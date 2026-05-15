Dòng vốn qua VDB đóng góp quan trọng vào chiến lược phát triển của đất nước

20 năm - chặng đường đầy thử thách nhưng cũng rất tự hào

Chiều ngày 15/5, Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, đánh dấu chặng đường xây dựng, trưởng thành và tiếp tục khẳng định vai trò là công cụ tài chính quan trọng của Chính phủ trong thúc đẩy đầu tư phát triển. Thước phim được trình chiếu mở đầu lễ kỷ niệm đã thể hiện sống động kết quả đạt được của VDB suốt 20 năm qua.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Lê Văn Hoan - Chủ tịch HĐQT VDB cho rằng, 20 năm qua là chặng đường đầy thử thách nhưng cũng rất tự hào. Từ nền tảng là Quỹ Hỗ trợ phát triển, VDB được thành lập với sứ mệnh là công cụ tài chính trọng tâm của Chính phủ, thực hiện chính sách tín dụng đầu tư phát triển, quản lý vốn ODA cho vay lại và tín dụng xuất khẩu nhà nước.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Tuấn Nguyễn

VDB luôn đồng hành cùng sự phát triển của nền kinh tế, tập trung nguồn vốn cho các công trình trọng điểm quốc gia về năng lượng, giao thông, công nghiệp và hạ tầng kinh tế - xã hội. Nhiều dự án quy mô lớn, yêu cầu vốn dài hạn đã triển khai thành công nhờ sự tham gia của VDB.

Bên cạnh đó, hoạt động của VDB luôn gắn liền với mục tiêu an sinh xã hội: từ các chương trình nông nghiệp - nông thôn, cấp nước sạch, trường học, bệnh viện đến nhà ở xã hội, góp phần thu hẹp khoảng cách phát triển giữa các vùng miền.

Đặc biệt, VDB đã khẳng định vai trò trong việc củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh tại các khu vực trọng yếu và quản lý hiệu quả nguồn vốn quốc tế phục vụ ứng phó với biến đổi khí hậu.

“Với nền tảng 20 năm qua, cùng sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự đồng hành của các đối tác, tôi tin tưởng rằng, Ngân hàng Phát triển Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển bền vững, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và đóng góp tích cực hơn nữa cho sự phồn vinh của đất nước”. - Chủ tịch HĐQT VDB Lê Văn Hoan

Lãnh đạo VDB nhấn mạnh, để đạt được những kết quả nêu trên, VDB luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự hỗ trợ hiệu quả của Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước và các đối tác. VDB đặc biệt trân trọng và ghi nhận những đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ VDB - những người đã dành tâm huyết, trí tuệ để xây dựng nền móng vững chắc cho ngày hôm nay.

Dù có những giai đoạn vô cùng khó khăn, áp lực lớn về tài chính và tái cơ cấu, nhưng với tinh thần đoàn kết, quyết tâm đổi mới, toàn hệ thống đã kiên trì vượt qua, từng bước ổn định hoạt động và khẳng định vai trò là định chế tài chính phát triển của cả nước.

Đứng trước yêu cầu phát triển mới về chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, VDB xác định cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Trọng tâm thời gian tới là tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án cơ cấu lại (giai đoạn 2023 - 2027), hiện đại hóa công nghệ thông tin và xây dựng đội ngũ cán bộ bản lĩnh, tinh thông nghiệp vụ.

Theo lãnh đạo VDB, sứ mệnh của VDB từ nay đến năm 2030 và tầm nhìn 2045 là tiếp tục cung cấp nguồn lực tài chính dài hạn để kiến tạo các động lực thúc đẩy tăng trưởng, ưu tiên các ngành công nghiệp nền tảng, hạ tầng chiến lược tại vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. VDB sẽ chủ động huy động nguồn lực, mở rộng hợp tác quốc tế để hoàn thiện mô hình hoạt động theo hướng hiện đại, phù hợp với nhu cầu phát triển của đất nước.

Tiếp tục khẳng định vai trò định chế tài chính phát triển chủ lực của Nhà nước

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi đánh giá cao những kết quả mà VDB đạt được trong thời gian qua. Theo Thứ trưởng, VDB đã phát huy vai trò “mở đường”, dẫn dắt nguồn vốn vào các lĩnh vực then chốt mà tín dụng thương mại khó đáp ứng do nhu cầu vốn lớn, thời gian đầu tư dài và cần có sự hỗ trợ nhất định của Nhà nước, đảm bảo tính khả thi của các dự án.

