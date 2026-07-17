Đầu tư công bứt tốc, Hà Nội giữ vững ngôi đầu giải ngân

Dòng vốn tập trung cho những công trình tạo sức lan tỏa

Trong bối cảnh đầu tư công được Chính phủ xác định là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu khi duy trì vị trí dẫn đầu cả nước cả về giá trị và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Kết quả này không chỉ phản ánh quyết tâm của chính quyền thành phố mà còn cho thấy hiệu quả của công tác điều hành, phân cấp và tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai dự án.

Năm 2026, Thủ tướng Chính phủ giao Hà Nội kế hoạch vốn đầu tư công khoảng 126.000 tỷ đồng. Tuy nhiên, thành phố đã chủ động nâng quy mô phân bổ lên khoảng 156.000 tỷ đồng nhằm tạo dư địa thúc đẩy tăng trưởng và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm.

Thi công đường dẫn cầu Tứ Liên trên khu vực đường Nghi Tàm, phường Tây Hồ (Hà Nội). Ảnh: An Thư

Nguồn vốn này được tập trung vào các dự án hạ tầng giao thông, đô thị có tính kết nối và lan tỏa lớn, đặc biệt là hệ thống cầu vượt sông Hồng, các tuyến vành đai và hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Trong số đó, cầu Tứ Liên được xem là một trong những dự án trọng điểm đang có tiến độ tích cực. Đến nay, dự án thành phần 2 đã tiếp nhận và bàn giao hơn 50,2 ha mặt bằng, đạt trên 80% diện tích cần thu hồi. Nhà thầu đã hoàn thành toàn bộ cọc khoan nhồi tại các trụ chính P37, P38 và đang thi công bệ trụ. Đồng thời, gần 800 cọc khoan nhồi thuộc hạng mục hầm chui Quốc lộ 5 cũng đã hoàn thành, cùng nhiều hạng mục đường tạm phục vụ tổ chức giao thông khu vực Nghi Tàm.

Hai dự án cầu Hồng Hà và cầu Mễ Sở cũng đang tăng tốc thi công. Cầu Hồng Hà đã hoàn thành gần 800 cọc khoan nhồi, 28 bệ trụ, 23 thân trụ và 27 dầm Super-T. Trong khi đó, cầu Mễ Sở đã hoàn thành 360 cọc khoan nhồi, 15 bệ trụ, 5 thân trụ và 13 dầm Super-T. Các dự án còn lại đều cơ bản bám sát tiến độ đề ra.

Đối với các tuyến vành đai, công tác giải phóng mặt bằng tiếp tục được đẩy nhanh. Tại dự án đường Vành đai 2,5, các nhà thầu đang đồng loạt triển khai thi công hệ thống cống thoát nước, nền đường và nhiều hạng mục kỹ thuật trên đoạn Dịch Vọng - Dương Đình Nghệ.

Song song với giao thông, Hà Nội cũng đang đầu tư hàng loạt dự án thoát nước và hồ điều hòa như Mễ Trì, Cự Khối, Yên Nghĩa 1, Yên Nghĩa 2, Phú Đô, Thụy Phương… nhằm hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, nâng cao khả năng chống ngập và phát triển đô thị bền vững.

Giữ vững ngôi đầu về giải ngân

Ngay từ đầu năm, Hà Nội đã xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Thành phố ban hành nhiều kế hoạch, chỉ thị, phân công rõ trách nhiệm cho từng chủ đầu tư, từng dự án, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện.

Nhờ đó, đến ngày 30/6/2026, Hà Nội đã giải ngân khoảng 63.501 tỷ đồng, tương đương 52,92% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và đạt 42,3% kế hoạch thành phố giao nếu không tính tiết kiệm 5% dự toán chi đầu tư ngân sách để bổ sung nguồn đầu tư công trình đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng theo chỉ đạo của Trung ương. Mức giải ngân này cao hơn bình quân cả nước tới 17,4 điểm phần trăm và vượt hơn 1.345 tỷ đồng so với chỉ tiêu KPI (chỉ số đo lường hiệu quả công việc) tháng 6. Như vậy, Hà Nội giữ vị trí số một cả nước về cả giá trị tuyệt đối và tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trong 6 tháng đầu năm 2026.

