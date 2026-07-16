Tài chính

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Hoàng Yến

Hoàng Yến

[email protected]
20:04 | 16/07/2026
(TBTCO) - Chiều 16/7, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn làm việc với Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2026 và đề ra phương hướng triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
aa

Nhiều chỉ tiêu quan trọng của bảo hiểm xã hội đạt tăng trưởng cao

Theo báo cáo do Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam Lê Hùng Sơn trình bày tại cuộc làm việc, trong 6 tháng đầu năm, các chỉ tiêu trọng yếu của BHXH Việt Nam đều tăng trưởng cao, đạt mức xấp xỉ trên dưới 15% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, các chỉ tiêu về độ bao phủ đều đạt kết quả tốt và có sự tăng trưởng vững chắc so với năm 2025.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả của BHXH Việt Nam. Ảnh: Đức Minh

Cụ thể, về độ bao phủ, số người tham gia BHXH đạt 22,23 triệu người (tăng 17,3%), số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) đạt 98,68 triệu người (tăng 8,1%) và bảo hiểm thất nghiệp đạt 17,56 triệu người (tăng 14,4%).

Trong công tác chi trả, toàn hệ thống đã giải quyết cho hơn 3,5 triệu người hưởng lương hưu và trợ cấp hằng tháng, trong đó tỷ lệ nhận qua tài khoản cá nhân đạt hơn 90%, kể cả ở vùng sâu vùng xa.

Tại cuộc làm việc, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá cao những kết quả của BHXH Việt Nam trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số. Những kết quả này đã góp phần cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp được thụ hưởng các thành quả phát triển của đất nước.

Ngoài ra, BHXH Việt Nam đã giải quyết cho hơn 4,68 triệu lượt người hưởng các chế độ ngắn hạn, 357.000 người hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp và thanh toán cho 94,4 triệu lượt khám chữa bệnh BHYT với số tiền đề nghị quyết toán lên tới 84,76 nghìn tỷ đồng.

Về chuyển đổi số và liên thông dữ liệu, BHXH Việt Nam đã phối hợp rất tốt trong việc đồng bộ dữ liệu quốc gia. Cụ thể, đã đồng bộ thành công 11 nhóm chỉ tiêu về cơ sở dữ liệu tổng hợp của Bộ Tài chính và 12 bộ chỉ tiêu lên trung tâm dữ liệu quốc gia để phục vụ việc điều hành chung.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Trong khám chữa bệnh, 100% cơ sở y tế đã sử dụng căn cước công dân gắn chip để thay thế thẻ BHYT giấy. Bên cạnh đó, hệ thống phần mềm giám định tự động của hệ thống BHXH Việt Nam đã phát huy hiệu quả lớn khi tự động từ chối các khoản thanh toán sai quy định lên tới 1.600 tỷ đồng mỗi năm

BHXH Việt Nam đã chủ động tham mưu và ban hành 3 thông tư quan trọng (bao gồm quy định về giám định BHYT, kiểm tra từ xa và tạo lập sổ điện tử), giúp thay đổi căn bản phương thức quản lý từ thủ công sang công nghệ thông tin, giảm bớt số lượng kiểm tra trực tiếp. Việc ban hành các thông tư này mang lại tính đồng bộ, khả thi cao trong thực tiễn và được các địa phương, cơ sở y tế đánh giá rất tốt. Số lượng thủ tục hành chính cũng được rà soát, cắt giảm mạnh mẽ, hiện chỉ còn 25 thủ tục tương ứng với 84 dịch vụ công.

Thực hiện các nghị quyết của Trung ương, BHXH Việt Nam đã quyết liệt kiện toàn tổ chức bộ máy, qua hai đợt sắp xếp đã giảm được 596 đơn vị đầu mối (tương ứng giảm hơn 40,7% đầu mối so với trước đây).

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận và đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính đã phát biểu đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng thời làm rõ nhiều vấn đề liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc cho BHXH Việt Nam.

Trong công tác phối hợp, đại diện cơ quan Thuế, Cục Công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhấn mạnh sự cần thiết phải thống nhất quy chế chia sẻ, đồng bộ hóa bộ chỉ tiêu dữ liệu giữa hai bên và áp dụng phương pháp quản lý rủi ro thay vì kiểm tra dàn trải.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Đức Minh

Hướng tới mục tiêu bao phủ 60% lực lượng lao động vào năm 2030

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn ghi nhận và đánh giá cao những thành tích toàn diện mà BHXH Việt Nam đã đạt được sau hơn 1 năm chuyển về trực thuộc Bộ Tài chính. Nhấn mạnh nguyên tắc cốt lõi của BHXH là “đóng - hưởng” và tối ưu hóa hiệu quả, Bộ trưởng đã trực tiếp giao 7 nhiệm vụ cụ thể cho BHXH Việt Nam.

