên môn và đại diện 7 doanh nghiệp có dự án bất động sản trên địa bàn.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã phản ánh nhiều khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai. Trong đó, đáng chú ý là các vấn đề liên quan đến việc áp dụng biện pháp cưỡng chế hóa đơn đối với doanh nghiệp chậm nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Đoàn Minh Dũng - Trưởng Thuế TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thuế TP. Hồ Chí Minh.

Lãnh đạo Thuế TP. Hồ Chí Minh cùng các đơn vị chuyên môn đã trực tiếp lắng nghe, giải đáp các nội dung thuộc thẩm quyền quản lý thuế. Một số kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp đã được xử lý ngay tại hội nghị; đối với những nội dung vượt thẩm quyền, cơ quan thuế ghi nhận để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Kết luận hội nghị, ông Đoàn Minh Dũng nhấn mạnh, cơ quan thuế luôn đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình thực hiện nghĩa vụ tài chính. Trong thời gian tới, Thuế TP. Hồ Chí Minh sẽ chỉ đạo các đơn vị chức năng rà soát từng hồ sơ cụ thể, đồng thời tăng cường phối hợp với các sở, ngành liên quan như Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính để đề xuất phương án xử lý phù hợp.

Cơ quan thuế cũng sẽ có văn bản kiến nghị UBND TP. Hồ Chí Minh xem xét, tháo gỡ các vướng mắc nhằm tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, qua đó góp phần tăng thu ngân sách nhà nước.

Theo số liệu, năm 2025, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh do cơ quan thuế quản lý ước đạt gần 620.000 tỷ đồng, vượt dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các khoản thu từ đất đạt khoảng 77.620 tỷ đồng, tăng hơn 150% so với cùng kỳ, cho thấy vai trò quan trọng của nguồn thu này trong cơ cấu ngân sách của Thành phố.