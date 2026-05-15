Tài chính

Quảng Ninh đã giải ngân hơn 5.600 vốn đầu tư công năm 2026

Tiến Dũng

[email protected]
13:43 | 15/05/2026
(TBTCO) - Theo báo cáo mới nhất từ Kho bạc Nhà nước khu vực III, Quảng Ninh tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn đầu tư công.
Tính đến ngày 13/5/2026, toàn tỉnh Quảng Ninh đã giải ngân 5.643 tỷ đồng, tương đương 54% chỉ tiêu quý II và 24,2% kế hoạch cả năm. Trong đó, giải ngân từ kế hoạch vốn năm 2026 đạt 4.911 tỷ đồng, chiếm 25,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm trước (14%) và vượt mức bình quân cả nước (15,2%).

Đặc biệt, theo phương án chấm điểm của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, Quảng Ninh đạt 99,99/100 điểm, đứng đầu trong số 34 tỉnh, thành về hiệu quả giải ngân đầu tư công năm 2026. Dự kiến đến hết quý II, toàn tỉnh sẽ giải ngân gần 10.206 tỷ đồng, đạt 97% chỉ tiêu quý II (10.561 tỷ đồng). Trong tổng số 60 đơn vị triển khai dự án, có 58 đơn vị dự kiến hoàn thành và vượt kế hoạch giải ngân; chỉ hai đơn vị chưa đạt là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và II với tỷ lệ giải ngân lần lượt 62% và 70%.

Tại cuộc họp đánh giá tiến độ giải ngân, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng yếu của tỉnh, đồng thời là động lực quan trọng dẫn dắt nền kinh tế, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trên 13% trong năm 2026. Các chủ đầu tư và chính quyền cơ sở cần quyết tâm tối đa để hoàn thành và vượt chỉ tiêu giải ngân quý II”.

UBND tỉnh Quảng Ninh giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I sớm hoàn thiện phương án đề xuất cầu Cửa Lục 2
Dự kiến đến hết quý II, toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ giải ngân gần 10.206 tỷ đồng vốn đầu tư công. Ảnh: T.D

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung giải ngân dứt điểm các dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, đồng thời đẩy mạnh tiến độ triển khai 130 dự án đang thi công. Ông nhấn mạnh các đơn vị chủ đầu tư và UBND các địa phương phải chỉ đạo nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi, huy động máy móc thiết bị, đảm bảo nguồn cung vật tư, tháo gỡ ngay các khó khăn phát sinh, và điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi giá vật liệu, nhiên liệu, nhân công biến động, đảm bảo hài hòa lợi ích và tiến độ thi công.

Với các dự án đã công khai hồ sơ mời thầu xây lắp, ông Khắng yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục chấm thầu, ký hợp đồng và giải ngân ngay trong tháng 5/2026. Các dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu cần đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, nhằm phấn đấu khởi công trong quý II.

Bên cạnh đó, ông Khắng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý vướng mắc về đất đai, tài nguyên; kiểm soát giá vật liệu xây dựng; không để xảy ra tình trạng công trình đình trệ, thi công chậm hoặc tranh chấp kéo dài. Quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được đẩy nhanh, huy động cả hệ thống chính trị, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác này.

Những chỉ đạo quyết liệt này cho thấy Quảng Ninh đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình trọng điểm, đồng thời tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo./.

Hoàn thành xử lý nhà, đất dôi dư trong quý II/2026

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng vừa ký ban hành Công điện số 39/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ quản lý, khai thác và xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư phát sinh sau sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Mục tiêu đặt ra là hoàn thành xử lý, đưa tài sản vào khai thác hiệu quả ngay trong quý II/2026, tránh thất thoát, lãng phí tài sản công.
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, cơ quan chức năng đang khẩn trương xây dựng 9 nhóm chính sách hỗ trợ để các đặc khu trở thành động lực tăng trưởng trong giai đoạn mới. Trong đó, có nhóm chính sách thu hút các "đại bàng" – nhà đầu tư chiến lược; nhóm chính sách về thu hút nguồn vốn, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao…
Bộ Tài chính hướng dẫn tiêu chí tài chính trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 52/2026/TT-BTC hướng dẫn nội dung tiêu chí thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và điều kiện công nhận tỉnh, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2026 - 2030. Thông tư đã cụ thể hóa 5 nhóm tiêu chí quan trọng liên quan đến tăng trưởng thu nhập, phát triển hợp tác xã, kinh tế tư nhân và khu công nghiệp, tạo căn cứ thống nhất để các địa phương tổ chức triển khai thực hiện.
(TBTCO) - Với quyết tâm hoàn thiện hành lang pháp lý, nâng cao kỷ cương, tính chuyên nghiệp và hiệu quả công tác hợp tác quốc tế, phù hợp với định hướng phát triển đến năm 2030 của toàn hệ thống, Kho bạc Nhà nước vừa ban hành Quy chế quản lý các hoạt động đối ngoại.
(TBTCO) - Sự ra đời của Luật Dự trữ quốc gia năm 2025 đã đánh dấu một cột mốc lịch sử, làm thay đổi căn bản tư duy và định hướng của ngành Dự trữ. Xung quanh chủ đề này, phóng viên Báo Tài chính - Đầu tư đã có cuộc trao đổi với Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước Bùi Tuấn Minh để làm rõ hơn những nội dung mới của chính sách dự trữ.
(TBTCO) - Trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Lào, ngày 13/5/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính Lào, Thứ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Trần Quốc Phương đã tiếp kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn.
(TBTCO) - Đến hết tháng 4/2026, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Đắk Lắk mới đạt 7,64%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân cả nước. Trước áp lực tiến độ, địa phương đang siết kỷ luật giải ngân, điều chuyển vốn khỏi dự án chậm và xem kết quả giải ngân là tiêu chí đánh giá cán bộ, người đứng đầu.
Để sớm hoàn thành nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại Quyết định số 706/QĐ-TTg về việc báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp, Lãnh đạo Bộ Tài chính chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm liên quan đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức bộ máy và công tác cán bộ, tháo gỡ triệt để các vướng mắc cho chính quyền địa phương 2 cấp.
