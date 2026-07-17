Chứng khoán

Nội lực và nâng hạng mở rộng dư địa tăng trưởng thị trường chứng khoán

Mai Tấn

Mai Tấn

16:37 | 17/07/2026
(TBTCO) - Các động lực tăng trưởng mới từ nội lực nền kinh tế cùng việc Việt Nam chính thức được nâng hạng lên thị trường Mới nổi thứ cấp của FTSE Russell đang tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của thị trường chứng khoán. Theo các chuyên gia, sự cộng hưởng giữa đầu tư, tín dụng, tiêu dùng và dòng vốn quốc tế được kỳ vọng sẽ mở rộng dư địa tăng trưởng cho doanh nghiệp niêm yết, đồng thời nâng cao chất lượng và sức hấp dẫn của thị trường trong dài hạn.
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Dòng tiền hướng tới các doanh nghiệp nền tảng

Sau nhiều năm thị trường chứng khoán chịu ảnh hưởng lớn từ chính sách tiền tệ của các nền kinh tế lớn, biến động thương mại quốc tế và những yếu tố địa chính trị, BSC Research cho rằng động lực tăng trưởng của thị trường đang có sự dịch chuyển theo hướng dựa nhiều hơn vào các yếu tố nội tại của nền kinh tế.

Trong báo cáo công bố mới đây, BSC Research nhận định đầu tư công, đầu tư của khu vực tư nhân, tăng trưởng tín dụng và tiêu dùng sẽ tiếp tục là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn tới. Đây cũng là những yếu tố được kỳ vọng tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận của nhiều doanh nghiệp niêm yết có hoạt động kinh doanh gắn với thị trường nội địa.

Nội lực và nâng hạng mở rộng dư địa tăng trưởng thị trường chứng khoán
Việc nâng hạng thị trường được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn lực từ dòng vốn quốc tế. Ảnh: An Thư

Trên cơ sở đó, BSC Research xây dựng chiến lược lựa chọn doanh nghiệp dựa trên ba tiêu chí chính gồm triển vọng tăng trưởng lợi nhuận, mức định giá và mức độ tin cậy của dự báo. Theo cách tiếp cận này, các doanh nghiệp có động lực tăng trưởng đến từ sức cầu trong nước, đồng thời đang được giao dịch ở mức định giá hợp lý, được đánh giá có nhiều dư địa tạo giá trị cho nhà đầu tư trong trung và dài hạn.

Theo BSC Research, trong bối cảnh thị trường tiếp tục phân hóa, hiệu quả đầu tư sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng lựa chọn doanh nghiệp thay vì kỳ vọng vào xu hướng tăng đồng loạt của toàn thị trường. Một trong những cơ sở quan trọng cho triển vọng trên là quy mô đầu tư của khu vực kinh tế tư nhân đang được mở rộng đáng kể.

Bên cạnh động lực từ khu vực tư nhân, đơn vị phân tích cũng đánh giá việc đẩy mạnh giải ngân đầu tư công và duy trì tăng trưởng tín dụng sẽ tiếp tục là những yếu tố hỗ trợ quan trọng đối với nền kinh tế trong nửa cuối năm 2026. Khi các nguồn lực đầu tư được hấp thụ hiệu quả, các doanh nghiệp có thị trường tiêu thụ chủ yếu trong nước sẽ có điều kiện mở rộng hoạt động sản xuất, cải thiện doanh thu và lợi nhuận.

BSC Research dự báo những nhóm ngành được hưởng lợi trực tiếp từ chu kỳ tăng trưởng của nền kinh tế nội địa, gồm ngân hàng, bán lẻ, vật liệu xây dựng, bất động sản và công nghệ thông tin. Theo đánh giá của đơn vị này, đây là các lĩnh vực có nhiều cơ hội tăng trưởng khi đầu tư, tín dụng và tiêu dùng tiếp tục đóng vai trò là những động lực chính của nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Nâng hạng tạo động lực cho cải cách

Nếu các động lực nội tại tạo nền tảng cho tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp thì việc nâng hạng thị trường được kỳ vọng sẽ bổ sung thêm nguồn lực từ dòng vốn quốc tế, tạo dư địa cho thị trường phát triển về quy mô và chất lượng.

