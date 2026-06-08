Thời sự

Toàn cảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Campuchia

Đức Thanh

Đức Thanh

12:46 | 08/06/2026
(TBTCO) - Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Thủ tướng Vương quốc Campuchia Samdech Moha Borvor Thipadei Hun Manet đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam và tham dự Diễn đàn Tương lai ASEAN lần thứ ba từ ngày 8 - 9/6/2026.
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Toàn cảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Campuchia

Sáng 8/6, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chủ trì Lễ đón Thủ tướng Hun Manet thăm chính thức Việt Nam.
Toàn cảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Campuchia
Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Campuchia Hun Manet duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam

Đây là chuyến thăm chính thức lần thứ hai của Samdech Thipadei Hun Manet đến Việt Nam trên cương vị Thủ tướng Vương quốc Campuchia, qua đó tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả, góp phần tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định trong khu vực, đóng góp thiết thực trong việc xây dựng Cộng đồng ASEAN.

Toàn cảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng đón chính thức Thủ tướng Campuchia
Hai nhà lãnh đạo bắt tay trước khi bước vào hội đàm.

Hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 24/6/1967. Thời gian qua, hai bên tiếp tục duy trì nhiều hoạt động tiếp xúc cấp cao và các cấp trong khuôn khổ song phương cũng như tại các diễn đàn đa phương.

Hợp tác kênh đảng giữ vai trò định hướng quan hệ hai nước. Các cơ chế hợp tác song phương quan trọng được tổ chức thường xuyên và tiếp tục phát huy hiệu quả. Hai bên phối hợp tổ chức thành công Hội nghị Hợp tác và Phát triển các tỉnh biên giới lần thứ 13 (tại Phnom Penh, ngày 27 - 29/11/2025) và Kỳ họp lần thứ 21 Ủy ban Hỗn hợp về hợp tác Kinh tế, Văn hóa, Khoa học và Kỹ thuật (tại Siem Reap, ngày 8 - 9/12/2025).

Hợp tác quốc phòng - an ninh tiếp tục là trụ cột, ngày càng chặt chẽ và thực chất. Hai bên khẳng định nguyên tắc không cho phép bất kỳ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ nước này gây phương hại cho an ninh nước kia. Trên cơ sở các Hiệp ước, Hiệp định và thỏa thuận của Lãnh đạo Cấp cao hai nước, các cơ quan chức năng, chính quyền và nhân dân địa phương biên giới hai bên đang phối hợp tích cực triển khai công tác phân giới cắm mốc trên đất liền. Năm 2019, hai bên đã ký hai văn kiện pháp lý ghi nhận thành quả phân giới cắm mốc khoảng 84% đường biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia và đang tiếp tục đàm phán giải quyết 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc.

Hợp tác thương mại - đầu tư và du lịch đang là điểm sáng, có sự tăng trưởng ổn định. Kim ngạch thương mại hai chiều 11,33 tỷ USD trong năm 2025, tăng hơn 11,7% so với năm 2024. Trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt gần 5 tỷ USD, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2025. Việt Nam hiện là đối tác thương mại lớn thứ ba của Campuchia (sau Trung Quốc và Mỹ) và là đối tác thương mại lớn nhất của Campuchia trong ASEAN. Đến nay, Việt Nam có 229 dự án đầu tư còn hiệu lực ở Campuchia với tổng vốn đăng ký đạt khoảng 2,94 tỷ USD, đứng thứ hai trong 85 địa bàn ta đầu tư ra nước ngoài (sau Lào) và trong tốp 05 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia (sau Trung Quốc, Hàn Quốc, Singapore và Nhật Bản).

Hai bên đang tích cực phối hợp thực hiện mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD. Trong năm 2025, Việt Nam có 1,22 triệu lượt du khách tới Campuchia (đứng đầu danh sách các nước có khách du lịch tới Campuchia, sau đó là Trung Quốc, Thái Lan, Mỹ, Hàn Quốc…); đón gần 700.000 lượt du khách Campuchia.

Các lĩnh vực hợp tác khác về giáo dục - đào tạo, giao thông - vận tải, văn hóa, y tế, viễn thông... cũng được quan tâm đẩy mạnh. Giao lưu, hợp tác giữa các đoàn thể, các tổ chức quần chúng nhân dân được duy trì và có những đổi mới về hình thức.

Hai nước cũng phối hợp chặt chẽ với nhau tại các diễn đàn quốc tế, khu vực và tiểu vùng, nhất là Liên hợp quốc, ASEAN và các cơ chế do ASEAN dẫn dắt, các cơ chế hợp tác tiểu vùng Mê Kông,… góp phần nâng cao uy tín và vị thế của mỗi nước ở khu vực và trên thế giới.

Đức Thanh
Từ khóa:
Thủ tướng Lê Minh Hưng ngoại giao thủ tướng chính phủ campuchia Thủ tướng Campuchia Hun Manet

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