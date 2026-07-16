Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Nhiều chỉ tiêu quan trọng của bảo hiểm xã hội đạt tăng trưởng cao

Theo báo cáo do Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Lê Hùng Sơn trình bày tại cuộc làm việc, trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu trọng yếu của BHXH Việt Nam đều tăng trưởng cao, đạt mức xấp xỉ trên dưới 15% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, các chỉ tiêu về độ bao phủ đều đạt kết quả tốt và có sự tăng trưởng vững chắc so với năm 2025.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả của BHXH Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Cụ thể, về độ bao phủ, số người tham gia BHXH đạt 22,23 triệu người (tăng 17,3%), số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 98,68 triệu người (tăng 8,1%) và bảo hiểm thất nghiệp đạt 17,56 triệu người (tăng 14,4%).

Trong công tác chi trả, toàn hệ thống đã giải quyết cho hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng, trong đó tỷ lệ nhận qua tài khoản cá nhân đạt hơn 90%, kể cả ở vùng sâu vùng xa.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả của BHXH Việt Nam trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Những kết quả này đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng các thành quả phát triển của đất nước.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã giải quyết cho hơn 4,68 triệu lượt người hưởng các chế độ ngắn hạn, 357.000 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp và thanh toán cho 94,4 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT với số tiền đề nghị quyết toán lên tới 84,76 nghìn tỷ đồng.

Về chuyển đổi số và liên thông dữ liệu, BHXH Việt Nam đã phối hợp rất tốt trong việc đồng bộ dữ liệu quốc gia. Cụ thể, đã đồng bộ thành công 11 nhóm chỉ tiêu về cơ sở dữ liệu tổng hợp của Bộ Tài chính và 12 bộ chỉ tiêu lên trung tâm dữ liệu quốc gia để phục vụ việc điều hành chung.

Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Trong khám chữa bệnh, 100% cơ sở y tế đã sử dụng căn cước công dân gắn chip để thay thế thẻ BHYT giấy. Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm giám định tự động của hệ thống BHXH Việt Nam đã phát huy hiệu quả lớn khi tự động từ chối các khoản thanh toán sai quy định lên tới 1.600 tỷ đồng mỗi năm

BHXH Việt Nam đã chủ động tham mưu và ban hành 3 thông tư quan trọng (bao gồm quy định về giám định BHYT, kiểm tra từ xa và tạo lập sổ điện tử), giúp thay đổi căn bản phương thức quản lý từ thủ công sang công nghệ thông tin, giảm bớt số lượng kiểm tra trực tiếp. Việc ban hành các thông tư này mang lại tính đồng bộ, khả thi cao trong thực tiễn và được các địa phương, cơ sở y tế đánh giá rất tốt. Số lượng thủ tục hành chính cũng được rà soát, cắt giảm mạnh mẽ, hiện chỉ còn 25 thủ tục tương ứng với 84 dịch vụ công.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, BHXH Việt Nam đã quyết liệt kiện toàn tổ chức bộ máy, qua hai đợt sắp xếp đã giảm được 596 đơn vị đầu mối (tương ứng giảm hơn 40,7% đầu mối so với trước đây).

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã phát biểu đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời làm rõ nhiều vấn đề liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc cho BHXH Việt Nam.

Trong công tác phối hợp, đại diện cơ quan Thuế, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhấn mạnh sự cần thiết phải thống nhất quy chế chia sẻ, đồng bộ hóa bộ chỉ tiêu dữ liệu giữa hai bên và áp dụng phương pháp quản lý rủi ro thay vì kiểm tra dàn trải.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Hướng tới mục tiêu bao phủ 60% lực lượng lao động vào năm 2030

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những thành tích toàn diện mà BHXH Việt Nam đã đạt được sau hơn 1 năm chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính. Nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi của BHXH là “đóng - hưởng” và tối ưu hóa hiệu quả, Bộ trưởng đã trực tiếp giao 7 nhiệm vụ cụ thể cho BHXH Việt Nam.

Thứ nhất, về công tác thu, Bộ trưởng yêu cầu BHXH Việt Nam rà soát và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, hạn chế tối đa nợ đọng và trốn đóng. Đồng thời, phải quyết liệt mở rộng độ bao phủ, hướng tới mục tiêu bao phủ 60% lực lượng lao động vào năm 2030. Đặc biệt, tập trung rà soát đưa nhóm 33 triệu lao động tại 6,2 triệu cơ sở kinh tế phi nông nghiệp và hộ kinh doanh cá thể vào diện tham gia.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kết luận phiên họp. Ảnh: Đức Minh

Thứ hai, về công tác chi, việc chi trả phải đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, khoa học. Dù đánh giá cao tỷ lệ 90% chi trả qua tài khoản cá nhân, Bộ trưởng vẫn nhắc nhở hệ thống tuyệt đối không được để xảy ra sai sót trong chi trả hay phục vụ.

Thứ ba, về quản lý quỹ, Bộ trưởng nhấn mạnh việc phải có bộ phận đầu tư chuyên nghiệp để tính toán bài toán sinh lời hiệu quả nhất trên nguyên tắc an toàn tuyệt đối.

Thứ tư, về sắp xếp tổ chức bộ máy, yêu cầu đặt ra là tiếp tục tinh gọn bộ máy linh hoạt, hiệu quả. Với việc cơ quan BHXH Việt Nam đã hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ trưởng cho rằng, cần áp dụng tối đa công nghệ để giảm bớt yêu cầu về nhân lực.

Thứ năm, về ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), BHXH Việt Nam cần chủ động phối hợp với các đơn vị, đẩy mạnh ứng dụng AI vào quản lý rủi ro và kiểm tra nội bộ.

Thứ sáu, về tổ chức điều hành và tuân thủ KPI, Bộ trưởng đặc biệt quán triệt yêu cầu bám sát tiến độ và chất lượng công việc, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc lớn và quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ rất chặt chẽ hiện nay.

Thứ bảy, về rà soát vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu Giám đốc BHXH Việt Nam khẩn trương rà soát lại toàn bộ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục với cộng đồng doanh nghiệp để chuẩn bị chu đáo cho hội nghị gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp.

Kết thúc cuộc làm việc, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn hệ thống BHXH Việt Nam tiếp tục đoàn kết, vượt khó khăn, thách thức để tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được Chính phủ giao, bảo đảm vững chắc nền tảng an sinh xã hội./.