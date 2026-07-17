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Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Toàn ngành Tài chính “chung lòng, chung sức” vì mục tiêu tăng trưởng hai con số

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
17:29 | 17/07/2026
(TBTCO) - Phát biểu tại Hội nghị sơ kết 6 tháng của ngành Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nêu rõ nhiệm vụ tổng thể của toàn ngành là phải “chung lòng, chung sức” để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số. Đây là quyết tâm rất cao của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, đã được Chính phủ cụ thể hóa tại Nghị quyết số 168/NQ-CP và Nghị quyết số 169/NQ-CP.
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Đưa tăng trưởng trở thành lợi ích thiết thực của người dân Ngành Tài chính khơi thông nguồn lực, tạo nền tảng đưa nền kinh tế tăng tốc Khơi thông nguồn lực từ những đề xuất, kiến nghị của địa phương

Sau một buổi chiều làm việc khẩn trương, nghiêm túc, khoa học và trách nhiệm, Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026 của Bộ Tài chính đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra. Tại hội nghị, 6 địa phương và 5 đơn vị thuộc Bộ đã trình bày các tham luận làm rõ thêm kết quả thực hiện nhiệm vụ, chia sẻ những bài học, kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp cho 6 tháng cuối năm.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cơ bản thống nhất với các ý kiến và đề xuất tại Hội nghị, đồng thời nhấn mạnh nhiệm vụ tổng thể của toàn ngành là phải “chung lòng, chung sức” để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Rà soát, điều chỉnh lại kịch bản tăng trưởng

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn yêu cầu ngay sau Hội nghị, căn cứ chỉ đạo của Chính phủ, tất cả đơn vị thuộc Bộ và Sở Tài chính phải tham mưu cho chính quyền địa phương rà soát toàn bộ kịch bản tăng trưởng của cơ quan, đơn vị và địa phương. Các tập đoàn, tổng công ty lớn cũng phải khẩn trương thực hiện nhiệm vụ này. “Đề nghị các đồng chí rà soát rất kỹ, điều chỉnh lại kịch bản tăng trưởng trên cơ sở kết quả 6 tháng đầu năm để đề ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ” - Bộ trưởng chỉ đạo.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Toàn ngành Tài chính “chung lòng, chung sức” vì mục tiêu tăng trưởng hai con số
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Trong 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được nêu, Bộ trưởng yêu cầu trước hết phải căn cứ diễn biến tình hình để cập nhật kịch bản, rà soát quy hoạch và khẩn trương xây dựng kế hoạch năm 2027 cùng những năm tiếp theo.

Các đơn vị phải rà soát toàn bộ kế hoạch, quy hoạch trên cơ sở tình hình thực tế để bổ sung, sửa đổi kịp thời, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Quá trình rà soát phải cập nhật đầy đủ các chủ trương, chỉ đạo mới của Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư và Quốc hội. Trong đó, tư duy phát triển cần được đổi mới, nhất là trong bối cảnh mô hình tăng trưởng ngày càng dựa nhiều hơn vào nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ và chuyển đổi số.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tập trung xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2027. Theo Bộ trưởng, tư duy xây dựng dự toán phải được đổi mới theo hướng sát thực tế, trên cơ sở đánh giá đầy đủ tình hình thu năm 2026, dự báo 6 tháng cuối năm và triển vọng năm tiếp theo.

Ngành Thuế, Hải quan và các đơn vị liên quan phải phối hợp tính toán kỹ các nguồn thu, xây dựng kế hoạch sát nhất với tình hình thực tế, hướng đến củng cố nền tài chính quốc gia và tạo thêm nguồn lực cho phát triển.

Đưa thể chế trở thành nguồn lực, động lực phát triển

Nhóm nhiệm vụ thứ hai được Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh là tiếp tục hoàn thiện thể chế theo đúng tinh thần Nghị quyết số 66-NQ/TW của Bộ Chính trị, đưa thể chế thực sự trở thành nguồn lực, động lực phát triển. Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện các dự án luật chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp bất thường vào tháng 8 và kỳ họp tháng 10/2026. Trong đó có đề xuất hợp nhất Luật Ngân sách nhà nước với Luật Đầu tư công.