Chuẩn bị nguồn lực cho giai đoạn phát triển mới Ngày 15/7/2026, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua định hướng kế hoạch đầu tư công năm 2027 với tổng nguồn vốn dự kiến hơn 404.289 tỷ đồng, tăng khoảng 248.289 tỷ đồng so với năm 2026. Nguồn lực sẽ được ưu tiên cho các công trình trọng điểm quốc gia, dự án liên vùng, đường sắt đô thị, vốn ODA và các dự án chuyển tiếp trước khi bố trí cho dự án khởi công mới.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu, kết quả trên phản ánh hiệu quả của công tác chỉ đạo, điều hành cũng như việc thường xuyên kiểm tra tiến độ, tháo gỡ khó khăn đối với từng dự án. Tuy nhiên, khối lượng công việc trong thời gian tới vẫn còn rất lớn và đòi hỏi sự quyết liệt hơn nữa của các cấp, các ngành.

Theo tính toán của thành phố, trong 6 tháng cuối năm, Hà Nội còn phải giải ngân khoảng 91.000 tỷ đồng để hoàn thành kế hoạch năm.

Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay là tình trạng thiếu hụt nguồn cung vật liệu xây dựng. Bên cạnh đó, một số địa phương vẫn chưa phân bổ hết kế hoạch vốn do tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư còn chậm, trong khi nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án chưa đạt kế hoạch, ảnh hưởng đến cân đối nguồn vốn...

Để hoàn thành nhiệm vụ giải ngân trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đối với đầu tư công, yêu cầu đặt ra không chỉ là giải ngân vốn, mà phải hoàn thành khối lượng công việc, đưa công trình vào sử dụng và sớm phát huy hiệu quả.

Thành phố sẽ rà soát tiến độ từng dự án; xác định cụ thể các mốc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân. Chủ đầu tư phải chủ động xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền; khó khăn vượt thẩm quyền phải được báo cáo ngay, kèm theo đề xuất giải quyết cụ thể.

Các dự án không có khả năng thực hiện theo kế hoạch sẽ được xem xét điều chuyển vốn. Những trường hợp chậm do nguyên nhân chủ quan, thiếu quyết liệt hoặc phối hợp không hiệu quả phải được làm rõ trách nhiệm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu.

Đối với các dự án giao thông chiến lược, đường sắt đô thị, các tuyến vành đai, cầu vượt sông Hồng, công trình thoát nước, xử lý nước thải, trường học, bệnh viện và các công trình dân sinh cấp bách, UBND thành phố sẽ duy trì cơ chế chỉ đạo trực tiếp, kiểm tra thường xuyên tại hiện trường và xử lý kịp thời các vướng mắc...

Đối với các dự án chậm triển khai kéo dài, thành phố tiếp tục phân loại để có phương án xử lý phù hợp: tháo gỡ để tiếp tục thực hiện; điều chỉnh, chuyển giao; hoặc chấm dứt, thu hồi theo quy định. Quá trình xử lý phải có tiến độ rõ ràng, công khai kết quả và không tiếp tục để đất đai, tài sản, nguồn lực bị lãng phí.

Đầu tư công tạo động lực tăng trưởng

Không chỉ thúc đẩy giải ngân, Hà Nội còn đặt kỳ vọng đầu tư công sẽ đóng vai trò “vốn mồi”, kích hoạt các nguồn lực xã hội và tạo hiệu ứng lan tỏa đối với toàn bộ nền kinh tế.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP khoảng 11% trong năm 2026, thành phố xây dựng kịch bản tăng trưởng 6 tháng cuối năm khoảng 13%, trong đó đầu tư hạ tầng được xác định là động lực chủ yếu.

Từ đầu năm đến nay, Hà Nội đã chấp thuận chủ trương đầu tư gần 60 dự án nhà ở xã hội với quy mô hơn 100.000 căn hộ. Theo dự báo của ngành xây dựng, khối lượng thi công các dự án nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trong nửa cuối năm sẽ tăng khoảng 75% so với 6 tháng đầu năm, tạo thêm việc làm cho ngành xây dựng và đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng kinh tế.

Cùng với đó, nhiều khu công nghiệp và dự án đầu tư lớn cũng bước vào giai đoạn triển khai mạnh. Hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như các cầu vượt sông Hồng, đường Vành đai 3,5, Vành đai 2,5 và các công trình hạ tầng đô thị sẽ đồng loạt tăng tốc khi công tác chuẩn bị đầu tư và giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn tất.

Thành phố xác định phương châm “chuẩn bị đến đâu, triển khai ngay đến đó”, ưu tiên tối đa cho các dự án có khả năng tạo giá trị gia tăng ngay trong năm 2026.