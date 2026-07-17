Tài chính

Infographics: Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 797 thủ tục hành chính

Phương Anh - Trịnh Tuấn

Phương Anh - Trịnh Tuấn

[email protected]
14:24 | 17/07/2026
(TBTCO) - Cùng với hoàn thiện thể chế, Bộ Tài chính đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng giảm thời gian, chi phí và giấy tờ cho người dân, doanh nghiệp. Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 797 trong tổng số 962 thủ tục hành chính, đạt 82,84%. Đến cuối tháng 6/2026, tổng số thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ là 687 thủ tục, giảm 314 thủ tục so với tháng 1/2025.
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Infographics: Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 797 thủ tục hành chính
Phương Anh - Trịnh Tuấn
Từ khóa:
cắt giảm thủ tục hành chính bộ tài chính thủ tục hành chính

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