Thứ nhất, về công tác thu, Bộ trưởng yêu cầu BHXH Việt Nam rà soát và phối hợp chặt chẽ với cơ quan Thuế để thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, hạn chế tối đa nợ đọng và trốn đóng. Đồng thời, phải quyết liệt mở rộng độ bao phủ, hướng tới mục tiêu bao phủ 60% lực lượng lao động vào năm 2030. Đặc biệt, tập trung rà soát đưa nhóm 33 triệu lao động tại 6,2 triệu cơ sở kinh tế phi nông nghiệp và hộ kinh doanh cá thể vào diện tham gia.

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kết luận phiên họp. Ảnh: Đức Minh

Thứ hai, về công tác chi, việc chi trả phải đảm bảo đúng, đủ, kịp thời, khoa học. Dù đánh giá cao tỷ lệ 90% chi trả qua tài khoản cá nhân, Bộ trưởng vẫn nhắc nhở hệ thống tuyệt đối không được để xảy ra sai sót trong chi trả hay phục vụ.

Thứ ba, về quản lý quỹ, Bộ trưởng nhấn mạnh việc phải có bộ phận đầu tư chuyên nghiệp để tính toán bài toán sinh lời hiệu quả nhất trên nguyên tắc an toàn tuyệt đối.

Thứ tư, về sắp xếp tổ chức bộ máy, yêu cầu đặt ra là tiếp tục tinh gọn bộ máy linh hoạt, hiệu quả. Với việc cơ quan BHXH Việt Nam đã hiện đại hóa, ứng dụng công nghệ thông tin, Bộ trưởng cho rằng, cần áp dụng tối đa công nghệ để giảm bớt yêu cầu về nhân lực.

Thứ năm, về ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo (AI), BHXH Việt Nam cần chủ động phối hợp với các đơn vị, đẩy mạnh ứng dụng AI vào quản lý rủi ro và kiểm tra nội bộ.

Thứ sáu, về tổ chức điều hành và tuân thủ KPI, Bộ trưởng đặc biệt quán triệt yêu cầu bám sát tiến độ và chất lượng công việc, nhất là trong bối cảnh khối lượng công việc lớn và quy chế đánh giá mức độ hoàn thành công việc của cán bộ rất chặt chẽ hiện nay.

Thứ bảy, về rà soát vướng mắc của người dân và doanh nghiệp, Bộ trưởng yêu cầu Giám đốc BHXH Việt Nam khẩn trương rà soát lại toàn bộ khó khăn, vướng mắc trong giải quyết thủ tục với cộng đồng doanh nghiệp để chuẩn bị chu đáo cho hội nghị gặp gỡ giữa Thủ tướng Chính phủ và doanh nghiệp.

Kết thúc cuộc làm việc, Bộ trưởng bày tỏ mong muốn hệ thống BHXH Việt Nam tiếp tục đoàn kết, vượt khó khăn, thách thức để tiếp tục hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu được Chính phủ giao, bảo đảm vững chắc nền tảng an sinh xã hội./.

Hoàng Yến
Từ khóa:
bảo hiểm xã hội việt nam Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn bảo hiểm y tế

Bài liên quan

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Lấy người dân làm trung tâm, bứt phá toàn diện các chỉ tiêu an sinh xã hội

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam: Lấy người dân làm trung tâm, bứt phá toàn diện các chỉ tiêu an sinh xã hội

Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 2026: Lan tỏa an sinh, mở rộng diện bao phủ

Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam 2026: Lan tỏa an sinh, mở rộng diện bao phủ

Bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh nào chi trả 50% bảo hiểm y tế khám trái tuyến?

Bệnh viện tuyến trung ương và tuyến tỉnh nào chi trả 50% bảo hiểm y tế khám trái tuyến?

Dành cho bạn

Người nộp thuế chủ động rà soát thông tin thu nhập trên eTax Mobile để bảo vệ quyền lợi của mình

Người nộp thuế chủ động rà soát thông tin thu nhập trên eTax Mobile để bảo vệ quyền lợi của mình

Cục Thuế: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, ban hành văn bản

Cục Thuế: Xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng, ban hành văn bản

Đặt con người làm trọng tâm, Chubb Life Việt Nam được HR Asia vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng danh giá trong năm 2026

Đặt con người làm trọng tâm, Chubb Life Việt Nam được HR Asia vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng danh giá trong năm 2026

Khối ngoại giải ngân mạnh vào nhóm Vingroup trong phiên VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Khối ngoại giải ngân mạnh vào nhóm Vingroup trong phiên VN-Index đảo chiều ngoạn mục

Thuế TP. Huế thu hồi hơn 1.500 tỷ đồng nợ thuế

Thuế TP. Huế thu hồi hơn 1.500 tỷ đồng nợ thuế

Doanh nghiệp chủ động đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc cho người lao động