“Tư duy xây dựng pháp luật của chúng ta phải đổi mới, từ nặng về quản lý hành chính sang tư duy kiến tạo, giảm tối đa cơ chế xin - cho, giảm tối đa cấp phép” - Bộ trưởng nêu rõ.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Toàn ngành Tài chính “chung lòng, chung sức” vì mục tiêu tăng trưởng hai con số
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Theo yêu cầu của Bộ trưởng, từng ngành, từng lĩnh vực phải được rà soát cụ thể. Nội dung nào có thể quản lý bằng tiêu chuẩn, tiêu chí thì công bố công khai tiêu chuẩn, tiêu chí và chuyển sang hậu kiểm. Mục tiêu là cắt giảm tối đa thủ tục hành chính, không để rào cản giấy phép trở thành điểm nghẽn.

Bộ trưởng nhấn mạnh, ngành Tài chính phải đi đầu trong đổi mới tư duy xây dựng pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và kiến tạo môi trường thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Nhóm nhiệm vụ thứ ba là nâng cao năng lực tham mưu chiến lược, thúc đẩy môi trường đầu tư và điều hành thu - chi ngân sách phục vụ phát triển.

Đối với công tác thống kê, Bộ trưởng yêu cầu số liệu phải phản ánh đầy đủ hơn chất lượng tăng trưởng và mức độ thụ hưởng của người dân. Bên cạnh các chỉ tiêu tăng trưởng, công tác thống kê cần cung cấp thông tin rõ hơn để người dân có thể cảm nhận rõ hơn kết quả phát triển kinh tế.

Về thu ngân sách, toàn ngành phải phấn đấu hoàn thành mục tiêu, kế hoạch đề ra; thực hiện thu đúng, thu đủ, thu kịp thời nhưng đồng thời phải hỗ trợ người dân và doanh nghiệp đầu tư, phát triển sản xuất, kinh doanh. Có như vậy, nguồn thu ngân sách mới lâu dài và bền vững.

Bộ trưởng yêu cầu tiếp tục rà soát, khai thác hiệu quả nguồn lực từ đất; xử lý nợ đọng thuế; làm sạch dữ liệu người nộp thuế và cập nhật hằng ngày, theo thời gian thực số doanh nghiệp đang hoạt động, số doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ thuế.

Cơ quan quản lý phải nắm sát đối tượng nộp thuế, từ đó hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện nghĩa vụ nhanh nhất, tốt nhất, thuận lợi nhất. Bộ trưởng đặt ra yêu cầu người nộp thuế có thể thực hiện đầy đủ nghĩa vụ mà không phải trực tiếp gặp cán bộ thuế.

Đối với chi ngân sách, Bộ trưởng yêu cầu thực hiện đúng tinh thần Kết luận số 18-KL/TW của Trung ương: triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, bảo đảm đúng tiêu chuẩn, định mức để dành nguồn lực cho đầu tư.

Các chương trình mục tiêu quốc gia tiếp tục được sắp xếp theo hướng phân cấp, phân quyền tối đa cho địa phương; giảm chi phí hành chính, hội họp và tập huấn. Các bộ thực hiện chức năng quản lý nhà nước thông qua việc ban hành cơ chế, chính sách, tiêu chuẩn, định mức và yêu cầu về kết quả đầu ra; nguồn lực được phân bổ tối đa cho địa phương và lồng ghép vào dự toán ngân sách.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Toàn ngành Tài chính “chung lòng, chung sức” vì mục tiêu tăng trưởng hai con số
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Đầu tư công phải đặt hiệu quả lên hàng đầu

Đối với chi đầu tư phát triển, Bộ trưởng yêu cầu các đơn vị tham mưu cho địa phương, bộ, ngành phấn đấu giải ngân tối đa 100% kế hoạch đầu tư công năm 2026. “Nhiệm vụ chi ngân sách, các đồng chí quan tâm hai chữ thôi: hiệu quả”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Để bảo đảm hiệu quả, từng dự án phải được đánh giá kỹ về tác động kinh tế – xã hội. Nguồn vốn tại những dự án không có khả năng giải ngân phải được khẩn trương điều chuyển sang các dự án có tiến độ và khả năng hấp thụ vốn tốt hơn, qua đó sử dụng tối đa nguồn lực được giao.

