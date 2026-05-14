Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Trần Quốc Phương bày tỏ vui mừng được gặp lại đồng chí San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn và cảm ơn những tình cảm mà phía Lào và cá nhân đồng chí dành cho Việt Nam nói chung, Bộ Tài chính nói riêng.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương đã báo cáo sơ bộ kết quả phiên họp Ủy ban Hợp tác hai nước đánh giá về tình hình hợp tác giữa hai nước 4 tháng đầu năm 2026 và đề ra phương hướng hợp tác từ nay đến hết năm 2026.

Thứ trưởng Trần Quốc Phương tiếp kiến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn. Ảnh: Nguyễn Thành.

Trong 4 tháng đầu năm, hợp tác giữa hai nước đã đạt được nhiều kết quả tích cực và khả quan. Tuy nhiên, bên cạnh đó còn nhiều khó khăn, thách thức. Hai Ủy ban đã thống nhất sẽ bám sát tình hình để tham mưu các giải pháp tốt nhất, góp phần thực hiện các thỏa thuận đã cam kết giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Theo đó, kế hoạch hợp tác giữa hai Ủy ban từ nay đến cuối năm bao gồm: tổ chức Cuộc họp giữa kỳ Ủy ban hợp tác hai nước Việt Nam - Lào, chuẩn bị nội dung cho công tác tổ chức Kỳ họp lần thứ 49 Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam - Lào.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Lào San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn bày tỏ vui mừng khi được gặp Thứ trưởng Trần Quốc Phương, hoan nghênh kết quả phiên họp rất tích cực của hai Ủy ban Hợp tác hai nước tổ chức vào chiều ngày 12/5/2026.

Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Nguyễn Thành

Phó Thủ tướng San-ti-phạp Phôm-vi-hẳn đề nghị Thứ trưởng Trần Quốc Phương và Thứ trưởng Bộ Tài chính Lào Su-li-vặt Su-văn-na-chum-khăm, Phó Chủ tịch Ủy ban hợp tác tiếp tục chỉ đạo, có những giải pháp, phương án tốt nhất để giải quyết những khó khăn, tháo gỡ vướng mắc cho các chương trình dự án viện trợ cũng như khó khăn của doanh nghiệp hai bên.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính Việt Nam tiếp tục cử chuyên gia hỗ trợ Bộ Tài chính Lào về các lĩnh vực như hải quan, thuế, kho bạc, quản lý thu - chi ngân sách, quản lý nợ, đấu thầu…/.