Qua 20 năm hoạt động, VDB đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với việc huy động nguồn lực hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng có quy mô lớn, trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược của đất nước, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy tăng trưởng, qua đó góp phần phát triển kinh tế - xã hội bền vững của đất nước.

Hiện nay, VDB đang trong giai đoạn cơ cấu lại theo chủ trương của cấp có thẩm quyền và đã đạt được những kết quả rất tích cực. Tình hình tài chính và chất lượng tín dụng của VDB ngày càng cải thiện, đến nay đã gần đạt mục tiêu bù đắp lỗ lũy kế và xử lý nợ xấu theo phương án cơ cấu lại được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ông Lê Văn Hoan - Chủ tịch HĐQT VDB phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Tuấn Nguyễn.

VDB đã đẩy nhanh triển khai các hoạt động tín dụng đầu tư theo cơ chế mới. Năm 2025, tăng trưởng dư nợ tín dụng đầu tư đã đạt gần 8%. Đồng thời, ngân hàng cũng từng bước sắp xếp lại tổ chức bộ máy, hệ thống quản trị điều hành, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và hiện đại hóa công nghệ thông tin.

Tuy nhiên, bên cạnh đó, quá trình cơ cấu lại của VDB còn nhiều khó khăn và thách thức, nợ xấu còn cao, tăng trưởng tín dụng chậm, năng lực tài chính huy động và hạ tầng công nghệ còn hạn chế. Bộ Tài chính chia sẻ với những khó khăn này và sẽ tiếp tục phối hợp với VDB, với các bộ, ngành và các cơ quan có thẩm quyền để xử lý đồng bộ, kịp thời.

Quá trình tái cơ cấu của VDB đang đi đúng hướng, bước đầu đã chuyển biến thực chất trên cả 3 phương diện: lành mạnh hóa tài chính, đổi mới quản trị và khôi phục năng lực thực hiện chính sách tín dụng đầu tư của Nhà nước. Đây là nền tảng quan trọng để VDB hoàn thành mục tiêu đến năm 2027 và chuẩn bị mô hình hoạt động phù hợp hơn cho giai đoạn mới sau năm 2027 theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho rằng, đất nước ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh đi đôi với bền vững, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế. Các chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW, Nghị quyết số 68-NQ/TW, Nghị quyết số 79-NQ/TW và nhiều chủ trương, chính sách định hướng tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn tới đặt ra yêu cầu phải có những định chế tài chính đủ mạnh để dẫn dắt và hỗ trợ quá trình phát triển. Do đó, vai trò của VDB càng trở nên quan trọng.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị, trong thời gian tới, VDB cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, tiếp tục nỗ lực, quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp để hoàn thành tất cả các mục tiêu và phương án cơ cấu lại ngân hàng đã được phê duyệt để làm cơ sở xây dựng mô hình hoạt động phù hợp cho giai đoạn sau năm 2027.

Thứ hai, tiếp tục khẳng định vai trò định chế tài chính phát triển chủ lực của Nhà nước, định hướng dẫn dắt vốn đầu tư vào các dự án có tính lan tỏa cao và động lực tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; quan tâm phân bổ nguồn lực đến các dự án đầu tư tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu tăng trưởng kinh tế và tiến bộ cho toàn xã hội.

Thứ ba, nâng cao năng lực tài chính, quản trị điều hành và quản trị rủi ro theo chuẩn mực ngân hàng thương mại, khẩn trương đẩy mạnh hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, cải cách quy trình nghiệp vụ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Thứ tư, chủ động nghiên cứu, triển khai đa dạng hóa các nguồn vốn trung và dài hạn để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng lớn cho các dự án đầu tư phát triển lớn, hạ tầng kinh tế - xã hội, đóng góp hiệu quả hơn cho tăng trưởng kinh tế hai con số trong thời gian tới.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi tin tưởng rằng, với nền tảng 20 năm xây dựng và phát triển, sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cùng sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, người lao động, VDB sẽ đổi mới mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước trong giai đoạn tới. Bộ Tài chính sẽ luôn hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất để VDB hoàn thành nhiệm vụ được Đảng và Nhà nước giao./.