Theo các chuyên gia, giá trị của việc nâng hạng không chỉ nằm ở khả năng thu hút thêm dòng vốn ngoại thông qua các quỹ đầu tư tham chiếu theo chỉ số, mà quan trọng hơn là tạo động lực để thị trường tiếp tục cải cách theo các chuẩn mực quốc tế.

Triển vọng được định hình bởi ba động lực quan trọng

Các chuyên gia nhận định triển vọng nửa cuối năm 2026 sẽ được định hình bởi ba động lực quan trọng: Kỳ vọng đẩy nhanh giải ngân đầu tư công và các chính sách tiền tệ, tài khóa hỗ trợ nhằm đảm bảo mục tiêu tăng trưởng; Việt Nam chính thức tham gia vào Thị trường Mới nổi Thứ cấp của FTSE Russell từ tháng 9/2026 và Định giá thị trường ở mức hấp dẫn, tạo dư địa cho thị trường mở rộng nếu tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp và thanh khoản đồng pha với nhau.

Trong Báo cáo cập nhật bán niên 2026, Dragon Capital cho rằng dòng vốn quốc tế luôn tìm đến những thị trường đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về minh bạch, thanh khoản và khả năng tiếp cận của nhà đầu tư. Vì vậy, nâng hạng không phải là nguyên nhân trực tiếp tạo nên sức hấp dẫn của thị trường, mà là kết quả của quá trình cải thiện chất lượng vận hành, đồng thời tạo thêm động lực để các cải cách tiếp tục được thúc đẩy.

Ông Lương Duy Phước - Giám đốc Phân tích Chứng khoán Kafi, cho rằng việc thu hút dòng vốn quốc tế và nâng cao chất lượng thị trường không phải là hai mục tiêu tách biệt mà có mối quan hệ tương hỗ chặt chẽ.

Theo ông Phước, dòng vốn là “nhiên liệu” của thị trường. Nếu thiếu dòng vốn đủ lớn, thanh khoản sẽ suy giảm, định giá bị bóp méo và doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc huy động vốn để mở rộng hoạt động. Sau khi được nâng hạng, việc duy trì và mở rộng dòng vốn ngoại sẽ tiếp tục là ưu tiên quan trọng.

Tuy nhiên, chuyên gia Kafi cũng nhấn mạnh, dòng vốn chỉ thực sự ở lại khi thị trường đủ minh bạch và đáng tin cậy. “Quản trị doanh nghiệp yếu kém, thông tin thiếu minh bạch hay chuẩn mực hành nghề thấp sẽ nhanh chóng làm xói mòn niềm tin của nhà đầu tư quốc tế và dòng vốn có thể rút đi nhanh như khi nó vào. Lịch sử của nhiều thị trường mới nổi đã cho thấy điều này" - ông Phước nhận định.

Theo ông Phước chất lượng quản trị và tính minh bạch chính là điều kiện để dòng vốn phát triển bền vững, trong khi dòng vốn lại là động lực thúc đẩy thị trường mở rộng quy mô. Vì vậy, hai yếu tố này cần được thúc đẩy song song, không thể đánh đổi yếu tố này lấy yếu tố kia.

Ở góc nhìn dài hạn, ông Lương Duy Phước kỳ vọng nếu quá trình nâng hạng, cải thiện tỷ lệ free-float, nâng cao chất lượng hàng hóa, hoàn thiện hạ tầng giao dịch và tăng cường kỷ cương, minh bạch được triển khai đồng bộ, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ bước sang một giai đoạn phát triển mới cả về quy mô lẫn chất lượng.

Mai Tấn
Từ khóa:
thị trường chứng khoán dư địa tăng trưởng ftse russell dòng vốn quốc tế đầu tư

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