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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp trí thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt Nam tại Australia

16:43 | 10/08/2026
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Australia từ ngày 9 - 12/8, chiều 10/8, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội Trí thức, chuyên gia người Việt Nam tại Australia.
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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp trí thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt Nam tại Australia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp một số trí thức, nhà khoa học tiêu biểu thuộc Hội Trí thức, chuyên gia người Việt tại Australia. Ảnh: TTXVN

Tại buổi tiếp, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được biết Hội Trí thức, chuyên gia Việt Nam tại Australia thời gian qua đã quy tụ được đông đảo trí thức, chuyên gia, nhà khoa học đang làm việc tại các trường đại học, viện nghiên cứu, tập đoàn công nghệ lớn của Australia.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, triển khai đường lối Đại hội lần thứ XIV của Đảng, hệ thống các nghị quyết chiến lược vừa mới được ban hành nhằm tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Trong đó nổi bật là các nghị quyết về đổi mới mô hình phát triển Việt Nam; chiến lược an ninh quốc gia; xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển; xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh...

Các đại biểu trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Australia đánh giá cao việc Việt Nam đã ban hành những nghị quyết chiến lược phát triển đất nước; đồng thời bày tỏ vui mừng khi Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài mới đây nhấn mạnh người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia, là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới; đồng hành và tham gia trực tiếp vào sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc. Đây là một bước chuyển mang tính chiến lược, phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới và chắc chắn sẽ tạo thêm động lực để kiều bào đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Trao đổi và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, các đại biểu trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Australia cũng đã đề xuất các chính sách thu hút nhân tài về làm việc ở trong nước; thu hút dòng vốn quốc tế; phát triển hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, đưa sản phẩm khoa học công nghệ ra thị trường; hỗ trợ bảo vệ sáng chế khi có ý tưởng mới; phát huy nguồn lực giáo dục và đào tạo…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp trí thức, nhà khoa học tiêu biểu người Việt Nam tại Australia
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị các trí thức, nhà khoa học tiếp tục tích cực đề xuất ý tưởng, kiến nghị giải quyết những bài toán lớn của đất nước. Ảnh: TTXVN

Sau khi nghe các trí thức, nhà khoa học người Việt Nam tại Australia phát biểu, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, thời gian qua, nhiều chủ trương, chính sách đã được Đảng, Nhà nước quan tâm cụ thể hóa, không ngừng hoàn thiện nhằm chăm lo, bảo vệ tốt hơn nữa quyền, lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đáng chú ý, sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW, công tác người Việt Nam ở nước ngoài đã đạt những bước tiến lớn.

Trên cơ sở kế thừa những kết quả đạt được, mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài với bước phát triển mới về tư duy, nâng tầm từ vận động, tập hợp, chăm lo lên thành đồng hành, kiến tạo cơ chế, huy động nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài tham gia sâu hơn trong hành trình hội nhập, xây dựng và phát triển của đất nước.

Một trong những mục tiêu chính của Nghị quyết là hoàn thiện cơ chế, chính sách đồng bộ, đột phá, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực, trí tuệ của người Việt Nam ở nước ngoài; gắn kết cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài thông qua mạng lưới hệ sinh thái kết nối bền vững các chuyên gia, trí thức, nhà khoa học, doanh nhân, văn nghệ sĩ và thế hệ trẻ người Việt Nam toàn cầu, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi để đồng bào Việt Nam ở nước ngoài nâng cao vị thế, uy tín, phát huy tiềm năng, thế mạnh, tích cực đóng góp cho quê hương, đất nước.

Hoan nghênh, đánh giá cao những ý kiến thiết thực, trách nhiệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các trí thức, nhà khoa học tiếp tục tích cực đề xuất ý tưởng, kiến nghị giải quyết những bài toán lớn của đất nước. Việt Nam đang nỗ lực thực hiện các đột phá về thể chế, hạ tầng, nguồn nhân lực; kiến tạo không gian phát triển mới; thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; mong muốn các trí thức, chuyên gia bằng kinh nghiệm công tác, kết hợp với sự thấu hiểu thực tiễn Việt Nam, đóng góp cho Đảng, Nhà nước những chính sách, mô hình quản lý, công nghệ đột phá.

Các trí thức, nhà khoa học làm cầu nối chuyển giao công nghệ và phát triển “lực lượng sản xuất mới”; mạnh dạn giới thiệu cho các cơ quan, viện nghiên cứu của Việt Nam với các đối tác có thế mạnh của Australia là giáo dục, trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn, nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, khoáng sản chiến lược. Không chỉ là chuyển giao công nghệ, mà quan trọng hơn là lan tỏa tư duy làm khoa học, phương pháp đổi mới sáng tạo, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao ở trong nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, các trí thức, nhà khoa học tiếp tục củng cố sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam; tiếp tục dìu dắt thế hệ trẻ, sinh viên Việt Nam sang du học; gắn kết cộng đồng, vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam - Australia ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất; đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan tổng hợp, nghiên cứu và phối hợp chặt chẽ với Hội trí thức và nhà khoa học, chuyên gia Việt Nam tại Australia để có những sản phẩm cụ thể, chất lượng./.​​​​​​

Theo TTXVN
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