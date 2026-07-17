Infographics: Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 797 thủ tục hành chính

Bảo đảm tiến độ nhập, xuất hàng dự trữ quốc gia
(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X đã hoàn thành nhiều nhiệm vụ trọng tâm như: đấu thầu thành công gạo nhập kho dự trữ quốc gia theo kế hoạch được giao, xuất hơn 5.700 tấn gạo hỗ trợ người dân và học sinh trên địa bàn Đà Nẵng, Quảng Ngãi, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối hàng hóa lưu kho. Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò của dự trữ quốc gia trong bảo đảm an sinh xã hội và chủ động ứng phó với các tình huống cấp bách.