Quảng Ninh đã giải ngân hơn 5.600 vốn đầu tư công năm 2026

Tính đến ngày 13/5/2026, toàn tỉnh Quảng Ninh đã giải ngân 5.643 tỷ đồng, tương đương 54% chỉ tiêu quý II và 24,2% kế hoạch cả năm. Trong đó, giải ngân từ kế hoạch vốn năm 2026 đạt 4.911 tỷ đồng, chiếm 25,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn cùng kỳ năm trước (14%) và vượt mức bình quân cả nước (15,2%).

Đặc biệt, theo phương án chấm điểm của các bộ, ngành Trung ương và địa phương, Quảng Ninh đạt 99,99/100 điểm, đứng đầu trong số 34 tỉnh, thành về hiệu quả giải ngân đầu tư công năm 2026. Dự kiến đến hết quý II, toàn tỉnh sẽ giải ngân gần 10.206 tỷ đồng, đạt 97% chỉ tiêu quý II (10.561 tỷ đồng). Trong tổng số 60 đơn vị triển khai dự án, có 58 đơn vị dự kiến hoàn thành và vượt kế hoạch giải ngân; chỉ hai đơn vị chưa đạt là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I và II với tỷ lệ giải ngân lần lượt 62% và 70%.

Tại cuộc họp đánh giá tiến độ giải ngân, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh: “Giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng yếu của tỉnh, đồng thời là động lực quan trọng dẫn dắt nền kinh tế, góp phần đảm bảo mục tiêu tăng trưởng trên 13% trong năm 2026. Các chủ đầu tư và chính quyền cơ sở cần quyết tâm tối đa để hoàn thành và vượt chỉ tiêu giải ngân quý II”.

Dự kiến đến hết quý II, toàn tỉnh Quảng Ninh sẽ giải ngân gần 10.206 tỷ đồng vốn đầu tư công. Ảnh: T.D

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung giải ngân dứt điểm các dự án đã hoàn thành nhưng chưa quyết toán, đồng thời đẩy mạnh tiến độ triển khai 130 dự án đang thi công. Ông nhấn mạnh các đơn vị chủ đầu tư và UBND các địa phương phải chỉ đạo nhà thầu tận dụng thời tiết thuận lợi, huy động máy móc thiết bị, đảm bảo nguồn cung vật tư, tháo gỡ ngay các khó khăn phát sinh, và điều chỉnh hợp đồng xây dựng khi giá vật liệu, nhiên liệu, nhân công biến động, đảm bảo hài hòa lợi ích và tiến độ thi công.

Với các dự án đã công khai hồ sơ mời thầu xây lắp, ông Khắng yêu cầu khẩn trương hoàn tất thủ tục chấm thầu, ký hợp đồng và giải ngân ngay trong tháng 5/2026. Các dự án chưa phát hành hồ sơ mời thầu cần đẩy nhanh việc lập, thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, nhằm phấn đấu khởi công trong quý II.

Bên cạnh đó, ông Khắng chỉ đạo các sở, ngành, địa phương tập trung xử lý vướng mắc về đất đai, tài nguyên; kiểm soát giá vật liệu xây dựng; không để xảy ra tình trạng công trình đình trệ, thi công chậm hoặc tranh chấp kéo dài. Quá trình bồi thường, giải phóng mặt bằng phải được đẩy nhanh, huy động cả hệ thống chính trị, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong công tác này.

Những chỉ đạo quyết liệt này cho thấy Quảng Ninh đang nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo tiến độ và chất lượng các công trình trọng điểm, đồng thời tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong năm 2026 và các năm tiếp theo./.