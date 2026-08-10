AgriS củng cố năng lực tiếp cận vốn quốc tế, tạo nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng mới

Niên độ 2025 - 2026, Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS, mã CK: SBT, sàn HOSE) ghi nhận doanh thu thuần 26.892 tỷ đồng, hoàn thành 101,5% kế hoạch; lợi nhuận trước thuế gần 908 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 840 tỷ đồng.

Song hành với tăng trưởng kinh doanh, AgriS mở rộng quan hệ hợp tác với First Commercial Bank (FCB) và mạng lưới ngân hàng quốc tế, đa dạng hóa nguồn vốn và tăng tính chủ động cho các kế hoạch đầu tư dài hạn.

Từ năm 2023, FCB giữ vai trò ngân hàng đầu mối thu xếp và quản lý các chương trình tài trợ hợp vốn với sự tham gia của nhiều định chế tài chính Đài Loan (Trung Quốc). Đến năm 2025, mạng lưới hợp tác mở rộng lên 15 ngân hàng quốc tế liên kết, với cấu trúc tài chính phục vụ cả nhu cầu vận hành và kế hoạch đầu tư trung hạn.

Các sản phẩm từ dừa của Betrimex (một trong những mảnh ghép thuộc hệ sinh thái AgriS) đã hiện diện tại hơn 80 quốc gia, với mạng lưới hơn 120 đối tác chiến lược toàn cầu.

Bên cạnh FCB, AgriS phát triển quan hệ với IFC thuộc Nhóm Ngân hàng Thế giới, DEG thuộc KfW của Đức, responsAbility và ING. Mạng lưới đối tác quốc tế mở rộng khả năng tiếp cận nguồn lực, chuẩn mực tài chính quốc tế và các dòng vốn gắn với phát triển bền vững.

Nguồn lực tài chính được chuyển hóa thành các năng lực trực tiếp tạo tăng trưởng cho hệ sinh thái. Trong lĩnh vực lúa gạo, AgriS phát triển chuỗi giá trị tích hợp từ vùng nguyên liệu, liên kết nông hộ, thu mua và logistics đến chế biến, tiêu thụ. Sản lượng gạo trong niên độ vượt 210.000 tấn, củng cố nền tảng để ngành hàng này trở thành một trụ cột tăng trưởng mới.

Trong lĩnh vực thực phẩm và đồ uống, AgriS đầu tư khoảng 500 tỷ đồng cho nhà máy và các dây chuyền sản xuất mới; đồng thời mở rộng vùng nguyên liệu cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tại Tây Ninh và Gia Lai, tập trung vào chuối và dứa phục vụ chế biến và xuất khẩu.

Ngày 24/7/2026, Đại hội đồng cổ đông bất thường niên độ 2025 - 2026 của AgriS thông qua 8 tờ trình về hoàn thiện Điều lệ, quy chế quản trị và kiện toàn Hội đồng Quản trị, củng cố nền tảng pháp lý và quản trị cho giai đoạn mở rộng quy mô.

AgriS đồng thời được ghi nhận trong Top 10 Đại hội đồng cổ đông thường niên tiêu biểu năm 2026 ở nhóm vốn hóa vừa, thuộc nhóm 20 doanh nghiệp cam kết và tiên phong hướng tới chuẩn ASEAN Asset Class theo ACGS20 và Top 50 Doanh nghiệp tiên phong, cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam - VNCG50 trong 2 năm liên tiếp.

Hướng đến mục tiêu 60.000 tỷ đồng doanh thu vào năm 2030, AgriS tập trung mở rộng quy mô, dữ liệu hóa chuỗi giá trị và toàn cầu hóa hệ sinh thái nông nghiệp.

Với nền tảng kinh doanh, quản trị và mạng lưới tài chính quốc tế được củng cố, AgriS bước vào chu kỳ tăng trưởng mới với thế chủ động về nguồn lực, sẵn sàng mở rộng hệ sinh thái, gia tăng giá trị chuỗi và nâng cao vị thế trên thị trường khu vực./.