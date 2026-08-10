Thời sự

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Australia

21:07 | 10/08/2026
(TBTCO) - Sau khi kết thúc các hoạt động tại TP. Sydney, tối 10/8 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến Thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Australia từ ngày 9 - 12/8, theo lời mời của Toàn quyền Australia Sam Mostyn.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Australia
Cán bộ, nhân viên Đại sứ quán, cộng đồng người Việt Nam tại Australia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại sân bay quốc tế Canberra có đại diện của Toàn quyền Australia Jeff Barnes; đại diện của Thủ tướng Australia, Bộ trưởng phụ trách tài nguyên, Bộ trưởng phụ trách Bắc Australia Madeleine King; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thủ tướng và Nội các Justin Hayhurst; Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến Thủ đô Canberra, tiếp tục chuyến thăm cấp Nhà nước Australia
Quan chức Australia cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại sân bay Canberra . Ảnh: TTXVN

Phía Việt Nam có Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm và phu nhân; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Sydney Nguyễn Thanh Tùng; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth Phạm Hải Anh; cán bộ, nhân viên các cơ quan đại diện Việt Nam tại Australia và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Australia.

Kể từ khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện (tháng 3/2024), quan hệ Việt Nam - Australia đã phát triển mạnh mẽ, toàn diện và thực chất trên hầu hết các lĩnh vực, phản ánh mức độ tin cậy chính trị ngày càng cao và quyết tâm của hai nước trong việc hiện thực hóa các cam kết cấp cao.

Trọng tâm của chuyến thăm là tiếp tục củng cố và nâng tầm tin cậy chính trị ở cấp cao nhất, tạo xung lực mới cho việc triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác Chiến lược toàn diện, đồng thời định hướng các ưu tiên hợp tác trong giai đoạn tới. Chuyến thăm cũng tạo cơ hội để lãnh đạo hai nước trao đổi sâu rộng về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, tăng cường phối hợp tại các cơ chế đa phương, qua đó, khẳng định cam kết chung đối với hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển bền vững tại khu vực và trên thế giới.

Chuyến thăm cũng là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại được thông qua tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần cụ thể hóa chủ trương đưa quan hệ với các đối tác chiến lược toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả và bền vững./.

Theo TTXVN
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tổng bí thư thăm cấp nhà nước Australia Thủ đô Canberra

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