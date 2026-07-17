Infographics: Bộ Tài chính đã thực hiện cắt giảm 797 thủ tục hành chính

(TBTCO) - Trao đổi với Báo Tài chính - Đầu tư, TS. Nguyễn Văn Hiến - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tài chính - Marketing cho rằng, để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng trong khi vẫn giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, hai chính sách tài khóa và tiền tệ phải được phối hợp nhịp nhàng, phát huy đúng vai trò của từng công cụ. Nếu chính sách tài khóa là “chân ga” tạo động lực tăng trưởng thì chính sách tiền tệ phải đóng vai trò “hệ thống điều tốc”, giúp nền kinh tế tăng tốc nhưng không đánh đổi ổn định.