Ngành Tài chính thi đua thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững “2 con số”

Thi đua khơi thông và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực

Theo Kế hoạch, Phong trào nhằm tạo động lực thi đua mạnh mẽ, khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự tin, khát vọng đổi mới sáng tạo của toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính. Qua đó, phát huy sức mạnh toàn ngành nhằm hoàn thành xuất sắc các mục tiêu tài chính quốc gia, kiểm soát nợ công và nâng cao hiệu quả đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Thông qua Phong trào thi đua, Bộ Tài chính đặt mục tiêu tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị trong ngành Tài chính; quyết tâm hành động, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2026, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đã yêu cầu toàn ngành Tài chính nỗ lực phấn đấu vì mục tiêu tăng trưởng hai con số. Ảnh: Đức Thanh

Phong trào phải được quán triệt xuyên suốt, triển khai thực chất từ cơ quan Bộ đến các cơ quan, đơn vị, hệ thống ngành dọc từ trung ương đến địa phương. Việc thực hiện phải được thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình, tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; đồng thời có giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Một trong những nội dung trọng tâm của Phong trào là thi đua xây dựng đồng bộ thể chế kiến tạo và phát triển bền vững, tạo đột phá tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, liên thông các thị trường tài chính, lao động, khoa học và công nghệ; giải phóng sức sản xuất, huy động nguồn lực, khuyến khích làm giàu chính đáng.

Toàn ngành Tài chính thi đua khơi thông, phát huy và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và năng lượng bền vững; quản lý, sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Giải ngân 100%, giải quyết dứt điểm các dự án tồn đọng

Phong trào cũng tập trung vào phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thúc đẩy liên kết và phát triển vùng, phát triển kinh tế biển, phát triển đô thị; đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm quốc gia, hạ tầng giao thông chiến lược như đường cao tốc, đường sắt tốc độ cao, cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật và xã hội.

Các đơn vị thi đua giải quyết dứt điểm những dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực cho phát triển; quản lý, phân bổ và thúc đẩy giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030, bảo đảm chi đầu tư phát triển chiếm khoảng 40% tổng chi ngân sách nhà nước.

Bộ Tài chính đồng thời phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương rà soát, tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc pháp lý về đất đai, tài sản công để giải quyết triệt để các dự án tồn đọng, khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế.

Kế hoạch đặt ra nhiệm vụ cân đối, hướng dẫn, phân bổ và kiểm tra, giám sát việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn ngân sách nhà nước chi cho các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi. Ngành Tài chính sẽ xây dựng cơ chế tài chính linh hoạt, chính sách ưu đãi thu hút nguồn vốn xã hội hóa đầu tư vào khu vực nông nghiệp, nông thôn, hướng tới xây dựng nông thôn hiện đại, bền vững và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Một nội dung khác là thi đua đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, cơ cấu lại tổ chức hệ thống các đơn vị thuộc Bộ, nâng cao hiệu quả hoạt động; thực hiện phân cấp, phân quyền tối đa, thực chất, gắn với phân bổ nguồn lực, nâng cao năng lực thực thi, tăng cường giám sát, kiểm tra và đôn đốc.

Bộ Tài chính cũng đề ra nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư, thu hút làn sóng đầu tư trực tiếp nước ngoài chất lượng cao vào Việt Nam, tập trung vào các dự án công nghệ cao, công nghệ xanh và các tập đoàn đa quốc gia hàng đầu.

Gắn thi đua với kết quả thực hiện nhiệm vụ

Đối với các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, tiêu chí thi đua trước hết là hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu ngành, lĩnh vực, các nhiệm vụ được giao tại Chương trình của Bộ Tài chính và kế hoạch công tác hằng năm.

Các đơn vị phải đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển nhanh, bền vững đất nước; có sáng kiến, giải pháp tháo gỡ kịp thời, dứt điểm các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế và thủ tục hành chính, khơi thông, giải phóng sức sản xuất và mọi nguồn lực, đẩy mạnh phát triển lực lượng sản xuất mới.

Trong đó, các đơn vị tập trung cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh, bảo đảm thực chất, phù hợp với thực tiễn và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước; chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm; giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính.

Ngành Tài chính vững vàng cùng đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Đối với các tập đoàn, tổng công ty do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu đối với vốn nhà nước và doanh nghiệp thuộc Bộ, Kế hoạch xác định doanh nghiệp là trung tâm và chủ thể quan trọng nhất để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số. Để đạt mức tăng trưởng bứt phá, doanh nghiệp cần chuyển đổi mô hình kinh doanh, tối ưu nguồn vốn và phối hợp chặt chẽ với các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn từ Nhà nước.

Các doanh nghiệp phải hoàn thành tốt nhiệm vụ tại Quyết định số 1322/QĐ-BTC ngày 29/5/2026 của Bộ Tài chính về giao chỉ tiêu tăng trưởng “2 con số” cho các tập đoàn, tổng công ty do Bộ Tài chính làm đại diện chủ sở hữu giai đoạn 2026 - 2030.

Các chỉ tiêu cụ thể gồm: tăng trưởng doanh thu bình quân từ 8 - 12%/năm, lợi nhuận tăng trưởng ổn định từ 5 - 10%/năm, nộp ngân sách tăng 5%/năm và năng suất lao động tăng từ 6 - 8%/năm.

Đối với cán bộ, công chức, viên chức, tiêu chí thi đua là nỗ lực, có sáng kiến, giải pháp sáng tạo gắn với sản phẩm cụ thể, có khả năng đo lường và mang lại hiệu quả thực tiễn rõ rệt trong xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn thực hiện cơ chế, chính sách, quy định, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và tăng trưởng bền vững “2 con số”.

Việc đánh giá hằng năm được gắn với hiệu quả xử lý công việc và trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ. Người lao động tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính phải có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất và sáng kiến vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước.

Triển khai từ năm 2026 đến 2030

Phong trào thi đua được triển khai từ năm 2026 đến năm 2030; tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm vào năm 2028 và tổng kết trong năm 2030.

Các cục loại 1 và tập đoàn, tổng công ty do Bộ Tài chính đại diện chủ sở hữu đối với vốn nhà nước phải xây dựng kế hoạch triển khai Phong trào trong toàn hệ thống chậm nhất trong quý III/2026. Kết quả thực hiện Phong trào được bổ sung làm tiêu chí chấm điểm hằng năm đối với các đơn vị thành viên của cụm, khối thi đua.

Định kỳ hằng năm, các đơn vị báo cáo tình hình triển khai về Bộ Tài chính, qua Vụ Tổ chức cán bộ, vào tháng 11; đồng thời, báo cáo khi sơ kết năm 2028 và tổng kết năm 2030 để tổng hợp, gửi Bộ Nội vụ.

Các đơn vị có chức năng thông tin, tuyên truyền thuộc Bộ được giao chủ động tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, đưa tin chính xác, đầy đủ, kịp thời; phát hiện, biểu dương và nhân rộng những cách làm mới, sáng tạo, hiệu quả của tập thể, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính trong thực hiện Phong trào./.