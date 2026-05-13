Thông tư số 47/2026/TT-BTC quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Nghị định số 94/2018/NĐ-CP; hệ thống mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công phục vụ xây dựng kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm và kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm; việc tính toán dự kiến các chỉ tiêu rủi ro của danh mục nợ Chính phủ để phục vụ công bố kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm thực hiện theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Nghị định số 84/2026/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng của Thông tư này gồm: các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính liên quan tới quản lý nợ công; UBND cấp tỉnh; các bộ, cơ quan trung ương; cơ quan được ủy quyền cho vay lại; ngân hàng chính sách và các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng nợ công và nợ nước ngoài của quốc gia.

Mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công

Mẫu biểu báo cáo phục vụ xây dựng kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm thực hiện theo 9 biểu tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại) được quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Mẫu biểu báo cáo phục vụ xây dựng kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm thực hiện theo 8 biểu tại Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư này. Thời hạn gửi báo cáo về Bộ Tài chính (Cục Quản lý nợ và Kinh tế đối ngoại): theo tiến độ xây dựng kế hoạch vay, trả nợ công 5 năm và tiến độ xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia theo quy định của pháp luật và văn bản hướng dẫn có liên quan.

Ngoài ra, Thông tư nêu rõ, trường hợp cần báo cáo đột xuất để thực hiện yêu cầu về quản lý nhà nước đối với nợ công, cơ quan yêu cầu báo cáo đề nghị bằng văn bản, trong đó nêu rõ kỳ báo cáo, tiêu chí báo cáo, số liệu, thông tin cụ thể, thời hạn gửi báo cáo.

Tính toán dự kiến các chỉ tiêu rủi ro của danh mục nợ Chính phủ

Việc tính toán dự kiến các chỉ tiêu rủi ro của danh mục nợ Chính phủ để phục vụ công bố kế hoạch vay, trả nợ công hằng năm theo quy định tại khoản 13 Điều 3 Nghị định số 84/2026/NĐ-CP thực hiện theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Thông tư số 47/2026/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 12/5/2026, thay thế Thông tư số 84/2018/TT-BTC ngày 13/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mẫu biểu báo cáo thông tin về nợ công và Thông tư số 05/2024/TT-BTC ngày 26/1/2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 84/2018/TT BTC./.