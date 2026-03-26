Ngân hàng - Bảo hiểm

21 năm đồng hành, Chubb Life Việt Nam nâng chuẩn phục vụ trên toàn quốc

(TBTCO) - Sau 21 năm hiện diện tại Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) triển khai chuyển đổi toàn diện hệ thống văn phòng kinh doanh và trung tâm phục vụ khách hàng trên toàn quốc trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ đang chuyển dịch theo hướng lấy chất lượng dịch vụ làm yếu tố khác biệt then chốt thay vì chỉ dựa vào đặc tính sản phẩm. Đây được xem là bước chuyển chiến lược nhằm xây dựng một hành trình dịch vụ liền mạch, chuyên nghiệp và lấy khách hàng làm trọng tâm.
Các văn phòng và trung tâm dịch vụ mới được thiết kế theo hướng thân thiện và thuận tiện, khuyến khích sự trao đổi cởi mở giữa khách hàng và đội ngũ tư vấn. Trên nền tảng đó, các giải pháp bảo hiểm được xây dựng theo hướng cá nhân hóa và dài hạn, thay vì chỉ đáp ứng nhu cầu trước mắt.

Chubb Life Việt Nam triển khai chuẩn hóa các văn phòng kinh doanh trên toàn quốc.

Các văn phòng đầu tiên đã được khai trương lần lượt tại Quảng Ngãi, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, Quảng Trị và Vĩnh Long, đánh dấu bước khởi đầu cho chiến lược chuẩn hóa trên quy mô toàn quốc. Việc lựa chọn những địa phương có nhịp độ phát triển kinh tế – xã hội năng động thể hiện cam kết của Chubb Life Việt Nam trong việc đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng về hoạch định tài chính chủ động của cá nhân và gia đình.

Song song với việc nâng chuẩn hệ thống văn phòng, Chubb Life Việt Nam cũng tập trung củng cố năng lực đội ngũ tư vấn, bởi niềm tin trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ được xây dựng dựa trên sự nhất quán về kiến thức, quy trình và đạo đức nghề nghiệp.

Với kế hoạch nâng cấp văn phòng toàn quốc, Chubb Life Việt Nam kiến tạo hành trình dịch vụ liền mạch, chuyên nghiệp và lấy khách hàng làm trọng tâm.

Môi trường văn phòng được nâng tầm cùng hệ thống vận hành đồng bộ giúp đội ngũ kinh doanh dễ dàng tư vấn danh mục giải pháp bảo vệ toàn diện trong một trải nghiệm dịch vụ - từ bảo hiểm nhân thọ, sức khỏe, tài sản cho đến an toàn tài chính. Nhờ vậy, đội ngũ tư vấn viên có thể thấu hiểu sâu hơn nhu cầu của từng người, đưa ra các giải pháp cá nhân hóa, phù hợp với từng giai đoạn cuộc sống và mục tiêu tài chính dài hạn của khách hàng.

Ông Sang Hui Lee - Tổng Giám đốc Chubb Life Việt Nam kiêm Chủ tịch Chubb Life khu vực Đông Nam Á và New Zealand nhấn mạnh: “Việc hiện đại hóa hệ thống văn phòng tại Việt Nam không đơn thuần là nâng cấp hạ tầng, mà còn hướng đến kiến tạo trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng tại mọi điểm chạm. Chúng tôi tin rằng một nền tảng vận hành vững chắc cùng đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp chính là yếu tố cốt lõi để mang đến dịch vụ dễ tiếp cận, minh bạch và thực sự đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khi môi trường làm việc được chuẩn hóa theo những tiêu chuẩn cao nhất, đội ngũ sẽ được trao quyền để phục vụ khách hàng hiệu quả hơn, thể hiện cam kết đồng hành dài hạn trong hành trình đảm bảo an toàn tài chính cho khách hàng. Đó cũng chính là cách Chubb Life kiến tạo niềm tin và xây dựng giá trị bền vững cho các cá nhân và gia đình trên khắp Việt Nam”.

Việc nâng chuẩn văn phòng được thực hiện song hành với tăng cường năng lực đội ngũ tư vấn để nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Với kế hoạch nâng cấp 46 văn phòng trên toàn quốc, Chubb Life Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện và mở rộng quá trình chuyển đổi hệ thống kinh doanh. Sáng kiến này tạo nền tảng vững chắc để Chubb Life Việt Nam hướng tới tầm nhìn trở thành đối tác bảo hiểm được tin cậy hàng đầu, nơi mỗi tương tác với khách hàng đều được thiết kế với sự chuyên nghiệp, minh bạch và cam kết đồng hành dài hạn.

