Hà Nội thông qua dự án khu phức hợp y tế 14.229 tỷ đồng

Sáng 10/8, tại Kỳ họp thứ sáu (kỳ họp chuyên đề), HĐND TP. Hà Nội thông qua Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Khu phức hợp Y tế - Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi - Đại học Y Hà Nội theo phương thức PPP, loại hợp đồng BT.

Dự án gồm 3 dự án thành phần, hướng tới hình thành tổ hợp tích hợp y tế - đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ - chăm sóc dài hạn - phục hồi chức năng, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, đặc biệt cho người cao tuổi.

Trong đó, dự án đặt mục tiêu xây dựng tổ hợp y tế chất lượng cao, công nghệ hiện đại gồm bệnh viện đa khoa và các trung tâm chuyên khoa với quy mô 1.600 giường, đạt cấp kỹ thuật chuyên sâu của tuyến cuối, tương xứng với vai trò đầu ngành của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Dự án cũng phát triển mô hình nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chăm sóc dài hạn.

Một hợp phần quan trọng khác là xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi chuyên biệt, hoạt động 24/7, với các khu chăm sóc dài hạn, ngắn hạn và đầy đủ dịch vụ điều dưỡng, hỗ trợ sinh hoạt, chăm sóc theo nhiều cấp độ. Dự án đồng thời phát triển khu căn hộ gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, hướng tới môi trường sống an toàn, tiện nghi và thân thiện.

Các đại biểu ấn nút thông qua nghị quyết.

Dự kiến, dự án được triển khai tại 2 khu ở phường Hoàng Mai. Khu 1 (lô D1) rộng khoảng 8,56 ha, gồm khu phức hợp y tế và giáo dục, trong đó có cơ sở Trường Đại học Y Hà Nội với quy mô đào tạo khoảng 3.000 sinh viên, ký túc xá phục vụ khoảng 2.000 sinh viên và chuyên gia, cùng Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 1.600 giường và không gian đào tạo thực hành cho 2.000 sinh viên.

Khu 2 (lô B3) rộng khoảng 0,7 ha, gồm tổ hợp khám, điều trị và chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; khu căn hộ ở để kinh doanh gắn với chăm sóc sức khỏe người cao tuổi với khoảng 720 căn hộ, quy mô dân số khoảng 1.680 người.

Dự kiến, dự án thành phần 1 và 2 hoàn thành vào quý IV/2028, dự án thành phần 3 hoàn thành vào quý IV/2029. Hợp đồng PPP là hợp đồng BT, thanh toán bằng quỹ đất; nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là 14.229 tỷ đồng. Trong đó, dự án thành phần 1 theo phương thức PPP có tổng mức đầu tư hơn 9.531 tỷ đồng; dự án thành phần 2 sử dụng vốn ngân sách hoặc nguồn vốn công khác từ Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, hơn 2.632 tỷ đồng; dự án thành phần 3 sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, hơn 2.064 tỷ đồng.

Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP. Hà Nội cơ bản thống nhất với đề xuất của UBND thành phố về sự cần thiết, mục tiêu, quy mô và hình thức đầu tư. Theo Ban, dự án có ý nghĩa quan trọng trong phát triển hệ thống y tế chất lượng cao, đào tạo nhân lực y tế, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi và hình thành mô hình tích hợp y tế - giáo dục - nghiên cứu - chăm sóc dài hạn.

Ban đề nghị UBND thành phố khẩn trương hoàn thiện quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, bảo đảm thống nhất về ranh giới, quy mô, chức năng sử dụng đất, các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc và hạ tầng kỹ thuật.

Đồng thời, UBND TP. Hà Nội được đề nghị rà soát tổng thể nguồn vốn, tổng mức đầu tư, phương án thanh toán hợp đồng BT và quỹ đất thanh toán, bảo đảm nguyên tắc ngang giá, công khai, minh bạch, tránh phát sinh trùng lặp chi phí hoặc thất thoát tài sản công.

Ban Văn hóa - Xã hội cũng đề nghị xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ về xây dựng, trang thiết bị, nhân lực và vận hành; làm rõ tiến độ, trách nhiệm của từng cơ quan, nguồn kinh phí vận hành và cơ chế phối hợp. Công tác kiểm tra, giám sát cần tập trung vào năng lực tài chính của nhà đầu tư, khả năng huy động vốn, tiến độ, chất lượng công trình, quản lý tài sản, thực hiện nghĩa vụ hợp đồng và hiệu quả đầu tư./.