Doanh nghiệp chủ động đăng ký thuế, đăng ký người phụ thuộc cho người lao động

Đọc thêm

Bãi bỏ 6 thông tư trong lĩnh vực quản lý giá

Bãi bỏ 6 thông tư trong lĩnh vực quản lý giá

(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 100/2026/TT-BTC ngày 15/7/2026 bãi bỏ toàn bộ 6 thông tư trong lĩnh vực quản lý giá.
Bảo đảm chi trả lương hưu tại nhà, thông báo sớm trước khi ủy quyền hết hạn

Bảo đảm chi trả lương hưu tại nhà, thông báo sớm trước khi ủy quyền hết hạn

(TBTCO) - Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu tổ chức hỗ trợ chi trả thực hiện chi trả trực tiếp tại nhà đối với người già yếu, không có khả năng đến điểm chi trả để nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng. Đồng thời, kịp thời thông báo trước khi văn bản ủy quyền hết hiệu lực, bảo đảm chi trả liên tục, đúng quy định và tạo thuận lợi tối đa cho người hưởng.
Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Douangsavanh

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Douangsavanh

(TBTCO) - Ngày 16/7/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp và làm việc với Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Lào Linkham Douangsavanh cùng Đoàn công tác nhân chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.
Nhịp giải ngân vốn đầu tư công chững lại, các địa phương rốt ráo gỡ vướng

Nhịp giải ngân vốn đầu tư công chững lại, các địa phương rốt ráo gỡ vướng

(TBTCO) - Hơn 370 nghìn tỷ đồng vốn đầu tư công đã được giải ngân sau hơn nửa năm, tạo nền tảng quan trọng cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026. Tuy nhiên, phía sau những tín hiệu tích cực vẫn là hàng loạt điểm nghẽn về mặt bằng, vật liệu, nhân lực và tổ chức thực hiện, khiến hành trình đưa dòng vốn đầu tư công về đích còn nhiều thách thức.
Điểm sáng trong xuất cấp và bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

Điểm sáng trong xuất cấp và bảo quản an toàn hàng dự trữ quốc gia

(TBTCO) - 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực I đã thực hiện nhập, xuất lương thực, vật tư dự trữ quốc gia kịp thời, đúng đối tượng; đồng thời bảo quản an toàn nguồn lực dự trữ, góp phần đắc lực vào công tác an sinh xã hội và an ninh quốc phòng.
Hà Nội thông qua định hướng đầu tư công hơn 404.000 tỷ đồng năm 2027

Hà Nội thông qua định hướng đầu tư công hơn 404.000 tỷ đồng năm 2027

(TBTCO) - Chiều 15/7, tại Kỳ họp thứ Năm, HĐND TP. Hà Nội đã thông qua Nghị quyết về định hướng Kế hoạch đầu tư công năm 2027 với tổng nguồn vốn dự kiến hơn 404.289 tỷ đồng, tăng khoảng 248.289 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2026.
Siết đầu tư hạ tầng, gỡ khu đô thị "3 không"

Siết đầu tư hạ tầng, gỡ khu đô thị "3 không"

(TBTCO) - Các dự án hồ điều hòa, công viên và hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn ngân sách không chỉ phải phát huy hiệu quả chống ngập mà còn cần tạo nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, Hà Nội sẽ siết chặt giám sát, yêu cầu các chủ đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, xử lý nghiêm tình trạng khu đô thị "3 không" kéo dài.
Thay đổi lớn để tạo động lực tăng trưởng

Thay đổi lớn để tạo động lực tăng trưởng

(TBTCO) - Chuyên gia và doanh nghiệp cho rằng, dự thảo Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (sửa đổi) được Bộ Tài chính xây dựng theo hướng thực chất, hiệu quả, đáp ứng mong đợi của cộng đồng doanh nghiệp và cụ thể hóa các Nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân, từ đó tạo động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn giao 7 nhiệm vụ trọng tâm cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Gỡ nút thắt thể chế để doanh nghiệp công nghệ tăng tốc đầu tư

Gỡ nút thắt thể chế để doanh nghiệp công nghệ tăng tốc đầu tư

PVcomBank sắp chào sàn, lên kế hoạch tăng vốn giữa áp lực về nợ xấu và tín dụng

PVcomBank sắp chào sàn, lên kế hoạch tăng vốn giữa áp lực về nợ xấu và tín dụng

Hải quan chủ động tổ chức thực thi chính sách thuế

Hải quan chủ động tổ chức thực thi chính sách thuế

Hải quan ban hành công văn khẩn ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu

Hải quan ban hành công văn khẩn ưu tiên thông quan nông sản xuất khẩu

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 7/2026

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Làm rõ cơ sở xác định vị thế dẫn đầu DBV về bảo hiểm xe cơ giới

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Cán bộ văn phòng tại Huế trúng Jackpot xổ số Mega 6/45 hơn 18,6 tỷ đồng

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Tỷ giá USD hôm nay (14/7): Tỷ giá trung tâm tiếp đà tăng, lo ngại lạm phát gia tăng nâng đỡ đồng USD

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 14/7: Vàng thế giới mất mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước vẫn giảm sâu tới 1,6 - 1,8 triệu đồng/lượng