Thuế TP. Huế thu hồi hơn 1.500 tỷ đồng nợ thuế

Theo Thuế TP. Huế, trong 6 tháng đầu năm 2026, đơn vị đã chỉ đạo các phòng, các Thuế cơ sở tăng cường công tác phối hợp, theo dõi, làm việc với người nộp thuế để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động và những khó khăn, vướng mắc, động viên người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Trong đó, Thuế TP. Huế đã giao chỉ tiêu thu nợ đến từng phòng, từng Thuế cơ sở; tham mưu UBND TP. Huế kiện toàn Ban Chỉ đạo đôn đốc, thu hồi nợ đọng thuế và tiền sử dụng đất, tiền thuê đất trên địa bàn thành phố và ban hành quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo nhằm tăng cường sự chỉ đạo của các cơ quan, ban ngành, chính quyền địa phương trong việc thu hồi nợ đọng thuế.

Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tăng cường rà soát, đẩy mạnh cưỡng chế thu hồi nợ đọng thuế và thực hiện tạm hoãn xuất cảnh với mục tiêu giảm số thuế nợ đọng...

Trong 6 tháng đầu năm, đơn vị đã ban hành 60.876 lượt văn bản thông báo, đôn đốc thu nợ, với tổng số tiền 4.550 tỷ đồng; ban hành 4.149 lượt quyết định cưỡng chế, với tổng số tiền là 1.363 tỷ đồng; công khai 6.179 lượt thông tin người nộp thuế nợ thuế lên Cổng thông tin điện tử ngành Thuế, với tổng số tiền 2.562 tỷ đồng./.