Bộ trưởng đề nghị các địa phương, bộ, ngành rà soát kỹ tiến độ, tập trung tháo gỡ vướng mắc trong tổ chức thực hiện và phát huy vai trò dẫn dắt nền kinh tế của đầu tư công. Công tác chuẩn bị dự án phải được đặc biệt coi trọng; chuẩn bị tốt sẽ giúp đẩy nhanh giải ngân, hạn chế điều chỉnh nhiều lần và nâng cao hiệu quả đầu tư.

Bên cạnh vốn đầu tư công, Bộ trưởng yêu cầu tìm mọi cách khơi thông nguồn lực trong nước. Đối với các dự án tồn đọng, lãnh đạo địa phương phải chỉ đạo quyết liệt, Sở Tài chính chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ cấp ủy rà soát từng dự án, xác định rõ vướng mắc và phương án xử lý.

Về nhà, đất dôi dư, Bộ trưởng cho biết cơ chế đã được xây dựng theo hướng giao địa phương quyết định, tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm. Các địa phương cần chủ động đưa tài sản vào khai thác, chuyển đổi mục đích sử dụng phù hợp trên cơ sở điều chỉnh quy hoạch và tuân thủ các yêu cầu về quốc phòng, an ninh, môi trường, khoáng sản.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn: Toàn ngành Tài chính “chung lòng, chung sức” vì mục tiêu tăng trưởng hai con số
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Đức Minh

Đánh giá cán bộ phải thực chất

Nhóm nhiệm vụ thứ tư là tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy và phát triển nguồn nhân lực. Bộ trưởng yêu cầu rà soát chức năng, nhiệm vụ theo nguyên tắc rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, “một việc giao một người chịu trách nhiệm”; tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ.

Đặc biệt, việc đánh giá cán bộ phải được đổi mới theo hướng thực chất, thực hiện KPI đến từng cá nhân và cá thể hóa trách nhiệm. Kết quả đánh giá phải là căn cứ cho công tác quy hoạch, bổ nhiệm và khen thưởng.

“Phải lượng hóa đánh giá chất lượng cán bộ từ từng người một”, Bộ trưởng yêu cầu, đồng thời giao Vụ Tổ chức cán bộ hướng dẫn cụ thể để xây dựng đội ngũ “nghệ tinh, tâm sáng”, cống hiến vì mục tiêu phát triển đất nước.

Nhóm nhiệm vụ thứ năm là đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành theo hướng kết nối, liên thông, chia sẻ và dùng chung.

Bộ trưởng yêu cầu các hệ thống của Thuế, Hải quan, Kho bạc, Chứng khoán, cơ quan cấp phép đầu tư và đăng ký doanh nghiệp phải chia sẻ thông tin. Việc trao đổi, khai thác số liệu phải được thực hiện trên môi trường số, hạn chế tối đa cách làm thủ công.

Các nền tảng phải được kết nối thông suốt theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW, hướng tới mục tiêu mọi hoạt động kinh tế phát sinh đều có thể được giám sát theo thời gian thực.

Đối với lĩnh vực thuế, Bộ trưởng yêu cầu hệ thống phải giúp doanh nghiệp biết được nghĩa vụ thuế của mình tại bất kỳ thời điểm nào và có thể nộp thuế 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. “Mọi thứ phải theo thời gian thực” - Bộ trưởng nhấn mạnh.

Kết thúc Hội nghị, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đề nghị toàn ngành tiếp tục đoàn kết, thống nhất và nỗ lực cao hơn: “Đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn”, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026, tạo nền tảng cho năm 2027 và những năm tiếp theo./.

Hoàng Yến
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Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn hội nghị sơ kết ngành tài chính mục tiêu tăng trưởng hai con số

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