"Danh sách văn phòng Chubb Life được cập nhật tại đây website: https://www.chubb.com/vn-vn/contact-us/chubb-life-offices.html"

Hồng Chi
Từ khóa:
chubb life việt nam nâng chuẩn phục vụ Hệ thống văn phòng bảo hiểm nhân thọ

Bài liên quan

Techcombank rót thêm tối đa 800 tỷ đồng vào Techcom Life, tăng tốc mảng bảo hiểm nhân thọ

Techcombank rót thêm tối đa 800 tỷ đồng vào Techcom Life, tăng tốc mảng bảo hiểm nhân thọ

Doanh nghiệp bảo hiểm khởi động mùa đại hội, dồn dập lên lịch họp cổ đông

Doanh nghiệp bảo hiểm khởi động mùa đại hội, dồn dập lên lịch họp cổ đông

Chuyển động mới mở ra chu kỳ mới, tiến tới 18% dân số có bảo hiểm nhân thọ

Chuyển động mới mở ra chu kỳ mới, tiến tới 18% dân số có bảo hiểm nhân thọ

Dành cho bạn

Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp nhiều ý kiến vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh

Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp nhiều ý kiến vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh

Ngành quản lý quỹ trước bài toán dòng tiền và chất lượng tăng trưởng

Ngành quản lý quỹ trước bài toán dòng tiền và chất lượng tăng trưởng

Siết kỷ luật để thị trường bảo hiểm phát triển bền vững

Siết kỷ luật để thị trường bảo hiểm phát triển bền vững

Dự báo lợi nhuận quý I/2026 phân hóa rõ giữa các nhóm ngành

Dự báo lợi nhuận quý I/2026 phân hóa rõ giữa các nhóm ngành

Hải quan khu vực XIII: Thu ngân sách tăng nhờ lực kéo từ nhập khẩu đầu năm

Hải quan khu vực XIII: Thu ngân sách tăng nhờ lực kéo từ nhập khẩu đầu năm

Đọc thêm

Vietcombank ra mắt thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Visa Hanoi Metro - MeGO

Vietcombank ra mắt thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Visa Hanoi Metro - MeGO

(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) vừa phối hợp cùng Visa và Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) chính thức ra mắt dòng thẻ đồng thương hiệu Vietcombank Visa Hanoi Metro - MeGO. Sản phẩm được phát triển theo định hướng kết nối dịch vụ tài chính với hạ tầng giao thông đô thị, mang đến giải pháp thanh toán thuận tiện, đồng thời hướng tới khuyến khích các hành vi tiêu dùng bền vững trong đời sống hàng ngày.
Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Thế giới tăng, Ngân hàng Nhà nước giảm

Tỷ giá USD hôm nay (26/3): Thế giới tăng, Ngân hàng Nhà nước giảm

Sáng ngày 26/3, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước ở mức 25.102 VND, giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,19%, hiện ở mức 99,63 điểm.
Lãi suất huy động chạm 9%/năm - áp lực vốn lan rộng

Lãi suất huy động chạm 9%/năm - áp lực vốn lan rộng

(TBTCO) - Khảo sát gần 50 ngân hàng ngày 24/3 cho thấy, lãi suất huy động tiếp tục tăng, với 10 ngân hàng nâng lãi suất kỳ hạn 6 tháng và 15 ngân hàng tăng ở kỳ hạn 12 tháng chỉ chưa đầy 1 tháng; mức cao nhất đã chạm 9%/năm. Trước diễn biến này, các ngân hàng lớn đều có dự tính riêng về điều hành chính sách lãi suất, khi dự báo chi phí vốn sẽ chịu áp lực.
Sau 3 tháng “án binh”, nhóm "big 4" đồng loạt nâng lãi suất lên tới 1,2 điểm phần trăm

Sau 3 tháng “án binh”, nhóm "big 4" đồng loạt nâng lãi suất lên tới 1,2 điểm phần trăm

