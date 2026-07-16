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Đặt con người làm trọng tâm, Chubb Life Việt Nam được HR Asia vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng danh giá trong năm 2026

17:59 | 16/07/2026
(TBTCO) - Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) vừa được vinh danh tại HR Asia Awards 2026 với nhiều hạng mục giải thưởng gồm: Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” (Best Companies to Work for in Asia), cùng với các hạng mục đặc biệt về “Chuyển đổi Năng lực Nhân sự” (People Transformation) và “Dẫn đầu Công nghệ” (Tech Empowerment).
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Đáng chú ý, đây là năm thứ 7 liên tiếp doanh nghiệp được ghi nhận ở hạng mục Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á”; đồng thời là năm đầu tiên được vinh danh tại hạng mục về “Chuyển đổi Năng lực Nhân sự” và “Dẫn đầu Công nghệ”, tiếp nối thành công ở mùa giải trước như: “Doanh nghiệp quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời” (Most Caring Company), “Môi trường làm việc bền vững” (Sustainable Workplace).

Đặt con người làm trọng tâm, Chubb Life Việt Nam được HR Asia vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng danh giá trong năm 2026
Đại diện Chubb Life Việt Nam tại lễ trao giải HR Asia Awards 2026, nơi doanh nghiệp được ghi nhận với Giải thưởng “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” cùng hai hạng mục đặc biệt về “Chuyển đổi Năng lực Nhân sự” và “Dẫn đầu Công nghệ”.

Được tổ chức từ năm 2013 và hiện triển khai tại 16 thị trường trên khắp châu Á, HR Asia Awards là một trong những chương trình đánh giá môi trường làm việc có quy mô lớn trong khu vực. Với chủ đề năm 2026 “Con người luôn là ưu tiên hàng đầu” (People First Always), giải thưởng năm nay cũng đồng điệu với định hướng phát triển Con người và Văn hóa của Chubb Life Việt Nam, nơi mỗi nhân viên được xem là trái tim của mọi hành động và chiến lược tăng trưởng. Tiếp tục áp dụng mô hình đánh giá sự gắn kết tổng thể T.E.A.M (Total Engagement Assessment Model), giải thưởng dựa trên khảo sát trực tiếp nhân viên, kết hợp phỏng vấn đại diện lãnh đạo doanh nghiệp với hội đồng giám khảo quốc tế để có cái nhìn tổng thể về văn hóa tổ chức, trải nghiệm làm việc, cơ hội phát triển và khả năng ứng dụng công nghệ trong công việc.

Kết quả năm nay cho thấy Chubb Life Việt Nam nhận được sự phản hồi tích cực ở nhiều nhóm tiêu chí quan trọng, bao gồm: tinh thần hợp tác giữa các phòng ban, sự cởi mở trong giao tiếp, tính linh hoạt trong công việc và cơ hội phát triển nghề nghiệp lâu dài. Đây cũng là những yếu tố góp phần tạo nên mức độ gắn bó cao và tinh thần đồng hành lâu dài của nhân viên với tổ chức.

Ông Sang Lee - Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand, kiêm Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng việc chú trọng vào sự phát triển liên tục của nhân viên, đồng thời trang bị cho họ kiến thức và công cụ phù hợp, sẽ tạo nền tảng để mỗi cá nhân và đội nhóm thành công. Sự ghi nhận từ HR Asia Awards là thành quả của tập thể Chubb Life Việt Nam, đồng thời là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào Con người và Văn hóa, xây dựng nguồn nhân lực hạnh phúc, bền vững trong hiện tại và sẵn sàng cho tương lai, qua đó tạo dựng nhiều giá trị lâu dài cho khách hàng, đối tác và cộng đồng”.

Đặt con người làm trọng tâm, Chubb Life Việt Nam được HR Asia vinh danh với nhiều hạng mục giải thưởng danh giá trong năm 2026
Khoảnh khắc Chubb Life Việt Nam được vinh danh tại HR Asia Awards 2026, đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình hướng đến nguồn nhân lực hạnh phúc, bền vững trong hiện tại và sẵn sàng cho tương lai.

Tại hạng mục “Chuyển đổi Năng lực Nhân sự”, Chubb Life Việt Nam được ghi nhận nhờ định hướng đặt trọng tâm vào việc phát triển các kỹ năng sẵn sàng cho tương lai, giúp nhân viên không ngừng học hỏi, thích ứng và tự tin tiến bước. Trong năm qua, Chubb Life Việt Nam đã triển khai hơn 5.000 giờ đào tạo thông qua các hoạt động trực tiếp và trực tuyến, bao gồm kiến thức chuyên môn và các kỹ năng thiết yếu từ những chương trình cấp khu vực châu Á - Thái Bình Dương đến các sáng kiến tại Việt Nam. Những chương trình này được thiết kế nhằm bảo đảm nhân viên trên toàn tổ chức có cơ hội học hỏi, tiếp nhận kiến thức mới và phát triển năng lực của mình.

Tại hạng mục “Dẫn đầu Công nghệ”, Chubb Life Việt Nam được ghi nhận nhờ định hướng ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả làm việc, với niềm tin rằng công nghệ bắt đầu từ con người. Trong chiến lược Con người và Văn hóa, chuyển đổi số được triển khai nhằm tăng cường sự kết nối, trao quyền cho nhân viên và kiến tạo trải nghiệm làm việc thuận tiện, liền mạch hơn. Trong năm qua, Chubb Life Việt Nam đã chuyển đổi và tích hợp nhiều hệ thống nhân sự vào hai nền tảng tự phục vụ trọng yếu, giúp nhân viên dễ dàng tiếp cận thông tin, chủ động hơn trong các nhu cầu liên quan đến nhân sự và nhận được sự hỗ trợ hiệu quả hơn.

Cú hat-trick tại HR Asia Awards 2026 tiếp tục ghi nhận định hướng phát triển của Chubb Life Việt Nam trong việc không ngừng nâng cao năng lực của từng cá nhân và đội nhóm, ứng dụng công nghệ số để tối ưu hiệu quả làm việc, đồng thời xây dựng một tổ chức bền vững trong hiện tại và sẵn sàng cho tương lai trong hành trình phát triển dài hạn./.

Hồng Chi
Từ khóa:
chubb life việt nam HR Asia Awards

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