Sau hơn 3 tháng giữ nguyên lãi suất kỳ hạn dài 12 - 24 tháng, Vietcombank, VietinBank và BIDV vừa đồng loạt tăng mạnh 0,7 - 1,2 điểm phần trăm, lên 5,9%/năm và 6,5%/năm, trong khi Agribank vẫn giữ nguyên. So với đầu quý IV/2025, mức tăng đã lên tới 1,8 điểm phần trăm, tạo hiệu ứng đáng chú ý khi nhóm “big 4” nắm khoảng 50% thị phần huy động.
Khách hàng may mắn “đón lộc” hơn 686 triệu đồng từ BIDV

Khách hàng may mắn “đón lộc” hơn 686 triệu đồng từ BIDV

(TBTCO) - Ngày 24/03/2026, tại Hà Tĩnh, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) đã tổ chức lễ trao giải thưởng Đại Phát Lộc (Sổ tiết kiệm trị giá 686.868.686 đồng) đến khách hàng may mắn trong chương trình “Đón mùa lễ hội - Tiết kiệm bội quà”.
ADB công bố gói hỗ trợ tài chính giúp giảm thiểu tác động từ xung đột Trung Đông

ADB công bố gói hỗ trợ tài chính giúp giảm thiểu tác động từ xung đột Trung Đông

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 24/3 đã công bố gói hỗ trợ tài chính nhằm giúp các quốc gia thành viên đang phát triển (DMC) giảm thiểu các tác động kinh tế và tài chính do xung đột ở Trung Đông gây ra.
OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

OCB phấn đấu tăng lợi nhuận 39%, nâng vốn điều lệ vượt 30.000 tỷ đồng

Năm 2026, OCB đặt nhiều mục tiêu chiến lược, nổi bật là lợi nhuận trước thuế đạt 6.960 tỷ đồng (tăng 39%); tổng tài sản 354.214 tỷ đồng (tăng 10%). Ngân hàng dự kiến nâng vốn điều lệ lên 30.625 tỷ đồng nhằm mở rộng quy mô, tăng năng lực cạnh tranh; đồng thời, kiện toàn Hội đồng quản trị phục vụ giai đoạn tăng trưởng mới.
Eximbank khai trương trụ sở chính tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển

Eximbank khai trương trụ sở chính tại Hà Nội, đánh dấu bước chuyển mình trong chiến lược phát triển

(TBTCO) - Ngày 24/3/2026, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) chính thức khai trương trụ sở chính tại tòa nhà số 27 - 29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Việc đặt trụ sở tại Thủ đô là bước triển khai quan trọng trong định hướng phát triển của ngân hàng đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp nhiều ý kiến vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh

Thuế TP. Đà Nẵng giải đáp nhiều ý kiến vướng mắc cho hộ, cá nhân kinh doanh

Ngành quản lý quỹ trước bài toán dòng tiền và chất lượng tăng trưởng

Ngành quản lý quỹ trước bài toán dòng tiền và chất lượng tăng trưởng

Siết kỷ luật để thị trường bảo hiểm phát triển bền vững

Siết kỷ luật để thị trường bảo hiểm phát triển bền vững

Dự báo lợi nhuận quý I/2026 phân hóa rõ giữa các nhóm ngành

Dự báo lợi nhuận quý I/2026 phân hóa rõ giữa các nhóm ngành

Hải quan khu vực XIII: Thu ngân sách tăng nhờ lực kéo từ nhập khẩu đầu năm

Hải quan khu vực XIII: Thu ngân sách tăng nhờ lực kéo từ nhập khẩu đầu năm

21 năm đồng hành, Chubb Life Việt Nam nâng chuẩn phục vụ trên toàn quốc

21 năm đồng hành, Chubb Life Việt Nam nâng chuẩn phục vụ trên toàn quốc

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đại sứ Singapore, thúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng tiếp Đại sứ Singapore, thúc đẩy hợp tác kinh tế - tài chính

Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Quảng Ninh hiện thực hóa mục tiêu phát triển nhà ở xã hội

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 24/3: Giá vàng trong nước “bốc hơi” 5 - 7 triệu đồng/lượng

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Tỷ giá USD hôm nay (24/3): Ngân hàng Nhà nước tăng, thế giới giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Giá vàng hôm nay ngày 26/3: Giá vàng tiếp tục tăng tại các thương hiệu lớn

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (25/3): Thế giới tăng, "chợ đen" giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 25/3: Giá vàng đảo chiều tăng mạnh lên ngưỡng 170 triệu đồng/lượng

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 26/3: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng mạnh

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá heo hơi tại miền Bắc giảm mạnh, miền Nam giá cao

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

Ngày 25/3: Giá bạc trong nước và thế giới đảo chiều giảm

